Em gái Kim Kardashian kể chuyện bị chuốc thuốc ở Coachella

Trong podcast mới Khloé in Wonderland , Khloé Kardashian tuyên bố cô đã bị lừa dùng chất cấm tại lễ hội âm nhạc Coachella. “Tôi đã đến đó một lần. Cách đây rất lâu rồi, tôi nghĩ là khoảng năm 2016 gì đó. Đó không phải là trải nghiệm tốt nhất. Tôi bị đánh thuốc mê mà không hề hay biết, nhưng tôi nghĩ mọi người đều biết" - em gái Kim Kardashian kể lại.

Cô nhớ lại mọi người đều uống một loại "nước ép" mà giờ đây cô cho rằng có chứa một chất bí ẩn nào đó. Ngôi sao truyền hình thực tế khẳng định cô không nghĩ rằng ai đó nhắm mục tiêu vào mình, giải thích: "Tôi không nghĩ ai đó đã bỏ thuốc mê vào đồ uống của tôi. Tôi nghĩ mình là người ngốc nghếch và không nhận ra rằng mọi người đều đang dùng ma túy, tôi nhớ mình đã uống loại đồ uống đó và cảm thấy thực sự mất kiểm soát. Không ai muốn cảm thấy như vậy mà không biết lý do tại sao”.

Khloé Kardashian tiết lộ cô bị chuốc thuốc tại Coachella 2015.

Khi ma túy bắt đầu có tác dụng, Khloé Kardashian cho biết cô thấy mình bị nhốt trong phòng tắm "hàng giờ liền", không hề hay biết mình đang bị ảnh hưởng bởi chất cấm. "Tôi không nhận ra chuyện gì đang xảy ra cho đến khi mọi việc đã xong xuôi, lúc đó tôi đang bị ma túy ảnh hưởng và mọi người la hét vào mặt tôi vì tôi không chịu ra khỏi phòng tắm. Nhưng tôi đã rất sợ. Tôi cứ suy nghĩ lung tung. Tôi sợ quá, nên trải nghiệm của tôi không được tốt" - con gái thứ 3 nhà Kardashian chia sẻ.

Chính vì vậy nên trong suốt 11 năm qua, Khloé Kardashian không hề tham gia Coachella như những người chị em khác. Trong 11 năm qua, các mỹ nhân nhà Kardashian - Jenner liên tục ghi dấu ấn tại lễ hội này, trở thành hiện tượng mạng xã hội. Nhiều người thắc mắc về lý do Khloé vắng mặt, bỏ qua cơ hội vàng để đánh bóng tên tuổi. Đến nay, họ mới có được câu trả lời.

2015 là năm đầu tiên và duy nhất Khloé Kardashian tham gia Coachella.

Khloé Kardashian sinh năm 1984, là một trong những nhân vật truyền hình, doanh nhân và biểu tượng phong cách có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Mỹ, được biết đến rộng rãi thông qua chương trình thực tế đình đám của gia đình: Keeping Up with the Kardashians và hiện tại là The Kardashians .

Khloé không chỉ dừng lại ở danh xưng "ngôi sao truyền hình". Cô là người đồng sáng lập thương hiệu thời trang Good American, một nhãn hàng tiên phong trong việc thúc đẩy sự tích cực về hình thể với các thiết kế đa dạng kích cỡ cho phụ nữ. Bên cạnh đó, cô còn lấn sân sang lĩnh vực truyền thông với podcast riêng mang tên Khloé in Wonder Land , nơi cô chia sẻ những câu chuyện về sự chữa lành và phát triển bản thân. Cô cũng được biết đến qua các chương trình như Revenge Body và là tác giả của cuốn sách bán chạy Strong Looks Better Naked .

Khloé Kardashian là con gái thứ 3 của gia đình nổi tiếng kiêm tai tiếng Kardashian - Jenner.

Là con gái của Kris Jenner và Robert Kardashian, Khloé có mối quan hệ gắn bó mật thiết với các anh chị em nổi tiếng là Kim, Kourtney, Rob, Kendall và Kylie. Về đời tư, cô từng kết hôn với cầu thủ bóng rổ Lamar Odom và có mối quan hệ kéo dài nhiều năm với Tristan Thompson. Hiện tại, cô dành phần lớn thời gian để chăm sóc hai con là True và Tatum Thompson.

Trong mắt công chúng, Khloé luôn được yêu mến bởi tính cách thẳng thắn, hài hước và sự kiên cường khi đối mặt với những thử thách về sức khỏe (như việc điều trị khối u hiếm gặp trên mặt) cũng như những thăng trầm trong tình cảm. Dù thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện lớn, cô từng chia sẻ bản thân vẫn cảm thấy lo lắng khi đứng trên thảm đỏ, điều này khiến cô trở nên gần gũi và thực tế hơn trong lòng người hâm mộ.

Khloé Kardashian vừa tham gia chương trình của gia đình, vừa kinh doanh riêng.

