F5 diện mạo cùng thời trang NOW SAIGON

Thời trang NOWSAIGON (NEEDS OF WISDOM) có mặt tại Sài Gòn cách từ năm 2015 và ngay từ bước chân đầu tiên, NOW đã xác định lối đi riêng cho mình đó là các dòng sản phẩm streetwear với graphic độc đáo, lồng ghép những thông điệp lan toả năng lượng tích cực đến giới trẻ Việt.

Nói về hành trình vừa qua, Founder NOW chia sẻ: "Needs of Wisdom được thành lập sau chuỗi ngày mình không thể tìm ra một chiếc áo thun trơn (White Tee) với chất lượng tốt tại chính nơi mình sinh sống. Từ đó, mình luôn thắc mắc tại sao một chiếc áo basic có tính ứng dụng cao, gần như có mặt trong tủ đồ của bất cứ ai lại chưa thấy có một brand nào làm với chất lượng thật sự tốt." Và từ đây, NOW ra đời và ra mắt thị trường những chiếc White Tee đầu tiên.

NOW thời điểm đó chính là một trong những streetwear đầu tiên tại Việt Nam, người tiên phong khai phá tự thiết kế, sản xuất, ứng dụng các kỹ thuật in ấn để làm ra các sản phẩm phù hợp với phong cách đường phố cho giới trẻ. Cũng giống như nhiều Local Brand khác, NOW gặp không ít khó khăn, những thất bại với thử nghiệm mới là điều không thể tránh khỏi. Sau bao nỗ lực, có thể nói NOW hiện tại là thành quả tuyệt vời của những người bạn cùng chí hướng, cùng đam mê với một mục tiêu duy nhất là mang tới cho giới trẻ Việt những sản phẩm thuần Việt có chất lượng tốt và giá cả phải chăng.

Với định hướng đó, NOW tập trung nghiên cứu và phát triển cùng các sản phẩm đa dạng từ Tee, Pants, Jacket, Sweater, Cap, Shirts,… Các thiết kế đều có tính ứng dụng cao, dễ dàng mix&match nhưng không vì thế mà trở nên nhạt nhoà, luôn có những chi tiết artwork đầy chất "nghệ" để bạn trông thật nổi bật, cá tính ở bất cứ nơi đâu. Và đây cũng là cách để làm nên dấu ấn mang tính đặc trưng của NOW trên thị trường.

Thời trang nói lên cá tính của mỗi người và NOW cũng không ngoại lệ: "Khi xây dựng NOW, điều đầu tiên mình nghĩ đến đó chính là khách hàng phải cảm thấy tự hào khi sử dụng sản phẩm thuộc brand của mình. Đó chắc chắn là một điều không thể tách rời. Tính đến thời điểm hiện tại, NOW là một thương hiệu mà khi khách hàng sử dụng sẽ cảm thấy thoải mái và tự tin với chất lượng sản phẩm, những outfit của NOW đủ đặc trưng, đủ khác biệt giữa rất nhiều streetwear brand trên thị trường." – Đại diện NOW nhấn mạnh.

Đó là lý do vì sao các item của NOW được rất nhiều người ưa chuộng với những sáng tạo không ngừng. Những sản phẩm mới sau này với những ứng dụng mới như công nghệ in, chất liệu hiếm, thiết kế độc đáo khi ra mắt đều được các bạn trẻ ủng hộ.

Những thiết kế mang biểu tượng mang tính đặc trưng như: Chiếc logo đồng hồ cát, những bản Tic-tac-toe những nhân vật như Marcus, Kassidy,… cũng luôn là những "item hot" được săn lùng liên tục.

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, dịch vụ cũng là một trong những yếu tố quan trọng mà NOW đặt lên hàng đầu, đội ngũ luôn lắng nghe khách hàng và cố gắng cải thiện mình qua từng ngày, vì hơn ai hết NOW hiểu rõ chính tình cảm, sự tin tưởng của các bạn là động lực để NOW phát triển và có chỗ đứng vững chắc như ngày hôm nay.

NOW cũng đang nâng cấp dần những trải nghiệm khi mua sắm tại cửa hàng bằng cách biến nơi đây thành những trạm không gian mini tạo cảm giác thích thú khi các đến tham quan. Đồng thời, đội ngũ chăm sóc khách khách hàng online luôn tư vấn và chăm sóc chu đáo. NOW luôn kèm theo những món quà mang tính kỷ niệm cho các bạn tới mua hàng và luôn giải quyết những phát sinh triệt để khi các bạn cần là những gì chu đáo, tận tâm nhất NOW dành cho cho khách hàng của mình.

Trong tương lai, giữ vững kim chỉ nam từ những ngày đầu thành lập, NOW sẽ luôn thay đổi mình để phù hợp với thị trường streetwear và cho ra lò những sản phẩm chất lượng cao cùng những thiết kế "đặc trưng" với giá cả hợp lý để tất cả các bạn trẻ Việt tự tin diện hàng ngày.