Fan BTS khẩu chiến đêm nhạc gây quỹ của Lady Gaga vì tổ chức trùng ngày, muốn đem lại tiếng thơm cho thần tượng

Sự kiện âm nhạc mang tên One World: Together At Home do Lady Gaga hợp tác cùng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ diễn ra vào ngày 18/4 tới đây với sự tham gia của hơn 100 nghệ sĩ gồm Lady Gaga, Taylor Swift, Billie Eilish, Celine Dion, John Legend, Jennifer Lopez, đại diện Kpop là SuperM.

Được biết, sự kiện âm nhạc diễn ra với mục đích gây quỹ hỗ trợ cho những nhân viên y tế và những người đảm nhận công tác "chiến đấu" chống đại dịch Covid-19. Tuy nhiên chuyện chẳng có gì phải tranh cãi nếu như lịch trình lên sóng của One World: Together At Home trùng với buổi concert online của BTS.

Sự kiện âm nhạc One World: Together At Home với sự góp mặt của dàn sao US-UK xịn xò.

Concert online của BTS cũng được tổ chức cùng ngày với One World: Together At Home của Lady Gaga.

BTS.

Lady Gaga.

Việc Lady Gaga tổ chức buổi biểu diễn "tại gia" trùng với concert online của BTS đã khiến nhiều fan của boygroup 7 thành viên vô cùng bức xúc. Nhiều người cho rằng các nghệ sĩ US-UK đang cố tình hạ bệ BTS nên mới tổ chức cùng ngày.

Chính vì lý do này, rất nhiều ARMY (tên fan BTS) đã trending các hashtag kêu gọi người hâm mộ khác biến ngày 18/4 phải trở thành “BTS event only” - Sự kiện chỉ dành cho BTS, với mục tiêu phá vỡ các kỷ lục stream để không ai biết đến sự kiện One World, spam về BTS và BANGBANGCON khắp phần bình luận, dưới bài viết thông báo sự kiện nhằm chứng minh sức mạnh của nhóm BTS và fandom.

Fan BTS bỗng dưng gây chiến với concert gây quỹ của Lady Gaga chỉ vì trùng ngày diễn ra sự kiện.

Hiện tại, "drama" giữa cộng đồng ARMY với các fan US-UK vẫn đang là đề tài gây tranh cãi trên Twitter.