Đếm ngược tới thời điểm mở cọc VF 2 - cơ hội sở hữu ô tô đến gần hơn với nhiều người trẻ

Hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ô tô của nhiều người trẻ

Chị Nhi (26 tuổi), nhân viên một ngân hàng tại Hà Nội, di chuyển khoảng 8 km từ nhà đến văn phòng mỗi ngày. Việc chờ taxi hoặc đi xe máy trong những ngày nắng gắt, mưa lớn khiến chị muốn sớm chuyển sang ô tô. Khi tìm hiểu về VinFast VF 2, chị nhanh chóng bị thuyết phục bởi mức giá nằm trong khả năng tài chính và đã lên kế hoạch đặt cọc ngay trong đợt mở bán đầu tiên.

"Đi xe máy dưới nắng gắt rất mệt; ngày mưa lại khó gọi xe vì nhu cầu tăng mạnh. Một mẫu ô tô như VF 2 giúp tôi chủ động hơn trong mọi điều kiện thời tiết", chị Nhi bộc bạch.

Câu chuyện của chị Nhi cũng phản ánh mong muốn chung của nhiều người trẻ đang sinh sống và làm việc tại các đô thị lớn: sở hữu một chiếc ô tô đầu tiên nhưng vẫn phải cân nhắc bài toán chi phí. Với mức giá niêm yết 188 triệu đồng cùng hàng loạt chính sách hỗ trợ và ưu đãi mở cọc, giấc mơ ấy đang trở nên gần hơn bao giờ hết.

"Trong ba ngày 15-17/7, tôi chỉ cần đặt cọc 10 triệu đồng sẽ được ưu đãi ngay 8 triệu đồng vào giá xe. Tính ra, giá lăn bánh của VF 2 chỉ còn khoảng 180 triệu đồng. Với số tiền tiết kiệm được cùng chính sách của hãng, tôi đủ khả năng mua chiếc VF 2 để che nắng che mưa", chị Nhi chia sẻ.

Reviewer Dương Dê cũng đánh giá VF 2 là một mẫu xe có mức giá hấp dẫn, với vai trò là "nấc thang" vừa sức dành cho khách hàng phổ thông có nhu cầu lên đời ô tô sớm.

"Thay vì mua một chiếc xe máy chạy xăng với mức giá gần tương đương, bạn hoàn toàn có thể sở hữu một chiếc ô tô an toàn và tiện nghi hơn", anh Dương nhấn mạnh.

Anh cũng chỉ ra, các khách hàng từng sở hữu xe xăng trực tiếp từ VinFast sẽ nhận được voucher tri ân trị giá lên tới 80 triệu đồng, đưa giá xe thực tế xuống mức kỷ lục chỉ 100 triệu đồng – tương đương một chiếc xe máy tay ga cao cấp.

Ngoài mức giá dễ tiếp cận, người dùng còn được miễn phí sạc tối đa 10 lần mỗi tháng đến ngày 10/2/2029, góp phần giảm đáng kể chi phí sử dụng trong những năm đầu. Theo chị Nhi, chính nhờ giá bán hợp lý và mức chi phí nuôi xe "nhẹ gánh", chị hoàn toàn yên tâm và tự tin chuẩn bị đặt cọc sớm mẫu xe mini nhà VinFast.

Gọn như xe máy, tiện nghi của ô tô

Theo các chuyên gia, nhiều năm qua, người dùng đô thị thường phải cân nhắc giữa sự linh hoạt của xe máy và những ưu điểm về độ an toàn, khả năng che nắng che mưa của ô tô. Tuy nhiên, không phải mẫu xe nào cũng phù hợp với đặc thù đường sá chật hẹp tại các thành phố lớn. Sự xuất hiện của VF 2 mang đến thêm một lựa chọn vẹn cả đôi đường.

"Với bề ngang chỉ 1.496 mm, VF 2 giúp việc điều khiển xe vào ngõ ngách dễ dàng hơn. Đây là một mẫu xe đáp ứng đủ những gì người dùng cần cho một chiếc xe 4 bánh che nắng che mưa, nâng cấp lên từ xe máy", reviewer Dương Dê cho biết.

Dù có kích thước gọn, VF 2 vẫn bố trí đủ bốn chỗ ngồi, đáp ứng nhu cầu đi làm, mua sắm và đưa đón người thân trong thành phố. VF 2 sử dụng động cơ điện công suất 30 kW và đạt tốc độ tối đa 80 km/h. Phạm vi di chuyển tới 210 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị.

Đánh giá tổng thể về mẫu xe này, reviewer Tom Chu True (kênh Relab) cho rằng VF 2 có lợi thế nhờ hạ tầng trạm sạc của VinFast, giúp giải quyết bài toán sạc pin khi di chuyển xa. Anh cũng tin mẫu mini car này sẽ "khuynh đảo" thị trường và mở ra một phân khúc ô tô mới tại Việt Nam nhờ mức giá cạnh tranh, phù hợp với người dùng trẻ và chi phí vận hành gần như bằng 0.

Gọn gàng, dễ lái và tiết kiệm không tưởng, nhiều khách hàng trẻ đang nóng lòng chờ đến ngày mẫu mini car nhà VinFast chính thức mở cọc - ngày 15/7. Dự kiến những chiếc VinFast VF 2 đầu tiên sẽ được giao tới tay khách hàng vào tháng 9 năm nay.