Fan nữ từng khiến cha bán nhà, bán thận để theo đuổi Lưu Đức Hoa, tuổi 48 sống trong căn phòng 30m², nghẹn ngào nhớ về người cha đã khuất

Năm 2007, câu chuyện về Dương Lệ Quyên, cô gái ở Cam Túc (Trung Quốc) theo đuổi Lưu Đức Hoa đến mức gia đình tan nát từng gây chấn động dư luận. Người cha bán nhà, vay nợ, thậm chí tìm cách bán thận để con gái có cơ hội gặp thần tượng. Bi kịch lên đến đỉnh điểm khi ông qua đời, để lại lá thư tuyệt mệnh với những lời trách móc nam tài tử. Nhiều năm trôi qua, cuộc sống của người phụ nữ từng khiến cả Trung Quốc chú ý đã rẽ sang một hướng khác.

13 năm ám ảnh thần tượng, gia đình lâm vào cảnh khốn cùng

Dương Lệ Quyên bắt đầu say mê Lưu Đức Hoa từ khi còn trẻ. Cô tin rằng việc mình mơ thấy nam diễn viên không phải ngẫu nhiên mà là dấu hiệu của định mệnh. Từ đó, cô dần bỏ bê việc học, không đi làm, hạn chế liên lạc với bạn bè và dành phần lớn thời gian ở nhà xem ảnh, nghe nhạc của thần tượng.

Cha mẹ luôn chiều theo mong muốn của con gái, hy vọng cô vui vẻ. Năm 1997, gia đình gom 9900 tệ (khoảng 38,6 triệu đồng) để Dương Lệ Quyên đến Hong Kong tìm gặp Lưu Đức Hoa. Nhưng sau 7 ngày, cô vẫn không thể gặp anh và đành trở về trong thất vọng.

Thay vì dừng lại, gia đình tiếp tục đáp ứng mong muốn của cô. Năm 2003, người cha bán căn nhà duy nhất của cả gia đình, đưa vợ con chuyển đến sống trong một căn phòng thuê giá rẻ. Khi nghe tin Lưu Đức Hoa đến Cam Túc quay phim Thiên Hạ Vô Tặc, Dương Lệ Quyên đứng trên tầng cao của một tòa nhà suốt nhiều ngày với hy vọng nhìn thấy thần tượng, nhưng vẫn không đạt được điều mình mong muốn.

Đến năm 2006, gia đình gần như cạn kiệt tài sản. Trong hoàn cảnh túng quẫn, cha cô tìm đến bệnh viện hỏi về việc bán thận để có tiền giúp con gái tiếp tục theo đuổi thần tượng. Ý định này cuối cùng không thành hiện thực, nhưng câu chuyện sau khi được truyền thông đưa tin đã khiến dư luận Trung Quốc dậy sóng.

Cuộc gặp ngắn ngủi và bi kịch của người cha

Năm 2007, Dương Lệ Quyên cuối cùng cũng có cơ hội gặp Lưu Đức Hoa tại một sự kiện dành cho người hâm mộ. Cuộc gặp chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, còn cô vẫn không hài lòng vì điều mình mong muốn là một cuộc trò chuyện riêng kéo dài khoảng 90 phút.

Cha cô tiếp tục tìm cách thuyết phục nhân viên để con gái được gặp thần tượng lâu hơn nhưng đều bị từ chối. Rạng sáng hôm sau, ông Dương để lại lá thư tuyệt mệnh dài 12 trang rồi nhảy xuống biển tại bến phà Thiên Tinh ở Hong Kong.

Trong thư, người cha không trách móc con gái mà đổ lỗi cho Lưu Đức Hoa vì không đáp ứng nguyện vọng của cô. Ông cho rằng nếu ngôi sao Thần Điêu Đại Hiệp chịu gặp con gái thêm một lần, bi kịch đã không xảy ra.

Cái chết của ông khiến vụ việc càng gây tranh cãi. Dương Lệ Quyên sau đó khởi kiện Lưu Đức Hoa, yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần nhưng không thành công. Tòa án xác định anh không có lỗi trong sự việc.

Sau khi trở về cùng mẹ, cô đốt toàn bộ ảnh, áp phích và băng nhạc liên quan đến thần tượng. Chỉ là việc quay lại cuộc sống bình thường không hề dễ dàng. Không có bằng cấp hay kỹ năng nghề nghiệp, lại mang tiếng xấu sau vụ việc gây chấn động, cô gặp nhiều trở ngại khi tìm việc, phải làm đủ nghề để trang trải cuộc sống và trả nợ.

Cuộc sống bình lặng sau những năm tháng tai tiếng

Hiện tại, Dương Lệ Quyên làm nhân viên sắp xếp hàng hóa tại siêu thị, đồng thời nhận thêm việc giới thiệu sản phẩm với thu nhập chỉ hơn 2000 tệ (khoảng 7,8 triệu đồng). Cô sống cùng người mẹ đã ngoài 80 tuổi trong căn nhà thuê chưa đầy 30m², với điều kiện sinh hoạt giản dị, thiếu nhiều tiện nghi.

Dương Lệ Quyên không còn quan tâm đến tin tức giải trí, cũng ít sử dụng mạng xã hội. Những ngày nghỉ, cô thường ngồi ngoài ban công hoặc đưa mẹ xuống dưới nhà đi dạo. Thỉnh thoảng, khi siêu thị phát những ca khúc nổi tiếng của Lưu Đức Hoa, cô khựng lại vài giây rồi tiếp tục công việc như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trong một cuộc phỏng vấn vài năm trước, khi được hỏi liệu có lựa chọn con đường cũ nếu được làm lại cuộc đời không, Dương Lệ Quyên trả lời dứt khoát rằng sẽ không bao giờ. Cô cũng từng bật khóc trước ống kính khi nói về cha, mong mọi người tha thứ cho ông và cho chính mình.

Dù vậy, cô vẫn luôn dành cho cha sự kính trọng, gọi ông là người cha vĩ đại nhất. Dương Lệ Quyên cho rằng ông đã hy sinh quá nhiều vì con gái, nhưng cũng thừa nhận mọi người đều có thể mắc sai lầm. Cô từng chỉ trích một số đơn vị truyền thông vì đưa ra lời hứa giúp mình gặp Lưu Đức Hoa nhưng lại sắp xếp người đóng giả nam diễn viên, khiến gia đình càng nuôi hy vọng sai lệch.

Giờ đây, cuộc sống của Dương Lệ Quyên chỉ xoay quanh công việc và người mẹ già. Ở tuổi 48, cô chưa lập gia đình, không có con và ít khi nhắc đến quá khứ. Mỗi dịp Thanh minh, cô lại mang hoa cúc trắng đến bờ sông Hoàng Hà, nơi tro cốt của cha được rải xuống, để tưởng nhớ người đã dành cả cuộc đời cho mình.

Câu chuyện của Dương Lệ Quyên không chỉ là bi kịch của một người hâm mộ mất kiểm soát, mà còn cho thấy những hệ lụy khi tình yêu thương của gia đình biến thành sự chiều chuộng không giới hạn. Trong hành trình theo đuổi thần tượng, cô đã đánh mất tuổi trẻ, còn gia đình phải trả một cái giá không thể bù đắp.