Làm thế nào để tự do tài chính mà không ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần?

Tuy nhiên, để có được sự tự do về tài chính là điều không phải ai cũng thực hiện được ngay lập tức, và có thể đó sẽ là một quá trình kéo dài, tùy thuộc vào quan điểm về mức độ tự do tài chính của mỗi người. Song thực tế cũng cho thấy, việc nghĩ quá nhiều về tự do tài chính cũng đang tạo ra áp lực lớn và làm ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của không ít người, như việc lo không biết bao giờ mới có đủ số tiền mong muốn, không biết bao giờ mới mua được nhà, được xe, hay làm sao để nghỉ hưu sớm…Vậy làm thế nào để vừa tự do tài chính, tài sản mà lại không bị ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần?

Trao đổi về vấn đề này, trong chương trình Hộp Tài sản (The Wealth Box Talk) trên VTV8, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư kiêm Phó Giám đốc Khối Kinh doanh Chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) để đạt được mục tiêu tài chính như mong muốn thì người dân cần sớm được trang bị đầy đủ các kiến thức về quản lý tài sản, tài chính, kiên trì và bền bỉ với mục tiêu, tránh tâm lý nôn nóng dễ dẫn đến áp lực làm ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, hoặc cũng có thể tìm đến các tổ chức uy tín và chính thống để được đưa ra các giải pháp cũng như lên kế hoạch tài chính một cách hiệu quả.

BTV Mùi Khánh Ly: Khái niệm về tự do tài chính không còn xa lạ với mọi người ngày nay, trước tiên xin hỏi bạn Hằng với bạn tự do tài chính là gì?

Bạn Bùi Thanh Hằng, Top 05 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Tự do tài chính đối với tôi có lẽ không chỉ là tự do về mặt tiền bạc mà còn là tự do về mặt sức khoẻ tâm lý cũng như việc có thể tự lựa chọn được điều mình muốn làm mà không bị tiền bạc kiểm soát quá nhiều. Tôi nghĩ, đó là mục tiêu không chỉ của riêng tôi mà còn là xu hướng chung của những người trẻ nói hiện nay, cũng như những người đã đi làm lâu năm đều theo đuổi.

BTV Mùi Khánh Ly: Còn theo ông Thế Minh, là một chuyên gia lâu năm trong ngành quản lý tài sản tài chính, thì khái niệm tự do tài chính là gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư kiêm Phó Giám đốc Khối Kinh doanh Chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS)

Tôi cho rằng chúng ta cần làm rõ hai khái niệm về độc lập tài chính và tự do tài chính. Độc lập tài chính có nghĩa là bạn có thể đưa ra quyết định lối sống của bạn mà không phải lệ thuộc vào tài chính, còn tự do tài chính sẽ mang nghĩa rộng hơn, tức là bạn không những chỉ dừng lại ở mức tài chính đủ để sống mà còn có khả năng sở hữu và làm những điều mình thích theo đúng phong cách cá nhân của mình.

BTV Mùi Khánh Ly: Như vậy thì bạn Hằng hiện có cảm thấy mình đã tự do về tài chính chưa? Hay vẫn đang trên con đường đến với tự do tài chính?

Bạn Bùi Thanh Hằng, Top 05 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Ngày nay khi Internet phát triển, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những câu chuyện về người trẻ 25 tuổi mua nhà hay nghỉ hưu ở tuổi ngoài 30…Khi xem những thông tin đó, sẽ khiến tôi hay nhiều người cảm thấy có sự áp lực vô hình, phải nỗ lực nhiều hơn nữa để không bị lạc hậu với số đông. Tuy nhiên, theo thời gian và trải nghiệm thì tôi hiểu ra rằng không chỉ cần kiếm ra càng nhiều tiền càng tốt mà việc mình quản lý tài chính, tài sản cũng như dòng tiền cũng quan trọng không kém. Với người ngoài ngành tài chính như tôi thì đây mới chỉ là những bước đi chập chững đầu tiên.

BTV Mùi Khánh Ly: Hiện nay, người trẻ hay những người cập nhật xu hướng mới thì cũng đang rất quan tâm về quản lý tài sản tài chính, theo ông Minh, ngành quản lý tài sản tài chính ở Việt Nam đang phát triển ở mức độ như thế nào?

