Sự dừng chân đầy tiếc nuối của Lyly, thí sinh gây ấn tượng mạnh với visual nổi bật trong show "Em xinh say hi", đang khiến cộng đồng mạng "dậy sóng". Bởi lẽ, cô nàng không chỉ có giọng hát nội lực, khả năng sáng tác được đánh giá cao mà còn sở hữu nhan sắc "visual đỉnh nóc, kịch trần", hội tụ mọi yếu tố để bùng nổ trong làng giải trí.

Ngay từ buổi ra mắt đầu tiên của "Em xinh say hi", Lyly đã cực hút visual với mái tóc tém cá tính, khuôn mặt lai Tây, sống mũi cao vút như tượng tạc. Thần thái hút mắt ở mọi khung hình của Lyly khiến nhiều cư dân mạng phải thốt lên: "Nhan sắc này 10 năm nữa vẫn là xu hướng!".

Từ "ảnh quá khứ" đến visual "bạc tỷ": Một trời một vực

Tuy nhiên, khi dân mạng lần mò lại loạt ảnh thời chưa nổi tiếng của Lyly, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Gương mặt vẫn xinh xắn, ánh mắt vẫn cuốn hút, nhưng điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất chính là chiếc mũi.

Nếu hiện tại, mũi Lyly là "xu hướng thời đại mới" vì cao, thanh thoát và có độ cong chuẩn tỷ lệ vàng, thì quá khứ lại cho thấy một chiếc mũi ngắn, sống mũi thấp, thậm chí đầu mũi hơi tròn, làm gương mặt thiếu điểm nhấn.

Không ít lời bàn tán cho rằng Lyly có thể đã "trợ lực nhan sắc" bằng công nghệ thẩm mỹ hiện đại. Và nếu điều đó là thật thì có thể nói đây là một trong những ca "nâng mũi thành công nhất showbiz Gen Z", giúp visual lên hương, thần thái nâng tầm, diện mạo đạt chuẩn beauty standard thời đại mới.

Nâng mũi để thăng hạng nhan sắc: Bạn có thể lựa chọn những kiểu dáng nào?

Trong thời đại mà cái đẹp không còn bị ràng buộc bởi chuẩn mực cũ, nâng mũi đang là một trong những trào lưu thẩm mỹ hot nhất, được ví như "phép màu" thay đổi vận mệnh nhan sắc. Dưới đây là những dáng mũi thịnh hành và đang được nhiều chị em lựa chọn:

Mũi S-line

Dáng mũi "quốc dân" với đường cong nhẹ từ chân mũi đến đầu mũi, tạo cảm giác mềm mại, thanh tú.

Phù hợp với: Phụ nữ châu Á có khuôn mặt dịu dàng, đường nét mềm mại, nhẹ nhàng.

Lưu ý: Nên chọn bác sĩ có tay nghề, chuyên môn cao để tránh đường cong bị "giả" hoặc quá gượng.

Mũi L-line

Dáng mũi cao, thẳng, sống mũi rõ ràng, phù hợp với người thích nét sắc sảo, cá tính.

Phù hợp với: Khuôn mặt góc cạnh, thích thần thái Tây hóa, thời thượng.

Lưu ý: Cần da mũi đủ dày để đảm bảo an toàn và tính thẩm mỹ lâu dài. Tất nhiên, đồng hành với bạn là một bác sĩ phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ giàu chuyên môn, kinh nghiệm.

Mũi bán cấu trúc - cấu trúc toàn phần

Kỹ thuật hiện đại giúp tạo dáng mũi hài hòa với từng khuôn mặt, vừa khắc phục khuyết điểm vừa giữ được vẻ tự nhiên.

Phù hợp với: Người có mũi lệch, đầu mũi to, sống mũi gồ.

Lưu ý: Nên chọn cơ sở thẩm mỹ uy tín, có tư vấn cá nhân hóa.

Nâng mũi không chỉ để xinh mà hơn hết là để tự tin

Dù chưa có phát ngôn chính thức từ Lyly về việc có can thiệp thẩm mỹ hay không, nhưng hành trình "một trời một vực" từ ảnh cũ đến visual hiện tại là minh chứng rõ nét: Nhan sắc hoàn toàn có thể được "nâng cấp" nhờ công nghệ hiện đại.

Tuy nhiên, làm đẹp thông minh là làm đẹp có chọn lọc. Trước khi thực hiện bất kỳ thủ thuật nào, chị em nên:

- Tìm hiểu và lựa chọn bác sĩ cẩn thận. Bác sĩ thực hiện cần có chuyên môn, tay nghề cao.

- Chọn cơ sở uy tín, có giấy phép rõ ràng.

- Hiểu rõ tình trạng da, cấu trúc mũi và lựa chọn phương pháp phù hợp.

Lyly có thể không bước tiếp trong "Em xinh Say hi", nhưng visual "bạc tỷ" cùng tài năng nghệ thuật của cô chắc chắn sẽ còn vang xa. Và qua đó, cũng là một lời nhắn gửi nhẹ nhàng đến những cô gái hiện đại: Nếu bạn cảm thấy chưa đủ tự tin với diện mạo hiện tại, đừng ngần ngại tìm đến sự trợ giúp của thẩm mỹ, miễn là bạn hiểu rõ mình cần gì, làm ở đâu và vì lý do gì.

Làm đẹp không có lỗi, lỗi là để cơ hội lướt qua chỉ vì sự tự ti có thể khắc phục.

(Nguồn ảnh: FB)