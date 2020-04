(G)I-DLE comeback: Thành tích vượt mặt BLACKPINK, TWICE nhưng lại khiến fan bất mãn vì điều này

Tối 6/4, (G)I-DLE đã chính thức comeback với mini album thứ 3 mang tên I Trust và MV chủ đề Oh my god. Bài hát được xem là phần nối tiếp của Lion – sản phẩm âm nhạc mà girlgroup 6 thành viên phát hành hồi tháng 10/2019.

Về phần hình ảnh, MV Oh my god có nhiều cảnh quay khiến người xem "rùng mình" khi toát ra chất ma mị, bí ẩn. Kĩ xảo và bối cảnh MV được đánh giá cao khi công ty chủ quản là Cube Entertainment chăm chút tới từng góc máy.

Chỉ sau vài tiếng phát hành, Oh my god đã nhanh chóng "đút túi" hơn 6 triệu lượt xem. Đặc biệt, số lượng album tẩu tán trong ngày đầu tiên đã có hơn 90 nghìn bản, vượt qua cả thành tích cao nhất mà BLACKPINK từng đạt trước đó là hơn 78 nghìn bản và TWICE là 61 nghìn bản.

Oh my god - (G)I-DLE.

Theo thống kê trên Hanteo thì số lượng album mà (G)I-DLE bán ra đã vượt qua cả BLACKPINK và TWICE với hơn 90 nghìn bản.

Chỉ sau vài tiếng phát hành, MV Oh my god đã đạt hơn 6 triệu lượt xem trên YouTube, cho thấy sức hút cực lớn của girlgroup nhà Cube.

Tuy nhiên điều đáng nói là trong lần comeback này, (G)I-DLE tiếp tục khiến người hâm mộ thất vọng khi phân chia ca khúc không đồng đều. Cụ thể, Miyeon - giọng ca chính của nhóm một lần nữa bị xếp hát ít nhất nhì trong ca khúc và nữ rapper Soyeon tiếp tục chiếm spotlight với hơn 50%.

Việc Cube chỉ mải mê đẩy tên tuổi cho Soyeon mà quên mất Miyeon - người đang đảm nhận gương mặt đại diện nhóm cũng như hát chính khiến nhiều fan không khỏi bức xúc, bởi lẽ dù đã ra mắt gần 3 năm nay nhưng Miyeon vẫn luôn bị gắn mác là thành viên "hụt" của BLACKPINK chỉ vì không được Cube quan tâm.

Thành viên "hụt" BLACKPINK - Miyeon tiếp tục bị lu mờ so với các thành viên còn lại.

Bên dưới phần bình luận của MV, đông đảo người hâm mộ bày tỏ sự bức xúc vì phân chia ca khúc không đều cho Miyeon.

Được biết đây không phải là lần đầu tiên, Miyeon bị đối xử không công bằng trước các thành viên khác của nhóm. Ở những lần quảng bá trước, nữ thần tượng cũng được xếp hát ít nhất khiến người hâm mộ vô cùng bức xúc.