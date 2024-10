Elton John tiết lộ phải cắt bỏ nhiều cơ quan trong cơ thể

Trong buổi công chiếu phim tài liệu mới của mình mang tên Elton John: Never Too Late, danh ca huyền thoại khiến khán giả bàng hoàng khi nói về vấn đề sức khoẻ. Trong đó, ông cho biết bản thân đã phải cắt bỏ đi nhiều cơ quan trong cơ thể.

"Thành thật mà nói thì không còn nhiều "thứ" trên người tôi nữa đâu", Elton nói đùa với khán giả, "Tôi không có amiđan, tôi cũng không có màng mô trong cổ họng hay ruột thừa. Tôi không có tuyến tiền liệt, tôi không có hông bên phải và hai bên đầu gối. Thứ duy nhất còn lại với tôi là phần hông trái".

(Ảnh: Getty Images/FLC)

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa ông trở nên bi quan. Giọng ca Can you feel the love tonight cho biết ông vẫn biết ơn vì còn được sống và gửi lời cảm ơn tới những người hâm mộ đã luôn ủng hộ trong thời gian qua.

Elton John đã gặp nhiều vấn đề sức khoẻ trong nhiều năm. Tháng trước, ngôi sao người Anh tiết lộ đang hồi phục sau căn bệnh nhiễm trùng mắt nghiêm trọng ảnh hưởng nặng nề tới thị lực.

Vào những năm 1990, danh ca thế giới đã phải lắp máy tạo nhịp tim do gặp tình trạng nhịp tim không đều. Năm 2009, ông tiếp tục nhập viện vì bệnh cúm và nhiễm trùng nặng. Năm 2013, ngôi sao này tiết lộ bị áp xe ở ruột thừa và bệnh liên quan tới dạ dày vào năm 2016. Ngoài ra, ông cũng phải đối diện với tình trạng mất thính lực do nhiều năm lưu diễn.