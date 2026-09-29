Emoura Phạm thi bikini ở Miss Grand: Sắc vóc slay - catwalk "0 điểm", netizen nổi giận đòi công bằng vì 1 chi tiết

Emoura Phạm đang bước vào những phần thi quan trọng tại Miss Grand International ở Thái Lan. Là đại diện Việt Nam nhận được nhiều kỳ vọng, người đẹp gây chú ý nhờ lợi thế ngoại ngữ, khả năng giao tiếp cùng sắc vóc nổi bật. Mới đây, Emoura Phạm chính thức bước vào phần thi bikini. Đại diện Việt Nam xuất hiện trong bộ áo tắm màu hồng, khoe đôi chân dài cùng vóc dáng nóng bỏng. Trên sân khấu, cô giữ phong thái tự tin, liên tục tạo dáng và xử lý các chuyển động khá linh hoạt.

Đáng chú ý, màn catwalk của Emoura Phạm được nhận xét có năng lượng nhưng không bị quá đà, nhiều người chấm vội "0 điểm" - không điểm nào chê. Người đẹp biết cách tiết chế ở những đoạn cần thiết, đồng thời vẫn tạo được điểm nhấn bằng thần thái và những cú xoay người. Ngay cả khi bước xuống cầu thang hay di chuyển qua những khu vực khó xử lý, đại diện Việt Nam vẫn giữ được sự tự tin.

Tuy nhiên, phần thi của Emoura Phạm lại xuất hiện một chi tiết khiến fan Việt không khỏi bức xúc. Trên livestream, khi đại diện Việt Nam bước ra sân khấu, phần giới thiệu tên của cô bất ngờ không xuất hiện như một số thí sinh khác. Điều này nhanh chóng bị netizen soi ra và đặt câu hỏi về khâu tổ chức, thậm chí có người cho rằng Emoura Phạm đang bị đối xử thiếu công bằng.

Phần thi đầy năng lượng của Emoura Phạm ở Miss Grand

Emoura Phạm tự tin bước catalk, thần thái và sắc vóc đều được đánh giá cao

Body nóng hừng hực của Emoura Phạm

Emoura Phạm được đánh giá cao, kỳ vọng sẽ làm nên chuyện ở Miss Grand

Thế nhưng, câu chuyện lại có thêm một diễn biến khác. Trong những clip được ghi lại trực tiếp tại hiện trường, phần giới thiệu của Emoura Phạm vẫn xuất hiện đầy đủ. Như vậy, khả năng cao đây chỉ là sự cố trong quá trình lên sóng livestream hoặc khâu xử lý hình ảnh, thay vì đại diện Việt Nam thực sự không được giới thiệu.

Trên mạng xã hội, một bộ phận khán giả vẫn bày tỏ sự không hài lòng vì cho rằng những sự cố như vậy có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm theo dõi của người hâm mộ. Trong khi đó, nhiều ý kiến khác cho rằng nếu chỉ là lỗi kỹ thuật thì nên thông cảm. Dù vướng sự cố ngoài ý muốn, Emoura Phạm vẫn ghi điểm nhờ màn thể hiện khá tự tin trong phần thi bikini. Đại diện Việt Nam đang tiếp tục hành trình tại Miss Grand International và được kỳ vọng sẽ giữ vững phong độ ở những phần thi tiếp theo.

Netizne tranh cãi trước việc đại diện Việt Nam bị mất phần giới thiệu trên sóng trực tiếp Miss Grand

"Pro5" khủng của Emoura Phạm

Emoura Phạm tên thật là Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương, sinh năm 2000. Cô mang hai dòng máu Việt Nam - Anh khi mẹ là người Việt, còn bố là người Anh gốc Nam Phi. Sở hữu chiều cao 1,70m cùng số đo 80-60-92 cm, Emoura gây ấn tượng với vẻ đẹp hiện đại, khỏe khoắn và đậm nét lai Tây.

Ít ai biết phía sau hình ảnh tự tin của tân Miss Grand Vietnam 2026 là một hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt. Bố mẹ Emoura đã ly hôn khoảng 20 năm trước, từ nhỏ cô chủ yếu sống cùng mẹ và được mẹ trực tiếp nuôi dưỡng. Trong gia đình, Emoura là con thứ, có một anh trai. Chia sẻ về con gái, mẹ Emoura cho biết dù bên ngoài nhẹ nhàng, nữ tính nhưng bên trong cô lại là người rất mạnh mẽ, độc lập và luôn kiên định với những mục tiêu đã đặt ra.

Emoura Phạm có lợi thế tiếng Anh, kỹ năng trả lời ứng xử

Đầu năm 2025, Emoura quyết định trở về Việt Nam để phát triển sự nghiệp. Không chỉ ủng hộ con gái theo đuổi nghệ thuật, gia đình cô còn đồng hành trong nhiều hoạt động thiện nguyện. Trước khi tham gia Miss Grand Vietnam, Emoura cùng mẹ triển khai dự án xây dựng 18 cây cầu dân sinh tại nhiều địa phương, với mong muốn giúp người dân đi lại thuận tiện hơn. Người đẹp từng tiết lộ mục tiêu lâu dài của mình là xây dựng 100 cây cầu. Do lớn lên trong môi trường quốc tế và có nhiều năm học tập, sinh sống tại Mỹ, tiếng Việt từng là thử thách lớn đối với Emoura khi trở về nước. Theo chia sẻ của mẹ cô, mỗi tối thay vì nghỉ ngơi sớm, Emoura đều dành ít nhất hai tiếng để tự học tiếng Việt, luyện phát âm và mở rộng vốn từ. Sự nỗ lực ấy giúp khả năng giao tiếp của cô tiến bộ rõ rệt chỉ sau một thời gian ngắn.

Khi được hỏi về việc thi Miss Grand, Emoua Phạm chia sẻ với chúng tôi: "Điều khiến Emoura tự hào nhất chính là được là Miss Grand Việt Nam bước ra đấu trường quốc tế. Đó là một niềm vinh dự lớn đối với em. Emoura mong có thể mang hình ảnh, tinh thần và niềm tự hào của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Ở một góc độ gần gũi hơn, Emoura muốn đến cuộc thi với tâm thế thật thoải mái, tận hưởng trọn vẹn hành trình, tự tin trình diễn và có một khoảng thời gian thật vui, thật đáng nhớ".

Cô dễ dàng hoà nhập, tạo thiện cảm với các thí sinh quốc tế

Ảnh: FBNV