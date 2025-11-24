“Em gái quốc dân đầu tiên” gánh nợ 358 tỷ cho chồng: Bị đuổi ra khỏi nhà, nói với con trai 1 câu đau lòng

Nữ ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Hye Eun Yi sinh năm 1954, được mệnh danh là "em gái quốc dân đầu tiên" trong lịch sử Kbiz. Hồi thập niên 70, nữ nghệ sĩ nổi tiếng khắp Hàn Quốc với loạt bản hit trứ danh giúp vực dậy cả nền công nghiệp âm nhạc xứ kim chi đang trong giai đoạn suy thoái. Truyền thông và công chúng thời bấy giờ trìu mến gọi Hye Eun Yi bằng danh hiệu "em gái quốc dân". Hye Eun Yi cũng chính là nữ ngôi sao đầu tiên trong lịch sử Kbiz nhận được danh hiệu đáng tự hào này.

Gặt hái được nhiều thành tích "vô tiền khoáng hậu" trong sự nghiệp âm nhạc song Hye Eun Yi lại có đường tình duyên vô cùng lận đận. Nữ danh ca từng ly hôn 2 lần. Thậm chí, Hye Eun Yi còn phải gánh khoản nợ khổng lồ 20 tỷ won (358 tỷ đồng) thay người chồng thứ 2 - nam diễn viên Kim Dong Hyun. Trong 1 talk show được phát sóng trên kênh YouTube vào hôm 22/11 mới đây, Hye Eun Yi buồn bã bày tỏ: "Khoảnh khắc khiến tôi đau lòng và tủi hổ nhất chắc là lúc bị đuổi ra khỏi chính căn nhà của mình. Tại thời điểm ngôi nhà bị dán niêm phong bằng giấy đỏ, con trai tôi hỏi rằng ‘Mẹ ơi, cái đó là gì vậy ạ?". Tôi đã phải nói dối rằng ‘Cái đó họ dán lên cho đẹp thôi con’ rồi buồn bã quay mặt đi".

Hye Eun Yi được xem là mỹ nhân kỳ diệu mà làng nhạc xứ Hàn sản sinh ra được trong thập niên 70. Khi ấy, nhiều khán giả dính "hội chứng Hye Eun Yi" vì hâm mộ cuồng nhiệt nữ ca sĩ này. Truyền thông và khán giả trìu mến gọi nữ nghệ sĩ bằng danh hiệu "em gái quốc dân đầu tiên của Kbiz"

Ngoại hình hiện tại của Hye Eun Yi đã thay đổi nhiều so với thời hoàng kim

Nữ nghệ sĩ phải gồng gánh trên vai khoản nợ khổng lồ gần 400 tỷ đồng thay ông xã tài tử

Vào thời điểm khó khăn nhất cuộc đời, Hye Eun Yi đã phải làm nhiều công việc để trả nợ cho chồng. Cũng trong giai đoạn khốn khó trăm bề đó, nữ nghệ sĩ từng nghĩ tới chuyện tự tử: "Trong khoảng thời gian đó, tôi phải làm nhiều công việc để có thể kiếm ra tiền. Nhưng tôi không thể xuất hiện trên truyền hình vào lúc ấy. Tôi đi hát ở các hộp đêm để kiếm thêm thu nhập. Đây cũng là thời điểm tôi cảm thấy vô cùng buồn bã và thậm chí từng muốn chết đi cho xong".

Nữ danh ca buồn bã trải lòng về khoảng thời gian sống tạm trong nhà nguyện: "Tôi đã ở sống trong nhà nguyện hơn 1 năm trời. Không phải là tôi chủ động muốn tới đó. Nhớ lại lúc ấy tôi đang tìm mua vé máy bay để đi Mỹ, có 1 khoảng thời gian phải chờ đợi trước thời điểm khởi hành. Suốt khoảng thời gian đó, tôi đã quyết định tới nhà nguyện ở".

Hye Eun Yi xót xa nhớ lại thời điểm cô từng muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân

Sau nhiều biến cố trong cuộc sống, Hye Eun Yi đã mắc phải chứng rối loạn hoảng sợ. Rối loạn hoảng sợ là bệnh thuộc nhóm rối loạn lo âu, đặc trưng bởi các cơn hoảng sợ kịch phát, xuất hiện đột ngột và mạnh mẽ. Bệnh nhân có thể sẽ có cảm giác như mình sắp chết hay cho rằng mình bị nhồi máu cơ tim, phát điên hoặc mất kiểm soát. Cơn hoảng sợ thường ngắn, đột ngột và gây ra các phản ứng dữ dội của cơ thể. Cảm giác lo lắng sợ hãi xuất hiện thường xuyên mặc dù không có nguyên nhân cụ thể, không có dấu hiệu báo trước.

Hye Eun Yi cho biết tình trạng bệnh đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của mình: "Lúc đầu, tôi không biết đó là 1 căn bệnh. Cảm giác như có vật gì đó đè nặng lên ngực mình và tôi run rẩy không ngừng. Ngay cả khi hát, tôi cũng run bần bật khi cầm mic".