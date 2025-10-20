Fan meeting nhiều “sít-rịt” nhất gọi tên Rhymastic

Không chỉ là buổi gặp gỡ người hâm mộ, “RHYMeeting” được dàn dựng như một chuyến du hành vũ trụ, nơi Rhymastic hóa thân thành Rhymaster – cơ trưởng phi thuyền R-84 đưa khán giả trở về hành tinh âm nhạc của riêng anh. Chương trình mở màn ấn tượng với “Càng Ít Càng Nhiều” và “Yêu 5”, được hỗ trợ bởi hệ thống ánh sáng, âm thanh, hiệu ứng sân khấu hiện đại.

Không khí của buổi fan meeting được dẫn dắt bởi MC Duy Khánh, vừa sôi động vừa ấm áp. Những khoảnh khắc giữa Rhymastic và các khách mời nhanh chóng trở thành chủ đề được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội: Rhymastic và Binz “đọ trình” tiếng Việt cao cấp trong phần game tương tác; màn thi ăn dưa hấu giữa các khách mời khiến cả khán phòng bật cười vì sự ngẫu hứng và thân mật.

Không dừng lại ở đó, Kiên Ứng xuất hiện với phần trình diễn bùng nổ, chia sẻ câu chuyện gắn bó giữa hai anh em trong hành trình âm nhạc. Ngay sau đó, nhân dạng YC bất ngờ “chiếm sóng” với hai ca khúc “Thì Sao” và “Tiền Tươi”, đi kèm hiệu ứng sân khấu “giật lag” độc đáo khiến khán giả có cảm giác như đang bị “chiếm quyền điều khiển”. Màn công bố MV “Đâu Ai Yêu Nghệ Thuật Đến Thế” ngay trên sân khấu đã đẩy cảm xúc lên đỉnh điểm, tạo nên cú nổ truyền thông mạnh mẽ trong cộng đồng rap Việt.

Sau 5 năm tập trung cho các dự án riêng, Rhymastic chính thức “đánh thức” nhân dạng YC – alter ego nổi tiếng của mình bằng full album đầu tay “Đâu Ai Yêu Nghệ Thuật Đến Thế” gồm 10 ca khúc: “Thì Sao?”, “Tiền Tươi”, “Funk You Up”... trải dài nhiều thể loại từ rap, hiphop đến funk.

Nếu Rhymastic là biểu tượng của lý trí và sự thăng hoa nghệ thuật, thì YC là phần “phản chiếu” trần trụi, bản năng và bất cần. Sự trở lại của YC như một tuyên ngôn mạnh mẽ: nghệ thuật không chỉ là ánh sáng, mà còn là hành trình đối diện với bóng tối bên trong người nghệ sĩ.

Với ngòi bút sắc bén, YC thẳng thắn chạm đến những “vùng cấm” – danh vọng, tiền bạc, áp lực sáng tạo, sự cô độc – bằng ngôn ngữ đời thường nhưng sâu sắc. Ca khúc chủ đề “Đâu Ai Yêu Nghệ Thuật Đến Thế” đóng vai trò “điểm rơi cảm xúc”, như lời tự vấn của người nghệ sĩ sau khi trải qua đỉnh cao danh vọng: Liệu tình yêu với nghệ thuật có thật sự thuần khiết, hay chỉ là một cuộc trao đổi giữa đam mê và cái giá phải trả?

Album không chỉ là dự án âm nhạc, mà còn là lời tự sự đầy chiêm nghiệm của một người nghệ sĩ đã đi qua thăng trầm, tiếp tục yêu – dù đôi khi tình yêu ấy mang cả tổn thương.

Khoảnh khắc xúc động nhất của RHYMeeting đến khi Rhymastic nhận được lời chúc từ Gia Đình HAHA và dàn “anh tài” Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, cùng sự xuất hiện bất ngờ của SOOBIN, khiến khán phòng vỡ òa. Cuối chương trình, YC tuyên bố sẽ mang RHYMeeting ra Hà Nội, khép lại đêm diễn bằng ca khúc “Khiến Nó Ngầu” – tràn đầy năng lượng và cảm xúc.

Từ ý tưởng, kịch bản, sân khấu, âm thanh, ánh sáng đến từng chi tiết tương tác, tất cả đều thể hiện tâm huyết và tiêu chuẩn cao của Rhymastic cùng đội ngũ SpaceSpeakers Label. “RHYMeeting” không chỉ là một sự kiện âm nhạc, mà là tuyên ngôn của thế hệ nghệ sĩ Việt tiên phong, dám sáng tạo và truyền cảm hứng kết nối sâu sắc với người hâm mộ.

Rhymastic (tên thật: Vũ Đức Thiện) là rapper, nhạc sĩ, producer hàng đầu Việt Nam với các bản hit “Yêu 5”, “Nến và Hoa”, “Lặng”… Anh là gương mặt nổi bật của SpaceSpeakers Label, từng đảm nhận vai trò giám khảo chương trình Rap Việt và được yêu mến qua hình ảnh “Hai Thiện” trong show Gia Đình HAHA.

YC (Young Crizzal) là nghệ danh thứ hai của Rhymastic – hiện thân của tự do sáng tạo tuyệt đối, đại diện cho phần “ngông” và phản kháng trong anh. YC không chiều lòng số đông, mà thể hiện cái tôi nghệ thuật nguyên bản, nơi mọi giới hạn được bóc tách để âm nhạc trở lại đúng nghĩa hiphop thuần túy.

