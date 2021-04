Fan đòi "spoil" về màn debut solo, Lisa (BLACKPINK) chỉ nói một câu nhưng ai cũng đoán là tên album mới?

Sau màn debut solo đại thành công của Rosé, các fan càng "hóng" tới ngày Lisa "đánh lẻ" cho bằng chị bằng em. YG Entertainment cho biết nữ idol người Thái sẽ là thành viên BLACKPINK tiếp theo phát hành sản phẩm solo, thế nhưng chưa biết bao giờ kế hoạch này mới được thực hiện.

Trong buổi fansign mới đây của Lisa, một fan đã hỏi rằng bao giờ cô mới ra mắt công chúng với tư cách nghệ sĩ solo và mong nữ idol tiết lộ một chút về sản phẩm sắp tới. Ban đầu em út BLACKPINK tỏ ra ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ, thế nhưng cô nhanh chóng có cách ứng biến cực dễ thương.

Lisa ngạc nhiên khi được yêu cầu tiết lộ về màn debut solo.

Thay vì "spoil" như fan mong đợi, Lisa mỉm cười, cô chỉ tay và nói: "Coming soon (sắp đến rồi)".

Lisa chỉ tay và nói: "Coming soon".

Dù Lisa kiên quyết không "hé răng" về màn debut solo sắp tới, thế nhưng nhiều người đùa rằng rất có thể sản phẩm tương lai của cô có tên là… Coming Soon. Tất cả là vì YG có truyền thống đặt tên ngắn gọn, đơn giản cho sản phẩm của "gà nhà".

Full album đầu tiên của BLACKPINK mang tựa đề THE ALBUM, concert online của họ tên là THE SHOW, đến cả single debut mà Rosé vừa phát hành cũng chỉ có đúng một chữ -R-. Do đó, khéo album của Lisa được đặt là Coming Soon cũng nên!

Fan đùa nhưng nhỡ đâu album của Lisa lại tên là Coming Soon thật!

Vì YG không cung cấp thêm thông tin về kế hoạch debut solo của Lisa kể từ cuối năm 2020, thế nên em út BLACKPINK tiết lộ rằng sự chờ đợi sẽ không còn kéo dài. Hãy cùng chờ xem sản phẩm "đánh lẻ" của nữ idol có thật sự mang tên Coming Soon như fan đùa không nhé!