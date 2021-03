Jisoo (BLACKPINK) lại khiến fan dậy sóng: Uy hiếp YG vì "chơi bẩn", còn tung ra loạt bằng chứng cực gắt để đòi lại công bằng

Mới đây, người hâm mộ của Jisoo (BLACKPINK) đã được một phen dậy sóng khi nhà đài SBS xóa sổ nữ thần tượng khỏi đoạn trailer giới thiệu chương trình Archive K. BLACKPINK là nhóm nữ có 4 thành viên nên việc nữ thần tượng Jisoo liên tục bị đối xử không công bằng so với 3 người còn lại đã khiến nhiều fan vô cùng bức xúc.

Không chỉ bày tỏ sự tức giận đối với nhà đài SBS, mà YG cũng bị nhiều netizen lôi ra chỉ trích vì không biết cách bảo vệ nghệ sĩ của công ty. Nhanh chóng sau đó, hashtag #LISTENTOJISOOFANS (tạm dịch: Lắng nghe fan của Jisoo) cũng nhanh chóng lọt top trend trên Twitter.

Chưa dừng lại ở đó, chiều 17/3, fan của Jisoo tiếp tục đưa xe diễu quanh trước trụ sở YG nhằm yêu cầu công ty này phải đưa ra câu trả lời thỏa đáng vì quá thờ ơ, không tôn trọng lời nói của người hâm mộ.

Người hâm mộ của Jisoo cho xe diễu quanh trụ sở YG để gây sức ép.

Không chỉ gây sức ép đối với YG, người hâm mộ còn tung ra bằng chứng công ty chủ quản này đã rất nhiều lần đối xử tệ bạc với Jisoo.

Theo đó trong poster giới MV dance practice Don't know what to do, YG cũng từng có hành động y hệt SBS khi cho Jisoo "bay màu". Chưa dừng lại ở đó, các fan còn phát hiện YG đã xóa sổ ảnh của Jisoo thuở mới debut trên Instagram của công ty và chỉ chừa lại 3 thành viên là Lisa, Jennie, Rosé. Ngoài ra, trong lần BLACKPINK quảng bá MV How you like that, YG cũng chỉ đăng tải 3 thành viên của BLACKPINK và quên luôn sự tồn tại của Jisoo khiến nhiều fan vô cùng bức xúc.

Jisoo trở thành "người vô hình" trong MV Don't know what to do.

YG âm thầm xóa ảnh của Jisoo thuở mới ra mắt trên Instagram chính thức.

YG quên luôn sự tồn tại của Jisoo thời quảng bá MV How you like that.

Có thể nói hành động của fan Jisoo ở thời điểm hiện tại như giọt nước tràn ly đối với YG. Nhiều fan mong muốn công ty này nên đối đãi với các nghệ sĩ một cách công bằng nếu không nội bộ fandom sẽ còn tiếp tục xảy ra những nhiều cuộc tranh cãi không đáng có.