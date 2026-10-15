Elmich Việt Nam phát động cuộc thi "Mình Cùng Sống Xanh" mùa 2

Có những bài học về môi trường không bắt đầu từ trang sách mà từ một chiếc lá được nhặt trong vườn, một chiếc hộp cũ được giữ lại để làm đồ thủ công hay khoảnh khắc cha mẹ cùng con tìm cách tạo ra màu sắc từ thiên nhiên. Với mong muốn đưa những bài học ấy đến gần hơn với trẻ em, cuộc thi sáng tạo tranh "Mình Cùng Sống Xanh" mùa 2 chính thức được triển khai từ ngày 15/10/2026 - 31/01/2027.

Cuộc thi là hoạt động tiếp theo trong chiến dịch "Học đường Xanh - Gieo mầm tương lai" do Báo Giáo dục và Thời đại, Ấn phẩm Cầu Vồng Tuổi thơ và Elmich Việt Nam triển khai trong năm học 2026-2027. Thông qua hoạt động sáng tạo tranh, chương trình hướng tới nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bồi dưỡng tư duy sinh thái và rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh; đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường, đưa lối sống xanh đến gần hơn với trẻ em và lan tỏa trong cộng đồng.

Đơn vị tổ chức:

- Báo Giáo dục và Thời đại

- Ấn phẩm Cầu Vồng Tuổi thơ

- Elmich Việt Nam - thương hiệu gia dụng đến từ Cộng hòa Séc.

Đối tượng tham gia: Trẻ em từ 5-12 tuổi đang sinh sống tại Việt Nam.

Thời gian triển khai: 15/10/2026 - 31/01/2027.

Cách thức tham gia

Vòng Trang bị kiến thức (15/10 - 13/12/2026)

Bước 1: Thí sinh truy cập website https://cuocthi.cauvongtuoitho.vn/elmich , nhấn "Đăng ký tham gia" và điền đầy đủ các thông tin dự thi bắt buộc, gồm: Tỉnh/Thành, Phường/Xã, Họ và tên học sinh, Tên trường, Số điện thoại phụ huynh, Email.

Bước 2: Thí sinh nhận cẩm nang "Đại sứ Xanh - Bảo vệ Rừng", trang bị kiến thức về trồng cây gây rừng và kỹ năng sinh tồn trong rừng, hướng dẫn sáng tạo tranh bằng màu sắc từ thiên nhiên và gợi ý sử dụng các nguyên liệu tái chế.

* Tất cả thí sinh tham dự cuộc thi sẽ được nhận Thẻ Quyền năng với nhiều ưu đãi hấp dẫn từ Elmich Việt Nam.

Vòng Sáng tạo (19/10 - 13/12/2026)

Bước 1: Thí sinh vận dụng kiến thức đã được trang bị để sáng tạo tranh về chủ đề "Trồng cây gây rừng và kỹ năng sinh tồn trong rừng" sử dụng nguyên liệu tái chế và màu sắc từ thiên nhiên.

Bước 2: Thí sinh truy cập website https://cuocthi.cauvongtuoitho.vn/elmich, nhấn "Tham gia Vòng Sáng tạo", gửi ảnh tác phẩm tranh dự thi, kèm theo thông điệp muốn truyền tải và các khoảnh khắc phụ huynh đồng hành cùng con qua hình ảnh hoặc video.

Quy định đối với tác phẩm:

- Tác phẩm được thực hiện trên khổ giấy A3.

- 100% tác phẩm được làm hoàn toàn bằng tay, không sử dụng công nghệ số hoặc trí tuệ nhân tạo (AI).

- Là tác phẩm do chính thí sinh sáng tạo, chưa từng tham gia cuộc thi khác.

- Khuyến khích đính kèm hình ảnh hoặc video ghi lại quá trình phụ huynh đồng hành cùng con sáng tạo tranh.

Bước 3: Thí sinh gửi bản cứng tác phẩm về Ban tổ chức theo địa chỉ:

- Đơn vị nhận: Chi nhánh Cầu Vồng Tuổi thơ

- Địa chỉ: TT28-29, Honor Village, số 204 đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, Hà Nội

- Số điện thoại: 0866890468

Thời hạn nhận tác phẩm dự thi: Trước ngày 13/12/2026

Vòng Lan toả (19/10 - 20/12/2026)

Hàng tuần, Ban tổ chức lựa chọn và đăng tải các tác phẩm hợp lệ của tuần trước đó trên Fanpage Cầu Vồng Tuổi thơ - Ấn phẩm của Báo Giáo dục và Thời đại.

