Fan Tinh Hà Say Hi bức xúc vì cảnh tượng hỗn loạn ở concert Hà Nội: Người chạy như "zombie", người chen lấn đến ngộp thở

Hai đêm concert Tinh Hà Say Hi tại Hà Nội đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng người hâm mộ. Bên cạnh những màn trình diễn được đầu tư công phu, loạt video ghi lại cảnh tượng đông đúc, chen lấn và khán giả chạy ào qua các khu vực bên ngoài địa điểm tổ chức lại khiến mạng xã hội xôn xao. Từ sự háo hức được gặp thần tượng, nhiều fan chuyển sang bức xúc khi chứng kiến những hình ảnh được cho là tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đáng nói, không ít người cho rằng vấn đề không thể chỉ đổ lỗi cho khán giả mà cần nhìn lại cách tổ chức và điều phối đám đông.

@nem.nguye

Khán giả chạy ào qua khu vực concert, mạng xã hội ví như cảnh phim zombie

Concert Tinh Hà Say Hi - Hẹn giữa Tinh Hà diễn ra trong hai ngày 14 và 15/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, với sự góp mặt của 24 nghệ sĩ.

Ngay từ trước giờ diễn, đông đảo người hâm mộ đã có mặt tại địa điểm tổ chức. Không ít khán giả đến sớm với hy vọng có được vị trí thuận lợi, đặc biệt ở những khu vực đứng gần sân khấu. Tuy nhiên, những đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội trong dịp concert lại cho thấy cảnh tượng khiến nhiều người lo lắng.

Trong một clip quay từ xa, một nhóm đông người bất ngờ chạy nhanh qua khoảng sân rộng. Từng tốp khán giả di chuyển liên tục, tạo nên khung cảnh khá hỗn loạn. Một số video khác ghi lại cảnh đám đông tập trung dày đặc tại khu vực lối vào, nhiều người bị ép sát nhau, trong khi lực lượng bảo vệ cố gắng điều tiết. Đặc biệt, một đoạn clip cận cảnh cho thấy nhiều khán giả đứng chen chúc, liên tục bị đẩy sát vào nhau. Không ít người phải cố gắng giữ thăng bằng và tìm khoảng trống giữa đám đông.

@minhphong6143

Những hình ảnh này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên Threads.

Một tài khoản hài hước ví von: "Thiết nghĩ nếu Việt Nam có zombie thì tệp fan hay camp rào sẽ là nhóm người sống sót".

Cách so sánh có phần châm biếm ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi hình ảnh nhiều người cùng chạy trên một khoảng sân rộng thực sự khiến không ít người liên tưởng đến những phân cảnh đám đông trong phim.

Tuy nhiên, phía sau những câu đùa là mối lo ngại về sự an toàn của khán giả.

Trong môi trường tập trung đông người, việc chạy cùng lúc, chen lấn hoặc bất ngờ thay đổi hướng di chuyển có thể tạo ra những tình huống khó kiểm soát. Nguy cơ càng đáng chú ý tại các vị trí có lối đi hẹp, hàng rào hoặc khi dòng người từ nhiều hướng đổ về cùng một điểm.

Đến thời điểm ghi nhận những hình ảnh này, chưa có thông tin được xác nhận về thương tích liên quan trực tiếp đến các đoạn clip. Tuy nhiên, cảnh tượng được chia sẻ vẫn khiến nhiều người đặt câu hỏi về công tác điều phối tại khu vực tổ chức.

Fan bức xúc: "Đừng đổ lỗi cho khán giả nếu khâu tổ chức chưa rõ ràng"

Không chỉ bình luận về hành vi chen lấn, một bộ phận người hâm mộ còn trực tiếp chất vấn cách tổ chức concert tại Hà Nội.

Trên Threads, có người đặt câu hỏi vì sao hai ngày concert ở Hà Nội lại xuất hiện tình trạng lộn xộn, mất an toàn. Người này cho rằng trách nhiệm không thể chỉ quy về phía khán giả nếu công tác tổ chức chưa được thực hiện rõ ràng.

"Nếu công tác làm ăn rõ ràng thì những sự việc như vậy không xảy ra", tài khoản này bày tỏ quan điểm.

Một người khác tiếp lời, đề nghị không nên giải thích sự khác biệt giữa concert Hà Nội và TP.HCM đơn thuần bằng mức độ cuồng nhiệt của khán giả. Theo người này, việc người hâm mộ muốn đứng gần sân khấu là tâm lý dễ hiểu, nhưng cách kiểm soát và hướng dẫn dòng người mới là yếu tố cần được xem xét.

Đáng chú ý, những phản ứng tiêu cực không chỉ xuất hiện dưới các video ghi lại cảnh đông đúc.

