Fawcar Bestune Việt Nam giới thiệu ô tô Xiaoma 222 tầm hoạt động 222km
Vừa qua, nhà phân phối Faw Bestune tại Việt Nam đã công bố thay đổi chuẩn nhận diện thương hiệu FAWCAR toàn cầu theo kế hoạch từ tập đoàn FAW đồng thời giới thiệu sản phẩm mới Bestune Xiaoma với tầm hoạt động 222km.
Xe điện BESTUNE thuộc Tập đoàn FAW (First Automotive Works) là nhà sản xuất ô tô hàng đầu Trung Quốc, thuộc sở hữu Nhà nước, với lịch sử hình thành từ năm 1953. FAW nổi bật với năng lực nghiên cứu - phát triển tiên tiến, hệ sinh thái sản xuất toàn diện và danh mục sản phẩm đa dạng gồm xe con, xe thương mại, xe năng lượng mới và ô tô thuần điện.
Hiện FAW sở hữu nhiều thương hiệu uy tín, trong đó có BESTUNE - dòng xe điện định hướng cho khách hàng trẻ, yêu thích công nghệ và trải nghiệm người dùng.
Chính thức vào thị trường Việt Nam từ tháng 7 năm 2025, chỉ sau 01 năm hoạt động Fawcar Bestune đã có hệ thống 40 điểm bán hàng trải dài trên khắp 23 tỉnh thành mới trên toàn quốc.
Mẫu xe điện Mini Ev Bestune Xiaoma với kích thước nhỏ gọn, linh hoạt trong phố trở thành mẫu xe lý tưởng cho đô thị bởi tính tiện dụng và tiện ích được trang bị.
Tiếp nối thành công của Bestune Xiaoma – mẫu xe mini EV đô thị tầm hoạt động 170km đã chinh phục được 1026 khách hàng tại Việt Nam, Fawcar Việt Nam tiếp tục giới thiệu tới khách hàng sản phẩm Bestune Xiaoma có tầm hoạt động 222km với 5 điểm nổi bật như sau:
- Màu sắc hoàn toàn mới: thiết kế nội ngoài thất hài hòa, sang trọng, hoàn thiện tinh xảo ở mức độ cao đối với mẫu xe mini EV đô thị.
- Tầm hoạt động 222km: đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị và khu vực lân cận: đưa đón con, đi làm, đi học, café…
- Sạc nhanh chỉ trong 65 phút cho 30%-80%
- Chìa khóa thông minh: Smart key
- Ghế da: tùy chọn ghế da hoặc ghế nỉ
Ngoài ra, sản phẩm được trang bị đầy đủ tính năng an toàn vượt trội so với các dòng xe cùng phân khúc: túi khí người lái, ABS, EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cảm biến phía sau và camera lùi…Với một mẫu xe chủ yếu vận hành trong phố, camera và cảm biến phía sau đặc biệt hữu ích khi đỗ xe hoặc di chuyển trong không gian hẹp.
Giá công bố Bestune Xiaoma 222:
Phiên bản
Giá công bố
Xiaoma Eco ghế nỉ
232 triệu
Xiaoma Eco ghế da
238 triệu
Xiaoma Plus
258 triệu
Chương trình ưu đãi:
Nhân dịp công bố chuẩn nhận diện Fawcar toàn cầu và ra mắt sản phẩm mới, Fawcar Việt nam ưu đãi cho 222 khách hàng đầu tiên ký hợp đồng mua Xiaoma 222 như sau:
Giá từ 232 triệu đồng, ưu đãi cho 222 khách hàng đầu tiên
Bestune Xiaoma 222 có giá từ 232 triệu đồng, hướng tới nhóm khách hàng muốn sở hữu ô tô điện đô thị với chi phí tiếp cận hợp lý nhưng vẫn đề cao thiết kế, trải nghiệm và trang bị.
Đặc biệt, 222 khách hàng đầu tiên đặt mua xe sẽ nhận gói đặc quyền gồm:
- Tặng bộ sạc treo tường tại nhà.
- Tặng 3 năm bảo dưỡng miễn phí.
- Tặng 3 năm cứu hộ miễn phí.
- Tặng dán thẻ VETC miễn phí.
Với sự kết hợp giữa thiết kế mềm mại, kích thước linh hoạt, khoảng sáng gầm 130 mm, mô-tơ 42 mã lực, mô-men xoắn 90 Nm, pin 18,11 kWh, tầm hoạt động lên tới 222 km và khả năng sạc nhanh DC, Bestune Xiaoma 222 không chỉ là một chiếc xe nhỏ để đi phố.
Đây là lựa chọn dành cho những người muốn chiếc xe của mình nhỏ gọn nhưng có cá tính, thời trang nhưng vẫn đủ thực dụng – một món đồ phong cách đồng hành cùng nhịp sống đô thị hiện đại.
Bestune Xiaoma 222 – nhỏ gọn để đi phố, đủ chất để thể hiện gu riêng.
Khách hàng quan tâm có thể liên hệ Fawcar Việt Nam hoặc hệ thống đại lý Fawcar trên toàn quốc để được tư vấn chi tiết về sản phẩm, giá bán và chính sách bán hàng.
Thông tin liên hệ :
Fawcar Việt Nam
Hotline : +84888809889
Website: https://fawcar.vn/