Fast Track tại Đại học Tây Anh Quốc: Rút ngắn thời gian, mở rộng cơ hội sự nghiệp cho thế hệ 2k7

Fast Track tại Đại học Tây Anh Quốc (UWE Bristol tại cơ sở Phenikaa) mang đến cho thế hệ 2k7 con đường ngắn hơn, hiệu quả hơn hành trình chinh phục tấm bằng Anh Quốc, đồng thời mở rộng cơ hội sự nghiệp và học tập trên phạm vi toàn cầu.

Học nhanh hơn, cơ hội hơn từ ngưỡng cửa đại học với Fast Track

Ngưỡng cửa đại học luôn là bước ngoặt lớn mà mỗi quyết định có thể ảnh hưởng tới tương lai. Nếu như trước đây hành trình chạm đến tấm bằng Cử nhân thường kéo dài 4 năm, hiện nay thế hệ 2k7 có thêm một hướng đi mới rút ngắn thời gian học tập, tối ưu chi phí mà vẫn vững vàng về tri thức, kỹ năng.

Chương trình Fast Track sẽ rút ngắn thời gian, mở rộng cơ hội sự nghiệp cho thế hệ 2k7

Tại UWE Bristol Việt Nam (Đại học Tây Anh Quốc), thế hệ 2k7 có cơ hội rút ngắn chỉ còn 3 năm để sở hữu tấm bằng Cử nhân chuẩn Anh Quốc, được công nhận toàn cầu. Chương trình Fast Track được thiết kế đặc biệt cho sinh viên Việt Nam, giúp rút ngắn thời gian để hoàn thành chương trình Đại học mà không làm giảm đi giá trị bằng cấp hay trải nghiệm.

Thay vì mất nhiều thời gian làm quen với một hệ thống giáo dục mới và có thể gặp rào cản về ngôn ngữ, sinh viên được học tập trong môi trường quốc tế tại Việt Nam, 100% bằng tiếng Anh. Đây chính là lợi thế giúp thế hệ trẻ bắt nhịp nhanh hơn với chuẩn mực toàn cầu mà không cần xa gia đình.

Điểm làm nên sự khác biệt của Fast Track chính là chất lượng. Chương trình được xây dựng nguyên bản 100% từ Đại học UWE Bristol – một trong Top 24 đại học tốt nhất Vương quốc Anh theo xếp hạng The Guardian 2023. Sinh viên được học bằng giáo trình gốc UWE, trong môi trường hiện đại, với đội ngũ giảng viên quốc tế giàu kinh nghiệm. Dù học tập tại Việt Nam, sinh viên vẫn được thụ hưởng nền giáo dục chuẩn Anh, không kém gì việc du học trực tiếp tại Anh Quốc.

Lợi thế của sinh viên khi học Fast Track không chỉ giúp tiết kiệm 1 năm thời gian và chi phí, mà quan trọng hơn, mở ra lợi thế cạnh tranh vượt trội: gia nhập thị trường lao động, săn học bổng Thạc sĩ hoặc bắt tay vào khởi nghiệp sớm hơn so với bạn bè đồng trang lứa khi đã có đủ nền tảng tri thức và kỹ năng trong thời kỳ toàn cầu hóa.

Điều kiện đầu vào linh hoạt

Các ngành học áp dụng Fast Track tại Đại học Tây Anh Quốc bao gồm: Khoa học máy tính (Trí tuệ nhân tạo); Kinh doanh và Marketing. Đây đều là những lĩnh vực đang “khát” nhân lực chất lượng cao, mang lại cơ hội nghề nghiệp rộng mở không chỉ tại Việt Nam mà còn trên toàn cầu.

Để theo học chuyên ngành theo lộ trình Fast Track, sinh viên cần đáp ứng một số yêu cầu về tiếng Anh:

IELTS ≥ 6.0 (không kỹ năng nào dưới 5.5), hoặc

TOEFL iBT ≥ 80, hoặc

Đạt bài thi tiếng Anh UWE Test mức tương đương 6.0.

Tiến sỹ Đồng Xuân Đảm, Giám đốc điều hành Chương trình UWE Bristol - Phenikaa Campus (Đại học Tây Anh Quốc) cho biết, trong trường hợp chưa đáp ứng đủ điều kiện ngoại ngữ, sinh viên vẫn có thể bắt đầu với lộ trình phù hợp như lộ trình Foundation với 792 giờ học tiếng anh nhằm giúp sinh viên tự tin bước vào chuyên ngành. Điều này tạo nên sự linh hoạt, đảm bảo không bỏ lỡ cơ hội học tập cho bất kỳ ai có mong muốn tiếp cận nền giáo dục Anh Quốc.

Với việc thiết kế lộ trình học tập phù hợp năng lực tiếng Anh của sinh viên, giúp các bạn có thể tiếp cận kiến thức một cách hiệu quả, không bị “choáng ngợp” trước yêu cầu học thuật quốc tế.

Ngoài ra, cùng với lợi thế ra trường sớm nhờ khối lượng học chương trình Fast Track được tối ưu hóa thời lượng, nội dung học vẫn phát triển các kỹ năng then chốt như kỹ năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm… giúp cho sinh viên có đa kỹ năng, thích ứng nhanh và lợi thế cạnh tranh hơn trong thị trường lao động.