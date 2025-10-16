Em gái Hoa hậu Mai Phương Thúy cao 1m78, "vượt mặt" chị gái lập gia đình sớm, nay viên mãn bên chồng và 2 con

Mai Ngọc Phượng - em gái của Hoa hậu Mai Phương Thúy - sinh năm 1993 và từng theo học tại Đại học British Columbia (Canada). Năm 2021, cô kết hôn với doanh nhân Trương Tiến Duy và hiện là mẹ của hai bé trai đáng yêu.

Dù có nhiều cơ hội bước chân vào showbiz, Ngọc Phượng lại chọn con đường riêng khi tập trung phát triển kinh doanh và chăm lo cho tổ ấm. Cô hiện kinh doanh trong lĩnh vực mỹ phẩm, đồng thời đảm nhận vai trò người mẹ toàn thời gian.

Trái với sự hoạt ngôn và năng động của chị gái, Ngọc Phượng có lối sống kín tiếng, ít chia sẻ về đời tư. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện, cô đều thu hút sự chú ý nhờ phong thái thanh lịch cùng chiều cao 1m78 nổi bật. Hoa hậu Mai Phương Thúy từng nhiều lần bày tỏ niềm tự hào về em gái, khen cô vừa xinh đẹp, giỏi giang lại khéo léo vun vén gia đình.

Mai Ngọc Phượng - em gái của Hoa hậu Mai Phương Thúy - kết hôn với doanh nhân Trương Tiến Duy vào năm 2021. Cùng năm, cặp đôi đón con trai đầu lòng có nickname là Be. Hiện hai bé trai của Ngọc Phượng đều được nhận xét là đáng yêu, kháu khỉnh và thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ. Bé lớn hiện đã bắt đầu đi học mẫu giáo.

Việc em gái sớm yên bề gia thất từng khiến Mai Phương Thúy nhận được nhiều câu hỏi về chuyện tình cảm cá nhân. Hoa hậu Việt Nam 2006 từng chia sẻ, cô từng “sang chấn” khi chứng kiến em gái và bạn thân lần lượt kết hôn, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại cân bằng nhờ khả năng thích nghi tốt.

Trên mạng xã hội, hai chị em Mai Phương Thúy - Mai Ngọc Phượng vẫn thường xuyên tương tác vui vẻ. Cựu Hoa hậu không ngần ngại dành lời khen cho nhan sắc của em gái, thậm chí thừa nhận Ngọc Phượng xinh đẹp hơn mình. Với Mai Phương Thúy, mẹ và em gái luôn là hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời cô.

Sau khi lập gia đình, em gái Hoa hậu Mai Phương Thúy ngày càng toát lên vẻ sang trọng và phong thái của một quý cô thượng lưu. Cô có cuộc sống xa hoa, được chồng doanh nhân hết mực yêu chiều. Trên trang cá nhân, Mai Ngọc Phượng nhiều lần khiến công chúng trầm trồ khi xuất hiện bên những chiếc siêu xe đắt tiền, khoác lên mình váy áo và phụ kiện đến từ các thương hiệu thời trang danh tiếng thế giới.

Hiện tại, Mai Ngọc Phượng đang tận hưởng cuộc sống viên mãn bên chồng và hai con trai đáng yêu. Cô vẫn thường xuyên gặp gỡ chị gái Mai Phương Thúy để cùng ăn uống, đi chơi và chia sẻ khoảnh khắc đời thường. Mỗi lần hai chị em xuất hiện chung khung hình, nhan sắc nổi bật và thần thái cuốn hút của họ đều nhận được “cơn mưa lời khen” từ người hâm mộ.