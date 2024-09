Mới đây, trong một chương trình truyền hình thực tế, người chơi được yêu cầu nhìn hình ảnh mà ban tổ chức gợi ý, đoán tên diễn viên cùng tác phẩm họ góp mặt. Khi hình ảnh của Suzy được giơ lên, những người chơi đều đồng loạt hô tên Song Hye Kyo, thậm chí còn khẳng định chắc nịch: "Chính là cô ấy rồi". Dàn nhân viên chương trình được dịp bật cười như nắc nẻ.



Song Hye Kyo và Suzy có nhiều nét tương đồng. (Ảnh: Internet)

Sự nhầm lẫn này khiến nhận định Suzy là "em gái sinh đôi thất lạc" của Song Hye Kyo càng được củng cố.

Trước đây cũng có nhiều thông tin bàn luận về việc Suzy rất giống Song Hye Kyo. Thậm chí, cộng đồng mạng còn ưu ái gọi cô là tiểu Song Hye Kyo.

Không chỉ giống nhau vẻ bề ngoài, Suzy cũng có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với Song Hye Kyo. 2 mỹ nhân thường có những buổi đi chơi riêng, chụp ảnh cùng nhau đăng trên mạng xã hội, dù đến hiện tại chưa từng hợp tác làm việc với nhau.

Để có nhan sắc không kém cạnh đàn chị, Suzy từ lâu đã kết thân với một loại thực phẩm. Đây là loại củ giàu vitamin K, luôn có đầy ở chợ Việt.

Chúng là một trong những loại lương thực rất dễ ăn lại no bụng, rất cần trong những ngày bão lũ hiện nay.

Đó chính là củ khoai lang!

Suzy thường bắt đầu ngày mới với khoai lang hấp, ức gà và sữa ít béo. Phần ăn rất đầy đủ các nhóm chất, no lâu, tăng cơ lại không sợ tích mỡ thừa. Bữa tối, người đẹp lại ăn khoai lang để no bụng, hỗ trợ giảm cân vì thực phẩm này nhiều nước và giàu chất xơ.

Ngày 3 bữa thì có đến 2 bữa, tiểu Song Hye Kyo ăn khoai lang, bảo sao vóc dáng luôn thon thả, làn da luôn căng mịn đầy sức sống.

Vì sao ăn khoai lang giúp giảm cân?

Theo Healthline, khoai lang rất giàu chất xơ, đặc biệt là khi ăn cả vỏ. Chất xơ có thể giúp cảm giác no lâu hơn, hạn chế cảm giác đói và việc tiêu thụ thức ăn không cần thiết, từ đó hỗ trợ quá trình giảm cân.

Khoai lang chứa nhiều khoáng chất cần thiết như kali và magiê. Kali giúp điều chỉnh cân nặng của cơ thể, trong khi magiê có thể cải thiện chức năng của cơ và hệ thần kinh.

Khoai lang chứa nhiều khoáng chất cần thiết như kali và magiê. (Ảnh: Internet)

Vì sao ăn khoai lang giúp da căng mịn?

Khoai lang rất giàu beta-carotene, một tiền chất của vitamin A. Vitamin A rất quan trọng để duy trì làn da khỏe mạnh, giúp da mềm mại và mịn màng.

Loại củ này cũng có lượng vitamin C và E dồi dào, giúp bảo vệ da khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra. Từ đó giúp giảm thiểu các dấu hiệu của lão hóa như nếp nhăn và giữ cho da căng mịn.

Chúng còn có công dụng giảm viêm và mẩn đỏ trên da, làm dịu các vấn đề về da như mụn trứng cá hay eczema.

Lưu ý ăn khoai lang để giảm cân, làm đẹp da hiệu quả mà không gây hại sức khỏe

1. Không ăn quá nhiều

Ăn quá nhiều khoai lang có thể làm tăng nguy cơ mắc sỏi thận. Khoai lang có hàm lượng oxalate cao - một thành phần tự nhiên có trong nhiều loại thực phẩm, được biết có thể làm trầm trọng thêm tình trạng sỏi thận.

Ăn quá nhiều khoai lang có thể làm tăng nguy cơ mắc sỏi thận. (Ảnh: Internet)

BS Đỗ Thị Tuyết (Viện Dinh dưỡng quốc gia) cho biết, bạn có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách ăn khoai lang với nhiều rau xanh, uống nhiều nước. Dù vậy, những người dễ bị sỏi thận hoặc mắc các vấn đề về thận mãn tính tốt nhất nên hạn chế thực phẩm có hàm lượng oxalate cao như khoai lang. Nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

2. Cẩn thận dị ứng

Mặc dù hiếm gặp, nhưng nhiều người có thể xảy ra phản ứng dị ứng với khoai lang. Nếu bạn gặp các triệu chứng như ngứa, sưng hoặc khó thở sau khi ăn khoai lang, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.

3. Bệnh nhân tiểu đường, người có đường huyết cao cần thận trọng

Theo các chuyên gia, ăn khoai lang quá nhiều có thể khiến lượng đường trong máu tăng cao, đường huyết có nguy cơ tăng đột biến sau ăn.

Do đó, người bệnh tiểu đường, người có đường huyết cao nói chung khi ăn khoai lang cần thận trọng. Tốt nhất nên tham khảo ý kiến bác sĩ để có lượng phù hợp với sức khỏe bản thân.