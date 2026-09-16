Fawcar Bestune Việt Nam giới thiệu ô tô Xiaoma 222 tầm hoạt động 222km

Xe điện BESTUNE thuộc Tập đoàn FAW (First Automotive Works) là nhà sản xuất ô tô hàng đầu Trung Quốc, thuộc sở hữu Nhà nước, với lịch sử hình thành từ năm 1953. FAW nổi bật với năng lực nghiên cứu - phát triển tiên tiến, hệ sinh thái sản xuất toàn diện và danh mục sản phẩm đa dạng gồm xe con, xe thương mại, xe năng lượng mới và ô tô thuần điện.

Hiện FAW sở hữu nhiều thương hiệu uy tín, trong đó có BESTUNE - dòng xe điện định hướng cho khách hàng trẻ, yêu thích công nghệ và trải nghiệm người dùng.

Chính thức vào thị trường Việt Nam từ tháng 7 năm 2025, chỉ sau 01 năm hoạt động Fawcar Bestune đã có hệ thống 40 điểm bán hàng trải dài trên khắp 23 tỉnh thành mới trên toàn quốc.

Mẫu xe điện Mini Ev Bestune Xiaoma với kích thước nhỏ gọn, linh hoạt trong phố trở thành mẫu xe lý tưởng cho đô thị bởi tính tiện dụng và tiện ích được trang bị.

Tiếp nối thành công của Bestune Xiaoma – mẫu xe mini EV đô thị tầm hoạt động 170km đã chinh phục được 1026 khách hàng tại Việt Nam, Fawcar Việt Nam tiếp tục giới thiệu tới khách hàng sản phẩm Bestune Xiaoma có tầm hoạt động 222km với 5 điểm nổi bật như sau:

Màu sắc hoàn toàn mới: thiết kế nội ngoài thất hài hòa, sang trọng, hoàn thiện tinh xảo ở mức độ cao đối với mẫu xe mini EV đô thị.

Tầm hoạt động 222km: đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị và khu vực lân cận: đưa đón con, đi làm, đi học, café…

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Chìa khóa thông minh: Smart key

Ghế da: tùy chọn ghế da hoặc ghế nỉ

Ngoài ra, sản phẩm được trang bị đầy đủ tính năng an toàn vượt trội so với các dòng xe cùng phân khúc: túi khí người lái, ABS, EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cảm biến phía sau và camera lùi…Với một mẫu xe chủ yếu vận hành trong phố, camera và cảm biến phía sau đặc biệt hữu ích khi đỗ xe hoặc di chuyển trong không gian hẹp.

Giá công bố Bestune Xiaoma 222:

Phiên bản Giá công bố Xiaoma Eco ghế nỉ 232 triệu Xiaoma Eco ghế da 238 triệu Xiaoma Plus 258 triệu

