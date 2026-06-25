End of Season Sale 26.6 - 28.6.2026 tại Crescent Mall: Gói trọn niềm vui mùa hè cho cả gia đình trong 3 ngày duy nhất

Không chỉ là dịp để các gia đình chuẩn bị cho những chuyến du lịch và hoạt động cuối hè với chi phí tiết kiệm hơn, sự kiện còn mang đến vô vàn trải nghiệm vui chơi, giải trí và ẩm thực dành cho mọi lứa tuổi. Đây là cơ hội để cả nhà cùng tận hưởng những ngày hè rộn ràng, mua sắm những món đồ yêu thích và lưu giữ thêm nhiều khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau.

Thời trang và phụ kiện – Sẵn sàng cho những chuyến đi mùa hè

Những chuyến du lịch, dã ngoại hay đơn giản là những buổi dạo phố cuối tuần luôn cần một tủ đồ phù hợp cho từng thành viên trong gia đình.

Hàng loạt thương hiệu như DKNY, Sisley, Banana Republic, Zara, Massimo Dutti, United Colors of Benetton, Levi’s, Super Sports, MLB, Mizuno, Under Armour, House of Luggage, Discovery, Charles & Keith, Pedro và Pandora,... mang đến nhiều lựa chọn từ trang phục thường ngày, phụ kiện thời trang đến các sản phẩm đồng hành cùng những chuyến đi sắp tới. Đây là thời điểm thích hợp để làm mới phong cách cho cả gia đình và chuẩn bị hành trang cho những kế hoạch mùa hè đang chờ phía trước.

Sức khỏe và làm đẹp – Chăm sóc bản thân để tận hưởng mùa hè trọn vẹn

Bên cạnh việc chuẩn bị cho các hoạt động ngoài trời, chăm sóc sức khỏe và ngoại hình cũng là nhu cầu được nhiều người quan tâm trong mùa nắng nóng.

Các thương hiệu như Gucci Beauty, Bvlgari, Burberry & Chloe, Jean Paul Gaultier, Carolina Herrera & Rabanne, Kiehl's và Shiseido mang đến nhiều lựa chọn từ nước hoa, mỹ phẩm đến các sản phẩm chăm sóc da. Việc bổ sung những món đồ thiết yếu giúp bố mẹ thêm tự tin trong công việc, các buổi gặp gỡ và những chuyến đi cùng gia đình.

Nội thất, gia dụng và điện tử – Nâng cấp chất lượng sống cho cả nhà

Mùa giảm giá cuối mùa cũng là dịp được nhiều gia đình lựa chọn để bổ sung các vật dụng cần thiết cho tổ ấm.

Từ chăn nệm, đồ dùng nhà bếp đến các sản phẩm gia dụng phục vụ cuộc sống hằng ngày, những thương hiệu như Dyson, Serta, Kymdan, Akemi, Lock & Lock, Elmich và Zwilling mang đến nhiều lựa chọn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hiện đại. Những món đồ thiết thực không chỉ giúp tối ưu không gian sống mà còn góp phần nâng cao trải nghiệm của cả gia đình trong cuộc sống thường nhật.

Giáo dục, giải trí và các ngành hàng khác – Thêm niềm vui cho con, thêm thời gian cho gia đình

Với nhiều phụ huynh, một chuyến đi cuối tuần lý tưởng không chỉ dừng lại ở mua sắm mà còn là cơ hội để con trẻ được vui chơi, khám phá và học hỏi những điều mới mẻ.

Bên cạnh các ngành hàng truyền thống, nhiều lựa chọn về giáo dục, giải trí và dịch vụ cũng góp phần tạo nên trải nghiệm đa dạng cho mọi lứa tuổi, như: Takara Tomy, Timezone, PNC Bookstore,...

Trong khi các bé hào hứng tham gia những hoạt động phù hợp với sở thích của mình, phụ huynh có thể thoải mái mua sắm hoặc thư giãn cùng gia đình.

Sự kết hợp giữa mua sắm, vui chơi và trải nghiệm giúp mỗi chuyến ghé thăm trở nên ý nghĩa hơn, đặc biệt trong giai đoạn nghỉ hè khi nhu cầu dành thời gian cho con luôn được nhiều gia đình ưu tiên.

Ẩm thực – Khoảng thời gian gắn kết sau một ngày khám phá

Một ngày cuối tuần sẽ trọn vẹn hơn khi cả gia đình cùng thưởng thức những món ăn yêu thích bên nhau.

Sau hành trình mua sắm và vui chơi, mọi người có thể dừng chân tại Sushi Hokkaido Sachi, Basta Hiro, Aburi En, Kiwami Ramen & Gyoza Bar, Som Tum Thai, Chateraise, BreadTalk, Boost Juice Bar, Crispy Donut… để tận hưởng những bữa ăn ấm cúng hoặc những món tráng miệng ngọt ngào.

Đó cũng là khoảng thời gian để các thành viên chia sẻ câu chuyện thường ngày, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ và cùng nhau tận hưởng nhịp sống thư thả của mùa hè.

Cuối tuần trọn vẹn cho cả nhà

Từ mua sắm, vui chơi, ăn uống đến những trải nghiệm dành cho mọi thế hệ, End of Season Sale mang đến nhiều lựa chọn giúp các gia đình tận hưởng kỳ nghỉ hè theo cách riêng của mình.

Diễn ra từ ngày 26.06 đến 28.06, chương trình hứa hẹn trở thành điểm hẹn cuối tuần lý tưởng cho những gia đình đang tìm kiếm một không gian vừa thuận tiện mua sắm, vừa đáp ứng nhu cầu vui chơi và gắn kết trong mùa hè này.