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư kiêm Phó Giám đốc Khối Kinh doanh Chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS)

Tôi cho rằng mức độ quản lý tài sản hiện nay vẫn còn rất sơ khai, đặc biệt trong tư duy phần lớn của người dân Việt Nam. Nguồn tài sản phân bổ phần lớn và tích lũy chủ yếu các kênh truyền thống như bất động sản, vàng và tiết kiệm. Trong khi đó, các kênh rủi ro cao hơn như chứng khoán thì người dân có tài khoản chứng khoán đã hơn 11 triệu tài khoản nhưng mức độ hiểu biết vẫn còn ít và phần lớn nhiều người vẫn xem đây là kênh kiếm tiền nhanh.

Nhìn chung, Việt Nam đang ở giai đoạn chuyển tiếp từ tiết kiệm phòng thân sang giai đoạn đầu tư sinh lời, nhưng vẫn chưa đến được tầng quản lý tài sản. Tuy nhiên, tư duy gia tăng tài sản để hướng đến đạt tự do tài chính là có khi có đến 74% nhà đầu tư kỳ vọng thu nhập đạt mức 100 triệu - 500 triệu đồng mỗi năm.

Tại các nước trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan và Singapore, là hai quốc gia rất phát triển về mô hình quản lý tài sản. Đồng thời, lịch sử phát triển kinh tế cũng như các thị trường tài chính của hai quốc gia này đã có từ lâu, điều này cho thấy lịch sử lâu đời cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tư duy quản lý tài sản.

BTV Mùi Khánh Ly: Có thể thấy là nhiều người nóng lòng muốn có nhiều tiền, tài sản trước tuổi 30 - 40 rồi muốn nghỉ hưu sớm…? Bạn Hằng đã bao giờ đặt mục tiêu như vậy cho mình chưa?

Bạn Bùi Thanh Hằng, Top 05 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Chắc chắn khi nghe những câu chuyện về tự do tài chính thì ai cũng có thể cảm nhận được một sự áp lực nào đó. Tuy nhiên, với tôi việc đưa mình vào áp lực như vậy là điều không nên, vì tự do tài chính không phải là một điểm mốc, một kết quả rõ ràng mà bạn có thể nhìn thấy ngay lập tức như kết quả của một kỳ thi, mà đó là một hành trình rất dài. Bạn sẽ không tỉnh dậy qua một đêm và nhận ra mình vừa đạt được tự do tài chính, nên nếu chúng ta ép sức khoẻ tinh thần của mình quá mức thì nó cũng không còn là tự do nữa.

Sau một khoảng thời gian hoang mang về việc khi nào thì mình tự do tài chính, thì tôi nhận ra rằng cái gì dễ thì mình làm trước, tự do về tài chính hay tâm hồn cũng là tự do, vậy việc nào sẽ mang lại cho mình hạnh phúc để đạt được tự do về tâm hồn thì mình sẽ thực hiện trước. Đó có thể không phải là một công việc kiếm ra quá nhiều tiền, mà đó là công việc có thể cân bằng được giữa công việc, cuộc sống cá nhân, và cả những mối quan hệ tốt thay vì những mối quan hệ mang lại sự bực bội chỉ để có thể đem lại sự tự do tài chính sớm hơn.

BTV Mùi Khánh Ly: Theo ông Minh, việc đặt mục tiêu sớm tự do tài chính, hay nhanh có tài sản hoặc được nghỉ hưu sớm có phải là chiến lược phù hợp không?

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư kiêm Phó Giám đốc Khối Kinh doanh Chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS)

Thật ra, theo tôi, việc này không sai về mục tiêu, nhưng sai về cách tiếp cận. Việc đặt ra mục tiêu tự do tài chính nhanh là chính đáng, nhưng điều các bạn cần quan tâm là bản thân chúng ta có phù hợp hay không để đạt được mục tiêu đó.

