Elmich Việt Nam lan tỏa thông điệp Sống Khỏe Sống Xanh với chiến dịch "Học đường Xanh - Gieo mầm tương lai"

Cô trò trường Mầm non Đồn Xá (Ninh Bình) thực hành tưới cây trong vườn ươm mới được bàn giao.

Ngày 13/3/2026, tại xã Bình Mỹ (tỉnh Ninh Bình), chương trình "Học đường Xanh - Sống khỏe Sống xanh" đã diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động trải nghiệm về bảo vệ môi trường và sống xanh. Đây là hoạt động tiếp theo trong chiến dịch "Học đường Xanh - Gieo mầm tương lai" do Elmich Việt Nam phối hợp với Báo Giáo dục & Thời đại và Ấn phẩm Cầu Vồng Tuổi thơ triển khai tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước trong năm học 2025 - 2026. Chiến dịch hướng tới việc đưa các nội dung giáo dục môi trường đến gần hơn với học sinh thông qua những hoạt động trải nghiệm trực quan, sinh động ngay trong trường học.

Ông Lê Quốc Vương, Giám đốc Nhà máy Elmich Việt Nam chia sẻ: "Việc đồng hành cùng các hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh cũng là cách doanh nghiệp góp phần xây dựng nền tảng phát triển bền vững cho cộng đồng. Trẻ em là thế hệ tương lai của xã hội. Khi các em được giáo dục về môi trường và lối sống lành mạnh từ sớm, những giá trị đó sẽ theo các em suốt quá trình trưởng thành".

Đại diện Elmich Việt Nam bàn giao Vườn ươm 1.000 cây xanh cho Trường Mầm non Đồn Xá.

Một điểm nhấn của chương trình là hoạt động xây dựng và bàn giao vườn ươm 1.000 cây xanh tại Trường Mầm non Đồn Xá. Không gian nhỏ này được thiết kế như một "góc học tập xanh", nơi trẻ có thể tiếp xúc với cây xanh và thiên nhiên ngay trong khuôn viên trường.

Cô Nguyễn Thị Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồn Xá chia sẻ: "Vườn ươm không chỉ là một không gian xanh trong khuôn viên trường mà còn là "lớp học ngoài trời" giúp các con được quan sát cây cối lớn lên mỗi ngày, từ đó hình thành tình yêu thiên nhiên, ý thức chăm sóc cây xanh và bảo vệ môi trường ngay từ nhỏ."

Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các em nhỏ được tham gia những hoạt động phù hợp với lứa tuổi như tưới cây, chăm sóc cây và quan sát sự phát triển của cây mỗi ngày. Thông qua những trải nghiệm gần gũi ấy, các em dần hình thành tình yêu thiên nhiên và hiểu thêm về giá trị của cây xanh đối với môi trường sống.

Học sinh trường Tiểu học và THCS Đồn Xá được hướng dẫn quy trình vận hành dàn máy tái chế và tự tay thực hành tái chế nhựa ra chậu cây.

Cũng trong ngày 13/3, Ngày hội "Sống Khỏe Sống Xanh" được tổ chức tại Trường Tiểu học và THCS Đồn Xá với nhiều hoạt động trải nghiệm môi trường hấp dẫn. Tại đây, các em học sinh được lắng nghe chuyên gia môi trường chia sẻ về những vấn đề môi trường hiện nay cũng như những cách đơn giản để mỗi học sinh có thể góp phần bảo vệ môi trường sống. Phần giao lưu hỏi - đáp diễn ra sôi nổi khi nhiều học sinh hào hứng đặt câu hỏi và chia sẻ suy nghĩ của mình.

Một trong những hoạt động thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh là "Trạm Thu gom rác - Đổi quà". Các em mang theo vỏ hộp sữa, chai nhựa và nhiều vật liệu có thể tái chế đã được làm sạch để đổi lấy các phần quà như dụng cụ học tập. Hoạt động này giúp học sinh hiểu thêm về việc phân loại và tái chế rác thải, đồng thời khuyến khích các em hình thành thói quen xử lý rác đúng cách.

Bên cạnh đó, khu trải nghiệm dàn máy tái chế chai nhựa thành chậu cây cũng khiến nhiều học sinh thích thú. Tại đây, các em được quan sát quy trình biến rác thải nhựa thành sản phẩm hữu ích và trực tiếp được các kỹ sư hướng dẫn vận hành máy. Những trải nghiệm trực quan như vậy giúp học sinh hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc tái chế trong đời sống hằng ngày.

Không khí ngày hội càng trở nên sôi động với nhiều trò chơi vận động lồng ghép nội dung về bảo vệ môi trường và lối sống xanh. Thông qua các trò chơi và hoạt động tập thể, kiến thức về môi trường được truyền tải một cách nhẹ nhàng, dễ tiếp nhận.

Học sinh toàn trường hào hứng tham gia các hoạt động tương tác cùng chuyên gia môi trường trong Ngày hội Sống khỏe Sống xanh.

Em Nguyễn Minh Quang, học sinh lớp 3A3, Trường Tiểu học và THCS Đồn Xá chia sẻ: "Em thấy rất vui và hào hứng ạ, em được tham gia nhiều hoạt động môi trường, trong đó ấn tượng nhất là được tự tay tái chế nhựa ra chậu cây. Qua buổi hôm nay, em biết thêm nhiều điều bổ ích về việc bảo vệ môi trường và học cách giữ gìn trường lớp xanh - sạch - đẹp."

Theo các giáo viên, việc đưa nội dung giáo dục môi trường vào các hoạt động trải nghiệm giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên. Khi được trực tiếp tham gia, quan sát và thực hành, những kiến thức về bảo vệ môi trường trở nên gần gũi và có ý nghĩa hơn đối với các em. Đây cũng là cơ hội quý báu giúp học sinh hiểu rõ hơn vai trò của môi trường đối với cuộc sống, đồng thời nhận thức được trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn không gian sống xung quanh.

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Đồn Xá phân loại rác theo hướng dẫn.

Thông qua sự phối hợp giữa doanh nghiệp, cơ quan báo chí, nhà trường và chính quyền địa phương, chương trình từng bước hình thành mô hình giáo dục khuyến khích học sinh xây dựng thói quen tốt từ những hành động nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.

Khi được tự tay chăm sóc cây, tham gia các hoạt động tái chế hay cùng bạn bè giữ gìn không gian chung sạch đẹp, các em bắt đầu hiểu rằng mỗi hành động nhỏ đều có thể góp phần tạo nên những thay đổi tích cực. Từ những trải nghiệm giản dị đó, tinh thần bảo vệ môi trường dần được nuôi dưỡng và trở thành một giá trị bền bỉ trong quá trình trưởng thành.

Trong thời gian tới, Elmich Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp cùng Báo Giáo dục & Thời đại và Ấn phẩm Cầu Vồng Tuổi thơ đưa chiến dịch "Học đường Xanh - Gieo mầm tương lai" tới nhiều địa phương trên cả nước. Chuỗi hoạt động được kỳ vọng sẽ mang đến thêm nhiều trải nghiệm ý nghĩa, góp phần xây dựng môi trường học tập xanh, thân thiện và bền vững cho học sinh.

Chiến dịch "Học đường Xanh - Gieo mầm tương lai", do Elmich Việt Nam phối hợp cùng Báo Giáo dục và Thời đại và Ấn phẩm Cầu Vồng Tuổi thơ triển khai.