Elon Musk đã đúng

Không chỉ là những công nghệ đột phá như tên lửa hay xe điện, điều khiến Elon Musk trở nên khác biệt còn nằm ở cách ông tiếp cận việc học hỏi. Thay vì ghi nhớ hay làm theo khuôn mẫu, Musk theo đuổi một phương pháp là hiểu mọi thứ từ nguyên lý cơ bản (first principles).

Học từ bản chất: Khi hiểu quan trọng hơn nhớ

Elon Musk từng chia sẻ rằng điều quan trọng là phải suy nghĩ từ “first principles” thay vì chỉ làm theo phép so sánh hay những gì đã có sẵn. Ông cho rằng con người thường có xu hướng học theo cách lặp lại, thấy điều gì quen thì áp dụng lại điều đó.

Nhưng cách học này chỉ giúp giải quyết những vấn đề cũ, trong khi thế giới luôn thay đổi. Khi học từ nguyên lý, người học sẽ phá nhỏ vấn đề về những sự thật cơ bản nhất, từ đó hiểu được vì sao một kiến thức tồn tại, thay vì chỉ biết cách sử dụng nó.

Một trong những cách Musk diễn giải việc học là hình ảnh “cây tri thức”, nơi người học cần nắm được thân cây và các nhánh lớn trước khi quan tâm đến lá. Nếu đi ngược lại, tức là chỉ tập trung vào chi tiết, kiến thức sẽ trở nên rời rạc và khó kết nối.

Trong thực tế học đường, nhiều học sinh có thể làm tốt các dạng bài quen thuộc nhưng lại gặp khó khi đề thay đổi. Nguyên nhân không nằm ở việc các em kém thông minh, mà vì kiến thức được tiếp nhận theo kiểu ghi nhớ rời rạc.

Khi thiếu nền tảng hiểu sâu, việc áp dụng vào tình huống mới trở nên khó khăn. Ngược lại, nếu hiểu bản chất, người học có thể linh hoạt xử lý nhiều dạng vấn đề khác nhau mà không phụ thuộc vào “bài mẫu”.

Học là đường dài , s ự khác biệt nằm ở độ sâu hiểu biết

Trong ngắn hạn, học thuộc có thể giúp đạt điểm cao. Nhưng về lâu dài, cách học này dễ khiến người học bị giới hạn khi kiến thức ngày càng phức tạp. Elon Musk cho rằng nếu chỉ dựa vào những gì có sẵn, con người sẽ khó tạo ra điều mới hoặc thích nghi với thay đổi.

Điều tạo nên khác biệt không phải là ai học nhanh hơn, mà là ai hiểu sâu hơn. Một học sinh có thể không nổi bật ngay từ đầu, nhưng nếu nắm chắc bản chất, các em sẽ dễ dàng phát triển khi kiến thức nâng cao. Đây cũng là lý do vì sao trong giáo dục, việc khuyến khích đặt câu hỏi “tại sao” và chấp nhận sai để hiểu sâu hơn lại quan trọng hơn việc chỉ tập trung vào kết quả đúng sai.

Cuối cùng, học tập không phải là cuộc đua xem ai nhớ nhiều hơn, mà là hành trình xây dựng nền tảng đủ vững để có thể tự học, tự hiểu và tiếp tục tiến xa hơn.