Hiện nay trong xã hội, các bạn trẻ đang bị ảnh hưởng bởi nhiều cạm bẫy và chịu nhiều áp lực từ bẫy so sánh trên mạng xã hội, bẫy hình thức hay bẫy lợi nhuận phi thực tế. Mà thật ra có bao giờ chúng ta tự đặt ra câu hỏi là liệu chúng ta có phù hợp với mục tiêu đó hay không?

Trong thị trường tài chính, chúng ta luôn có mô hình kinh điển là rủi ro cao, lợi nhuận cao. Do đó, trước khi chúng ta đặt ra vấn đề mục tiêu tự do tài chính nhanh thì cần đặt ra vấn đề khi nào chúng ta bắt đầu? Quy mô vốn của chúng ta hiện nay là bao nhiêu? Thời gian đạt mục tiêu mong muốn? Và cuối cùng khả năng chịu đựng rủi ro như thế nào?

BTV Mùi Khánh Ly: Vậy bạn Hằng có bị áp lực khi quản lý tài chính bao giờ không?

Bạn Bùi Thanh Hằng, Top 05 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Theo tôi, chắc chắn ai trong chúng ta cũng sẽ có lúc bị khủng hoảng tài chính, khi không có khả năng quản lý tài chính của mình nữa. Có rất nhiều lý do có thể dẫn đến tình trạng này chẳng hạn như một quyết định đầu tư liều lĩnh hay một phán đoán sai lầm. Nhiều người vội vàng chạy theo mục tiêu để rực rỡ một đời nhưng nếu chúng ta không cẩn trọng thì sự rực rỡ đó có thể sẽ không bao giờ đến.

BTV Mùi Khánh Ly: Theo ông Minh, trường hợp áp lực vì muốn tự do tài chính sớm có phải chỉ diễn ra ở Việt Nam hay ở các nước đi trước cũng vậy?

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư kiêm Phó Giám đốc Khối Kinh doanh Chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS)

Tôi cho rằng đây là xu hướng chung khi con người ngày nay đang chịu nhiều áp lực tác động như tôi đã kể trên.

Theo khảo sát năm 2025 của Delloitte được thực hiện với hơn 23.000 người tại 44 quốc gia cho biết tỷ lệ Gen Z cảm thấy bất an tài chính tăng từ 30% lên 48%, mức tăng này cũng diễn ra ở nhóm Millenial từ 32% lên 46%. Số liệu này cũng cho thấy động lực lớn và ngày càng nhiều mong muốn được tự do tài chính.

BTV Mùi Khánh Ly: Mỗi lần áp lực trong quản lý tài chính như vậy bạn Hằng thường làm gì, có tìm đến các chuyên gia để được tham vấn không?

Bạn Bùi Thanh Hằng, Top 05 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Trong phần lớn trường hợp thì tôi chỉ biết cân đối lại việc chi tiêu trong giai đoạn đó như một cách tìm lại sự cân bằng và vượt qua khủng hoảng. Và hôm nay, tôi cũng rất may mắn khi nhận được lời khuyên của một chuyên gia như ông Minh.

BTV Mùi Khánh Ly: Còn về phía bên ông Minh, ABS là một công ty chứng khoán uy tín trong lĩnh vực quản lý tài sản, tài chính, thường có những giải pháp như thế nào để giúp cho nhà đầu tư trong những trường hợp này?

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư kiêm Phó Giám đốc Khối Kinh doanh Chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS)

Tôi cho rằng điều đầu tiên là mọi người nên đánh giá lại sơ bộ về tình hình tài chính cá nhân của mình và giảm tốc độ hoặc ngừng chi vào các chi tiêu không cần thiết. Đồng thời, nên tìm kiếm đến các chuyên gia tư vấn tài chính tại các công ty chứng khoán hoặc các nhà quản lý quỹ để được đưa ra các giải pháp cũng như lên kế hoạch tài chính.