Hình ảnh hoặc video ghi lại quá trình phụ huynh đồng hành cùng con sẽ được giới thiệu trong phần bình luận của tác phẩm. Thí sinh và gia đình có thể chia sẻ bài đăng chính thức, mời người thân, bạn bè tương tác và cùng lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

BTC chấm điểm chuyên môn và công bố giải chung cuộc (21/12/2026 - 05/01/2027)

Lễ Tổng kết và Trao giải cuộc thi (dự kiến): Tháng 1/2027

Cơ cấu giải thưởng

Giải thưởng tuần (8 tuần)

Mỗi tuần, Ban tổ chức trao 4 giải, gồm:

- 1 giải Tương tác

- 3 giải Hành trình sáng tạo

Mỗi giải nhận Q uà tặng Elmich trị giá 600.000 đ .

Giải thưởng chung cuộc

Giải Tập thể (Nhà trường)

5 giải Tập thể, dành cho các đơn vị trường học tích cực tham gia cuộc thi, mỗi giải nhận:

- Quà tặng Elmich trị giá 5.000 .000 đ

Giải Cá nhân (Học sinh) - Dành cho các tác phẩm xuất sắc nhất theo kết quả chấm điểm chuyên môn, gồm:

1 giải Nhất:

- Quà tặng Elmich trị giá 5.0 00.000 đ

2 giải Nhì:

- Quà tặng Elmich trị giá 4.000 .000 đ

3 giải Ba:

- Quà tặng Elmich trị giá 3.000 .000 đ

7 giải Khuyến khích:

- Quà tặng Elmich trị giá 2.00 0.000 đ

* Tất cả Giải Tập thể và Giải Cá nhân đều sẽ nhận được Giấy chứng nhận của Báo Giáo dục & Thời đại và Kỷ niệm chương.

Tiêu chí chấm giải

Giải tuần (8 tuần)

- 1 giải Tương tác: Dành cho tác phẩm có nhiều lượt reaction (số lượt thả các biểu tượng cảm xúc) nhất.

- 3 giải Hành trình Sáng tạo: Do Ban tổ chức lựa chọn, dành cho tác phẩm có hình ảnh/video ghi lại quá trình sáng tạo sinh động, thể hiện rõ sự đầu tư và cảm hứng của thí sinh cùng gia đình.

Giải chung cuộc

Giải Tập thể (Nhà trường): Dành cho các đơn vị tích cực tham gia cuộc thi, căn cứ vào 2 tiêu chí:

- Số lượng thí sinh tham gia Vòng Trang bị kiến thức và Vòng Sáng tạo.

- Chất lượng bản cứng dự thi Vòng Chuyên môn.

Giải Cá nhân (Học sinh): Dành cho các tác phẩm bản cứng xuất sắc do Ban giám khảo chấm, theo các tiêu chí và tỷ trọng:

- Ý tưởng và thông điệp (tính thực tế, ý nghĩa bảo vệ môi trường, khả năng truyền cảm hứng): 30%

- Kỹ thuật sử dụng nguyên liệu tái chế và màu tự nhiên: 30%

- Tính sáng tạo trong cách thể hiện: 25%

- Tính thẩm mỹ (bố cục, màu sắc, sự hài hòa): 15%

Lưu ý

- Ban tổ chức không giới hạn số lượng tác phẩm tranh dự thi tại Vòng Sáng tạo và Lan tỏa.

- Tác phẩm dự thi phải thuộc quyền sở hữu của thí sinh, chưa từng tham gia cuộc thi nào khác trước đó; không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, không sao chép, trích ghép hoặc chỉnh sửa từ tác phẩm của người khác. Nếu phát sinh tranh chấp bản quyền, tác phẩm sẽ bị loại, không được tính điểm và có thể bị thu hồi giải thưởng đã nhận.

- Hình ảnh tác phẩm phải phù hợp với thuần phong mỹ tục, không chứa nội dung bạo lực, xúc phạm cá nhân hoặc Ban tổ chức, cũng như các nội dung phạm pháp, bị cấm theo quy định pháp luật Việt Nam.

- Các trường hợp có dấu hiệu gian lận, sao chép hoặc không trung thực trong việc tăng lượt tương tác sẽ bị hủy kết quả.

- Khi tham gia cuộc thi, thí sinh đồng ý để Ban tổ chức sử dụng tác phẩm tranh, hình ảnh và video gửi dự thi cho mục đích truyền thông trên các kênh trực tuyến của Ban tổ chức. Trong trường hợp có tranh chấp, Ban tổ chức có quyền quyết định cuối cùng căn cứ thể lệ cuộc thi và pháp luật Việt Nam hiện hành.

- Ban tổ chức có quyền sửa đổi, bổ sung thể lệ trong quá trình triển khai để phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo công bằng. Các nội dung cập nhật (nếu có) sẽ được thông báo trên Fanpage Cầu Vồng Tuổi thơ.