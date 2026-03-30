Fairmont Hà Nội: Điểm hẹn mới của nhịp sống thượng lưu giữa lòng Thủ đô

Ngày 30/3/2026, Fairmont Hà Nội – khách sạn thuộc thương hiệu danh tiếng Fairmont Hotels & Resorts – chính thức đi vào hoạt động. Đây là khách sạn đầu tiên của thương hiệu này tại Việt Nam, đánh dấu một cột mốc quan trọng không chỉ với hệ thống Fairmont mà còn với sự phát triển của du lịch cao cấp tại Hà Nội.

Sự kiện khai trương quy tụ đại diện các cơ quan ban ngành, lãnh đạo Tập đoàn GELEX cùng các đại diện quốc tế từ hệ thống Fairmont Hotels & Resorts. Cột mốc này được xem như dấu ấn mới khẳng định vị thế của Hà Nội trên bản đồ du lịch sang trọng của khu vực và thế giới.

Không gian giao thoa giữa bản sắc Hà Nội và phong cách quốc tế

Tọa lạc giữa lòng Thủ đô, Fairmont Hà Nội mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng nơi nét thanh lịch đặc trưng của Hà Nội hòa quyện cùng phong cách sống hiện đại. Từ kiến trúc, thiết kế nội thất cho đến các dịch vụ, khách sạn đều hướng tới việc tôn vinh văn hóa bản địa trong một không gian sang trọng mang chuẩn mực quốc tế.

Kiến trúc độc đáo của Fairmont Hotels & Resorts

Du khách khi đến đây không chỉ tìm thấy một nơi lưu trú đẳng cấp mà còn được hòa mình vào nhịp sống năng động của thành phố. Các không gian trong khách sạn được thiết kế như những điểm gặp gỡ của văn hóa, nghệ thuật và phong cách sống đương đại.

Phát biểu tại lễ khai trương, đại diện Fairmont Hotels & Resorts cho biết việc đưa thương hiệu đến Hà Nội là một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Hà Nội với bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc và sức hút du lịch ngày càng tăng được xem là điểm đến lý tưởng cho sự hiện diện của Fairmont.

Ông Omer Acar, Tổng Giám đốc Điều hành Fairmont Hotels & Resorts phát biểu khai mạc tại lễ khai trương khách sạn Fairmont Hà Nội

Ông Omer Acar, Tổng Giám đốc Điều hành Fairmont Hotels & Resortschia sẻ. "Các khách sạn Fairmont luôn là tâm điểm giao thoa văn hoá - xã hội tại mỗi điểm đến nơi chúng tôi hiện diện. Ở đó, du khách và cộng đồng địa phương cùng kết nối và tận hưởng, tạo nên tinh thần cộng đồng sống động trong những không gian giàu bản sắc. Hà Nội, với chiều sâu văn hoá riêng biệt và nguồn năng lượng đầy cuốn hút, là địa điểm lý tưởng để chúng tôi kế thừa và nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng, góp phần vào hành trình đưa thành phố trở thành điểm đến xa xỉ hàng đầu châu Á. Từ trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp quốc tế đến không gian chăm sóc sức khỏe thư thái, Fairmont Hà Nội được thiết kế như một điểm hẹn đích thực. Không chỉ là một khách sạn, Fairmont Hà Nội còn là tâm điểm đầy cuốn hút giữa lòng thành phố, nơi chúng tôi mong chờ sẽ cùng các vị khách tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt."

Góp phần định hình chuẩn mực du lịch cao cấp tại Việt Nam

Sự xuất hiện của Fairmont Hà Nội được kỳ vọng sẽ góp phần nâng tầm trải nghiệm du lịch cao cấp tại Việt Nam, đồng thời mở ra những cơ hội mới cho ngành dịch vụ – khách sạn trong nước.

Fairmont Hà Nội sở hữu 241 phòng nghỉ được thiết kế tinh tế, bao gồm 38 phòng Fairmont Gold và 12 phòng suite rộng rãi. Mỗi không gian là một chốn nghỉ ngơi tĩnh tại, nơi sự thanh lịch được thể hiện một cách tự nhiên, với tầm nhìn hướng ra Phố cổ, đường chân trời thành phố hoặc khu vườn nội khu – mang đến trải nghiệm lưu trú trọn vẹn.

Phòng Fairmont Gold

Không chỉ là điểm lưu trú, khách sạn hướng tới trở thành trung tâm kết nối các hoạt động văn hóa, xã hội và giao thương quốc tế. Tám nhà hàng, quầy bar và lounge tại khách sạn đưa du khách vào hành trình ẩm thực đầy phong phú. Từ di sản ẩm thực Việt Nam được diễn giải theo ngôn ngữ đương đại của Bếp trưởng Luke Nguyễn tại Trần Dynasty, những phong vị Nhật Bản tinh tuyển tại Hiryu, đến tinh thần Ý đầy sức sống của Bếp trưởng sao Michelin Nicolas Isnard tại Bacco – mỗi điểm đến đều là một tâm điểm giao thoa văn hóa – xã hội, nơi vị giác và cảm xúc cùng thăng hoa.

Nhà hàng Ý Bacco

Nhà hàng Nhật Bản Hiryu

Không chỉ vậy, Fairmont Hà Nội còn mang tới nguồn sinh khí mới khi tạo ra một hành trình khám phá, thư giãn và chăm sóc sức khỏe cùng hệ thống không gian sự kiện quy mô lớn, linh hoạt cho mọi quy mô và tính chất chương trình với phòng đại tiệc rộng hơn 1.100m² và trung tâm MICE với tổng diện tích lên đến hơn 4.000 m².

Được ví như một ốc đảo thư giãn giữa đô thị, Wellness Club mang đến một không gian chăm sóc sức khỏe toàn diện. Du khách có thể đắm mình trong các liệu trình thủy trị liệu và nhiệt trị liệu đặc trưng, mang đến sự phục hồi sâu cho cơ thể. Song song với đó, phòng tập thể hình hiện đại mở ra hành trình tái tạo năng lượng và cân bằng nội tại, được thiết kế để nuôi dưỡng sức khỏe một cách toàn diện.

Chia sẻ về sứ mệnh của Fairmont Hà Nội, ông Jean-François Brun, Tổng Quản lý Fairmont Hà Nội chia sẻ. " Fairmont Hà Nội là khách sạn đầu tiên của thương hiệu tại Việt Nam, chúng tôi tự hào được kế thừa giá trị di sản nghìn năm của thành phố, dệt nên chương tiếp theo của phân khúc khách sạn hạng sang trong một tổng thể thanh lịch đương đại. Cột mốc này góp phần tái định nghĩa trải nghiệm sang trọng tại Thủ đô, và Fairmont Hà Nội vinh dự kiến tạo một không gian nơi di sản giao thoa, tạo nên những khoảnh khắc ý nghĩa, bền lâu cho mỗi vị khách."

Với sự kiện khai trương, Fairmont Hà Nội chính thức mở ra một chương mới đầy dấu ấn cho phân khúc hạng sang tại Việt Nam với định vị "The Modern Heartbeat of Hanoi" – nơi di sản và đổi mới cùng song hành, văn hóa được tôn vinh một cách sống động, và mỗi vị khách trở thành một phần của câu chuyện lớn hơn, phát triển không ngừng.