Ở ABS, chúng tôi xem mình chính là các "bác sĩ" chuyên "thăm khám" về sức khỏe tài chính của các nhà đầu tư. Chính vì thế, chúng tôi luôn tạo ra các sản phẩm và giải pháp để "may đo" theo nhu cầu của từng khách hàng. Với phương châm là cùng tạo lập gia tăng tài sản khách hàng là thước đo cho chất lượng của ABS, chúng tôi hướng tập trung vào việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư cho khách hàng cũng như quản trị rủi ro đầu tư cho khách hàng trong việc dự báo sát thị trường, lựa chọn cổ phiếu và lên kế hoạch quản trị chiến lược đầu tư. Đồng thời, chúng tôi tối ưu chi phí đầu tư cho khách hàng với các chương trình lãi suất ưu đãi theo từng thời điểm, đặc biệt thiết kế các gói sản phẩm chuyên biệt cho từng khách hàng, ưu điểm lớn nhất ở sản phẩm ABS là sự linh hoạt.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, chúng tôi cũng "kê đơn" cho các giải pháp tài chính nhằm giúp doanh nghiệp đạt mục đích huy động vốn với chi phí vốn tối ưu. Đồng thời, với hệ sinh thái của tập đoàn, ABS tận dụng được dịch vụ sản phẩm cũng như tiềm lực tài chính của hệ sinh thái để đồng hành cùng doanh nghiệp.

ABS hướng đến việc ứng dụng AI vào việc hỗ trợ tư vấn đầu tư cho khách hàng cũng như hỗ trợ đội ngũ tư vấn như việc định lượng đầu tư, rủi ro và chúng tôi vận dụng AI để tối ưu vận hành, từ đó chúng tôi có cơ hội tạo ra được các sản phẩm với mức giá phù hợp nhu cầu thị trường.

BTV Mùi Khánh Ly: Vậy theo ông xu hướng quản lý tài sản tài chính trong thời gian tới sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào? Và bên ông dự định sẽ có những chiến lược gì để đón đầu và đóng góp vào sự phát triển của ngành quản lý tài sản, tài chính tại Việt Nam trong thời gian tới?

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư kiêm Phó Giám đốc Khối Kinh doanh Chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS)

Theo dự báo của PwC, quy mô tài sản quản lý đạt mức tăng trưởng kép 6,2%, riêng tại khu vực châu Á là 6,8% trong giai đoạn 2026 - 2030.

Còn tại Việt Nam, theo McKinsey, mảng quản lý tài chính cá nhân tại Việt Nam được dự báo có thể đạt mức 600 tỷ USD trong năm 2027 và đạt mức tăng trưởng kép 32% trong giai đoạn 2026 – 2030, từ dự báo của báo cáo Allied Market Research cho thấy tiềm năng tăng trưởng của mảng quản lý tài sản vẫn còn rất lớn. Đồng thời, các yếu tố vĩ mô thuận lợi, đặc biệt động lực tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030 là yếu tố thúc đẩy gia tăng nhu cầu quản lý tài sản. Ngoài ra, theo báo cáo PwC, dự báo có đến 55% tầng lớp trung lưu tại Việt Nam đến năm 2030. Do đó, tôi tin tưởng vào tăng trưởng cao của mảng quản lý tài sản tại Việt Nam.

ABS đang từng bước xây dựng cho lộ trình hình thành sản phẩm dịch vụ cho mảng quản lý tài sản trong tương lai. Đầu tiên hoàn thiện sản phẩm và tổ chức All in One các sản phẩm, đặc biệt lợi thế của ABS là chúng tôi có thể mang lại cho nhà đầu tư các giải pháp quản lý tài sản toàn diện trong hệ sinh thái cũng như cùng với các đối tác. Đồng thời, chúng tôi sẽ từng bước triển khai từ mô hình môi giới truyền thống sang mô hình chuyên gia quản lý tài sản, và chúng tôi phát triển theo mô hình kết hợp Wealth Tech (tức là vận hành hoàn toàn bằng công nghệ) và Wealth Advisor (vận hành bằng con người). Cuối cùng là tích hợp AI đóng vai trò hỗ trợ cho hai mô hình quản lý tài sản.

Với tầm nhìn chiến lược và định vị của ABS, chúng tôi tin tưởng về khả năng mang lại giải pháp quản lý tài sản hiệu quả cho nhà đầu tư và hướng đến mục tiêu tự do tài chính cho người dân Việt Nam.

BTV Mùi Khánh Ly: Xin cảm ơn hai vị khách mời về những thông tin vừa rồi!