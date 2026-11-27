Hãng cũng giành vị trí số một ở hai hạng mục Hãng hàng không có giá trị tốt nhất (Best Value) và Hãng hàng không tốt nhất dành cho khách công tác Business Travel), cùng nhiều đánh giá cao ở một số hạng mục khác.

Sir Tim Clark, Chủ tịch, Hãng hàng không Emirates, cho biết: “Bất chấp những thách thức trong năm nay, chúng tôi vẫn tiếp tục đầu tư vào sản phẩm và dịch vụ ở hầu hết mọi điểm chạm. Chúng tôi sẽ duy trì sự tập trung này bởi, như thứ hạng dẫn đầu trong bảng xếp hạng của TIME đã cho thấy, hành khách nhận ra khi một hãng hàng không làm tốt những điều cốt lõi. Thành tích này có sự đóng góp to lớn từ đội ngũ nhân sự của chúng tôi, những người đang đưa trải nghiệm Emirates đến với hành khách cả trên không lẫn mặt đất. Sự chuyên nghiệp và tận tâm của họ chính là điều hành khách cảm nhận mỗi ngày. Trong ngành của chúng tôi không có đích đến cuối cùng, và chúng tôi đang hướng tới một năm 2027 cùng những năm tiếp theo còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa, vì vậy hành khách có thể kỳ vọng nhiều hơn từ Emirates.”

Theo TIME, thứ hạng của Emirates phản ánh danh tiếng của hãng với những trải nghiệm bay sang trọng bậc nhất ngành hàng không, mạng lưới dịch vụ hạng Phổ thông Đặc biệt (Premium Economy) ngày càng được mở rộng, cùng sức hấp dẫn bền vững của Dubai với tư cách là một điểm đến. Các hoạt động hợp tác với những tổ chức du lịch tại khu vực Ấn Độ Dương, châu Âu, Đông Nam Á và UAE cũng góp phần thu hút thêm du khách trên toàn mạng lưới của hãng.

Niels Terfehr, Phó Tổng Giám đốc Điều hành Statista R, nhận định: “Kết quả của Emirates trong năm nay nổi bật nhờ sự nhất quán. Việc đứng đầu bảng xếp hạng chung World’s Best Airlines, đồng thời dẫn đầu hai hạng mục Hãng hàng không có giá trị tốt nhất và Hãng hàng không tốt nhất dành cho khách công tác, phản ánh hiệu quả mạnh mẽ ở cả trải nghiệm hành khách lẫn độ tin cậy trong khai thác - hai trụ cột làm nên bảng xếp hạng của chúng tôi. Đây là kết quả hoàn toàn dựa trên phản hồi trực tiếp từ hành khách trên khắp thế giới, kết hợp với dữ liệu độc lập về hiệu suất khai thác chuyến bay.”

Bảng xếp hạng dựa trên một nghiên cứu định lượng do Statista, đơn vị hàng đầu về dữ liệu và phân tích kinh doanh, thực hiện, với sự tham gia khảo sát của hành khách trên mọi châu lục. Người tham gia đánh giá mức độ hài lòng đối với tối đa năm hãng hàng không mà họ đã bay trong ba năm qua, chấm điểm về sự thoải mái của khoang hành khách, chất lượng dịch vụ, hệ thống giải trí và kết nối, ẩm thực và đồ uống, giá trị tương xứng với chi phí và mức độ thân thiện với hành khách là gia đình. Sau đó, Statista kết hợp các đánh giá này với dữ liệu hiệu quả khai thác của từng hãng để đưa ra điểm số tổng thể.

Việc Emirates đầu tư lâu dài vào sản phẩm và dịch vụ giúp mỗi hành trình, ở mọi hạng ghế, đều mang đến một trải nghiệm bay đáng nhớ.

Một số điểm nhấn gần đây của hãng bao gồm:

Chương trình nâng cấp khoang hành khách trị giá 7 tỷ USD được triển khai nhanh chóng: Đến nay, 108 máy bay của Emirates đã được nâng cấp, giúp hành khách có trải nghiệm đồng nhất hơn trên toàn đội bay và đưa các sản phẩm mới nhất của hãng đến với nhiều hành khách hơn, bao gồm hạng Phổ thông Đặc biệt (Premium Economy) được đánh giá cao. Đến tháng 12/2026, hạng Phổ thông Đặc biệt của Emirates sẽ được triển khai gần 100 điểm đến trên mạng lưới đường bay của hãng.

