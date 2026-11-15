BTC Tinh Hà Say Hi gây tranh cãi vì đưa ngựa vào concert: "Có nghĩ tới sự an toàn của nghệ sĩ và fans ở phía dưới không vậy?"

Tối 14/11, concert Tinh Hà Say Hi - Hẹn giữa tinh hà diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), mang đến nhiều tiết mục được đầu tư công phu. Tuy nhiên, giữa hàng loạt sân khấu hoành tráng, một màn xuất hiện lại bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội. Đó là khoảnh khắc Dương Domic và Pháp Kiều cưỡi ngựa thật để mở đầu tiết mục Bad Night. Ý tưởng tưởng chừng tạo nên màn trình diễn ấn tượng lại khiến không ít khán giả thót tim khi con ngựa có dấu hiệu mất bình tĩnh giữa không gian concert.

Dương Domic giữ chặt dây cương khi ngựa bất ngờ phản ứng

Trong tiết mục Bad Night, Dương Domic xuất hiện với mái tóc bạch kim, diện trang phục đen mang hơi hướng quý tộc, cùng Pháp Kiều cưỡi ngựa di chuyển qua khu vực biểu diễn. Hình ảnh hai nghệ sĩ xuất hiện trên lưng ngựa thật nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây là cách dàn dựng khác biệt so với những màn trình diễn thông thường.

Tuy nhiên, tình huống ngoài dự kiến đã xảy ra khi con ngựa có biểu hiện không bình tĩnh, liên tục cử động và vùng vằng. Trong đoạn video được khán giả chia sẻ, Dương Domic giữ chặt dây cương, cố gắng ổn định tình hình. Những người hỗ trợ cũng xuất hiện bên cạnh để kiểm soát.

Pháp Kiều ngồi phía sau, trong khi Dương Domic tập trung xử lý tình huống phía trước. May mắn, đoạn video không ghi nhận cảnh hai nghệ sĩ bị ngã khỏi lưng ngựa.

Khoảnh khắc này khiến nhiều khán giả dành lời khen cho sự bình tĩnh của Dương Domic. Một tài khoản nhận xét nam ca sĩ rất bản lĩnh khi không hoảng loạn, bởi nếu buông dây cương hoặc xử lý thiếu thận trọng, tình huống có thể trở nên nguy hiểm.

Thế nhưng, bên cạnh những lời khen dành cho nam ca sĩ, câu hỏi khiến cộng đồng mạng bàn luận nhiều nhất lại là: Vì sao một con ngựa thật được đưa vào không gian concert với âm thanh và ánh sáng mạnh như vậy?

Fan tranh cãi: "Nên khen con ngựa vì không trở nên quá khích"

Trên mạng xã hội Threads, nhiều tài khoản bày tỏ sự lo lắng khi xem lại đoạn video.

Một người bình luận: "Ai duyệt cái này là có nghĩ tới sự an toàn của nghệ sĩ với fan ở dưới không vậy trời? Con ngựa nó nhạy cảm lắm, nó điên lên là nó hất xuống được luôn đó".

Một tài khoản khác đặt câu hỏi về quyết định dàn dựng: "Cho cả ngựa vào concert? Ngựa là một loài vật rất nhạy cảm với âm thanh [...] Cho ngựa tới nơi hò hét âm thanh lớn thì chịu luôn".

Đáng chú ý, không ít khán giả cho rằng ngoài sự an toàn của Dương Domic và Pháp Kiều, phản ứng của chính con ngựa cũng cần được quan tâm.

Một bình luận nhận được nhiều lượt yêu thích viết: "Tui nghĩ bạn nên khen con ngựa vì không trở nên quá khích chứ không phải nghệ sĩ á". Người này cho rằng khi bị kích thích quá mức bởi âm thanh và ánh sáng, ngựa có thể phản ứng mạnh, gây nguy hiểm cho người cưỡi và những người xung quanh.

Tài khoản khác nhận xét: "Con ngựa mà lồng lên, điên lên không xử lý kịp thì...". Người này đồng thời dành lời khen cho Dương Domic vì giữ được bình tĩnh, nhưng đặt câu hỏi liệu ê-kíp đã đánh giá đầy đủ những rủi ro khi sử dụng động vật trên sân khấu hay chưa. Dù những bình luận có phần gay gắt, điểm chung là sự lo ngại về một tình huống có thể vượt ngoài tầm kiểm soát.

Thực tế, ngựa là động vật có khả năng phản ứng mạnh trước những kích thích bất ngờ. Tiếng động lớn, ánh sáng thay đổi liên tục, đám đông hoặc các chuyển động lạ đều có thể khiến chúng giật mình. Mức độ phản ứng còn tùy thuộc vào từng cá thể, quá trình huấn luyện và môi trường cụ thể.

Vì vậy, việc một con ngựa đã được huấn luyện hoặc có người dắt đi cùng không đồng nghĩa mọi nguy cơ đều được loại bỏ. Trong các đoạn video được chia sẻ, có thể nhìn thấy nhân viên hỗ trợ đứng sát con ngựa khi sự việc xảy ra. Tuy nhiên, chỉ từ những hình ảnh này, chưa thể kết luận cụ thể phương án bảo đảm an toàn của đơn vị tổ chức được triển khai như thế nào.

Một màn trình diễn hoành tráng có nhất thiết phải sử dụng động vật thật?

Tranh cãi còn xuất phát từ việc nhiều người cho rằng ê-kíp hoàn toàn có thể lựa chọn những phương án dàn dựng khác để tạo hiệu ứng thị giác. Trong một bài đăng thu hút sự chú ý, tài khoản người hâm mộ Dương Domic đề xuất: "Vie D4 làm ơn cho nghệ sĩ ngồi xe mui trần như ở HCM là được rồi, vừa đẹp vừa đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ".

Đây cũng là chi tiết đáng chú ý bởi trong đêm concert tại TP.HCM trước đó, Dương Domic và Pháp Kiều từng xuất hiện trên xe mui trần trong phần trình diễn Bad Night. Việc thay đổi phương tiện xuất hiện thành ngựa thật tại Hà Nội có thể tạo cảm giác mới lạ, phù hợp với ý tưởng sân khấu. Tuy nhiên, sau tình huống phát sinh, không ít fan cho rằng yếu tố bất ngờ không nên được đặt cao hơn sự an toàn.

Câu chuyện cũng mở ra một vấn đề đáng suy nghĩ trong việc tổ chức các sự kiện giải trí quy mô lớn. Khi công nghệ sân khấu, hệ thống LED, đạo cụ và các hiệu ứng trình diễn ngày càng phát triển, liệu việc đưa động vật sống vào môi trường có nhiều kích thích mạnh có thực sự cần thiết? Một màn trình diễn đẹp không chỉ nằm ở mức độ hoành tráng hay khả năng khiến khán giả bất ngờ, mà còn ở việc các yếu tố tham gia được kiểm soát để hạn chế rủi ro.

Đối với trường hợp của Dương Domic và Pháp Kiều, sự bình tĩnh của nghệ sĩ trong tình huống bất ngờ là điều được khán giả ghi nhận. Tuy nhiên, điều đó không làm mất đi những câu hỏi về sự phù hợp của ý tưởng đưa ngựa thật vào concert.

Sau cùng, khán giả đến concert để thưởng thức âm nhạc và những màn trình diễn đáng nhớ. Sẽ tốt hơn nếu sự bất ngờ đến từ sáng tạo nghệ thuật, thay vì khoảnh khắc khiến người xem phải lo lắng cho cả nghệ sĩ, khán giả lẫn con vật được đưa lên sân khấu.