@phh_nghii_

Trong một bài đăng khác, một cư dân mạng bày tỏ sự thất vọng với trải nghiệm tại sự kiện, cho rằng các bên phụ trách điều phối thiếu kỹ năng và chưa thể hiện sự tôn trọng tương xứng với những khán giả đã mua vé. Một người xem khác thừa nhận đây là lần đầu tham gia concert của chương trình vì yêu thích âm nhạc, nhưng trải nghiệm thực tế khiến họ phải cân nhắc việc trở lại.

Theo chia sẻ của tài khoản này, bên cạnh những vấn đề liên quan đến trải nghiệm xem biểu diễn, việc giao lưu kéo dài giữa các tiết mục cũng khiến mạch cảm xúc của đêm nhạc bị ảnh hưởng. Người này đồng thời nhận xét thời lượng xuất hiện và tương tác giữa các nghệ sĩ chưa thực sự cân bằng. Dù đây là cảm nhận cá nhân, những ý kiến ấy cho thấy sự thất vọng của một bộ phận khán giả không chỉ nằm ở vài đoạn video gây tranh cãi, mà còn liên quan đến kỳ vọng về chất lượng tổ chức và trải nghiệm tổng thể.

Điều đáng chú ý là phần lớn ý kiến bức xúc đều xoay quanh một mong muốn: Khán giả cần được hướng dẫn rõ ràng, di chuyển an toàn và không phải chịu cảnh xô đẩy chỉ để có được vị trí xem biểu diễn.

Concert hoành tráng đến đâu, khán giả cũng cần được bảo vệ ngay từ cổng vào

Một concert có thể đầu tư sân khấu hàng chục tỷ đồng, hệ thống âm thanh hiện đại và những màn trình diễn khiến khán giả vỡ òa. Nhưng trải nghiệm của người mua vé không bắt đầu khi ca sĩ bước lên sân khấu. Nó bắt đầu từ lúc khán giả tìm cổng vào, xếp hàng, kiểm tra vé và di chuyển đến khu vực được phép đứng hoặc ngồi.

Với các sự kiện có lượng khán giả lớn, khâu điều phối càng phải được chú trọng. Việc tổ chức hàng chờ rõ ràng, kiểm soát số lượng người di chuyển và có nhân sự hướng dẫn tại những vị trí dễ ùn tắc là những yếu tố quan trọng. Bởi khi hàng nghìn người cùng muốn tiến về một hướng, sự thiếu rõ ràng trong cách vận hành có thể khiến những hành vi chen lấn riêng lẻ trở thành một vấn đề lớn hơn.

@ola_la700

Ở chiều ngược lại, khán giả cũng cần có trách nhiệm tuân thủ hướng dẫn. Việc tự ý chen hàng, xô đẩy hoặc chạy vượt lên để giành vị trí có thể ảnh hưởng trực tiếp đến người khác, đặc biệt là những người đứng phía trước hoặc có thể trạng yếu hơn.

Tuy nhiên, chỉ kêu gọi người hâm mộ có ý thức là chưa đủ. Một sự kiện đông người cần có phương án tổ chức đủ rõ ràng để việc tuân thủ quy định trở thành lựa chọn thuận lợi và công bằng cho tất cả. Nếu khán giả đã mua vé, đến đúng giờ và xếp hàng nghiêm túc nhưng vẫn có nguy cơ bị vượt lên bởi những người chen lấn, đó là vấn đề đáng được xem xét trong cách quản lý.

Đặc biệt, người xếp hàng tử tế không nên là người chịu thiệt chỉ vì họ không muốn chạy đua, chen lấn hay xô đẩy người khác.

Những ý kiến bức xúc xuất hiện sau concert Tinh Hà Say Hi tại Hà Nội vì thế không đơn thuần là lời phàn nàn của một số fan. Chúng đặt ra câu hỏi về cách các sự kiện âm nhạc quy mô lớn bảo đảm trải nghiệm và quyền lợi của những người đã trả tiền để tham dự.

@anbeger_

Một concert thành công không chỉ được đo bằng số lượng vé bán ra, những sân khấu hoành tráng hay độ phủ sóng trên mạng xã hội. Quan trọng không kém là việc khán giả có được đối xử công bằng, được hướng dẫn rõ ràng và có thể thưởng thức âm nhạc mà không phải lo lắng về sự an toàn của chính mình.

Sau cùng, người hâm mộ bỏ tiền đi concert để được tận hưởng một đêm nhạc đáng nhớ, chứ không phải để tham gia một cuộc thi xem ai chạy nhanh hơn, chen giỏi hơn thì được đứng gần thần tượng hơn.