Những cải tiến tiện nghi lần đầu tiên xuất hiện trong ngành hàng không: Các đổi mới dẫn đầu thị trường mới nhất của Emirates gồm ghế hạng Phổ thông Đặc biệt trang bị hệ thống điều chỉnh điện kèm vách ngăn riêng tư đầu tiên trên thế giới, và tựa đầu U-Dream, thiết kế đầu tiên xuất hiện ở hạng Phổ thông. Trong sáu tháng tới, ghế hạng Phổ thông Đặc biệt trang bị hệ thống điều chỉnh điện kèm vách ngăn riêng tư sẽ có mặt trên 11 máy bay của Emirates và tựa đầu U-Dream mới cho ghế hạng Phổ thông sẽ có mặt trên 29 máy bay.

Kết nối siêu tốc: Wi-Fi Starlink, hiện có trên 74 máy bay của Emirates, được cung cấp miễn phí cho hành khách ở mọi hạng ghế để xem nội dung trực tuyến, chơi game, gọi điện, làm việc và lướt mạng xã hội suốt hành trình, đồng thời trên cả màn hình lưng ghế và thiết bị cá nhân.

Hệ thống giải trí từng đoạt nhiều giải thưởng: ice, hệ thống giải trí theo yêu cầu trên chuyến bay của Emirates, cung cấp hơn 6.500 kênh gồm những bộ phim mới nhất, chương trình truyền hình, âm nhạc, trò chơi và podcast, hành khách có thể tùy chọn thưởng thức nội dung theo nhu cầu với hơn 40 ngôn ngữ.

Trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp trên chuyến bay: Từ đặc sản vùng miền đến các món ăn được yêu thích trên toàn cầu, thực đơn lấy cảm hứng từ những điểm đến của Emirates tái hiện hương vị đặc trưng của những nơi hãng bay tới. Tại mọi thời điểm, hãng cung cấp hơn 1.570 thực đơn mỗi ngày trên toàn mạng lưới. Thực đơn trên chuyến bay thay đổi hằng tháng và các công thức luôn được rà soát, tinh chỉnh liên tục. Trong năm qua, hãng cũng giới thiệu danh mục champagne và rượu vang mới ở mọi hạng ghế, cùng các thực đơn đặc biệt và theo mùa nhân dịp lễ, các ngày kỷ niệm đặc biệt cũng như các sự kiện thể thao do hãng tài trợ.

Trải nghiệm dành riêng cho gia đình: Trên hầu hết các đường bay và ở mọi hạng ghế, trẻ em được phục vụ các suất ăn ngon miệng và giàu dinh dưỡng. Các gia đình đi cùng trẻ sơ sinh được cung cấp thức ăn hữu cơ cho bé, sữa công thức, bình sữa theo yêu cầu cùng bộ vật dụng dành cho trẻ sơ sinh. Trên ice, các bé có thể lựa chọn hàng trăm nội dung giải trí, bao gồm các bộ sưu tập của Disney, Marvel Studios, Star Wars, hoặc thưởng thức loạt phim Harry Potter, bên cạnh các kênh hoạt hình dành riêng cho trẻ em và hơn 100 trò chơi điện tử. Trẻ em ở mọi lứa tuổi cũng được tặng đồ chơi và quà lưu niệm, và tiếp viên có thể chụp ảnh lấy liền Polaroid đặt trong khung ảnh phiên bản giới hạn để làm kỷ niệm. Hãng cũng đã tổ chức chương trình Travel Rehearsals (Diễn tập hành trình) hỗ trợ các gia đình có trẻ tự kỷ làm quen với trải nghiệm đi máy bay tại hơn 80 điểm đến.

Tối ưu trải nghiệm dành cho khách công tác: Emirates tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ dành cho hành khách đi công tác, với việc triển khai các khoang hạng Thương gia được làm mới cùng những mẫu ghế mới nhất trên đội bay Boeing 777, Airbus A380 và A350. Với dịch vụ mặt đất, hành khách có thể thư giãn, làm việc hoặc dùng bữa tại 42 phòng chờ trên toàn cầu, bao gồm các phòng chờ hàng đầu tại Dubai, trong khi dịch vụ xe riêng đưa đón miễn phí tại các thị trường đủ điều kiện giúp hành trình của hành khách trở nên thuận tiện và liền mạch từ điểm khởi hành đến điểm đến. Những khoản đầu tư này giúp Emirates trở thành lựa chọn tự nhiên của hành khách doanh nhân.

Danh sách đầy đủ các giải thưởng có thể xem tại đây.