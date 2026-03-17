Đây là sinh viên Havard nổi tiếng nhất từng giành Oscar khi mới 27 tuổi, được mệnh danh là "chàng trai tỷ đô" của Hollywood

Đại học Harvard từ lâu đã được xem là một trong những cái nôi đào tạo nhân tài hàng đầu thế giới. Được thành lập từ năm 1636, ngôi trường này không chỉ sản sinh ra hàng trăm nhà khoa học đoạt giải Nobel, nhiều nguyên thủ quốc gia hay các tỷ phú công nghệ, mà còn có không ít cựu sinh viên thành công trong ngành công nghiệp điện ảnh.

Trong số đó, câu chuyện của Matt Damon - sinh viên từng theo học tại Harvard trước khi trở thành chủ nhân tượng vàng Oscar thường được nhắc đến như một minh chứng đặc biệt cho hành trình từ giảng đường đại học đến đỉnh cao Hollywood.

Matt Damon tên đầy đủ là Matthew Paige Damon, sinh ngày 8/10/1970. Anh là diễn viên, biên kịch kiêm nhà sản xuất người Mỹ. Dù sinh ra tại thành phố Cambridge, Massachusetts, Mỹ, Damon lại mang trong mình 4 dòng máu bao gồm Anh, Scotland, Phần Lan và Thụy Điển.

Cha Matt Damon, ông Kent Damon, làm môi giới bất động sản và hoạt động trong lĩnh vực tài chính. Mẹ anh, bà Nancy Carlsson-Paige, là Giáo sư giáo dục mầm non tại Đại học Lesley. Tuổi thơ của Damon không mấy êm đềm khi cha mẹ ly hôn lúc anh mới 2 tuổi. Sau đó, anh cùng mẹ, bố dượng và anh trai chuyển đến sống trong một cộng đồng gồm 6 gia đình. Chính tại môi trường này, Damon lớn lên trong cách nuôi dạy quá đỗi "sách vở" của mẹ.

Tuy nhiên, trong quá trình trưởng thành, Damon lại được sống gần môi trường học thuật tại Cambridge - nơi tập trung nhiều trường đại học danh tiếng như Harvard và Massachusetts Institute of Technology (MIT). Theo tiểu sử của Encyclopaedia Britannica, bối cảnh giáo dục này đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển trí tuệ và đam mê sáng tạo của anh từ thuở nhỏ.

Là một học sinh xuất sắc, sau khi tốt nghiệp trung học, Damon được nhận vào Harvard khóa mùa thu năm 1988, theo học ngành tiếng Anh. Tuy nhiên, trong thời gian học tại đây, anh lại thường xuyên “cúp cua” để theo đuổi các dự án điện ảnh. Damon từng tham gia thực hiện bộ phim Rising Son cho đài TNT và góp mặt trong bộ phim School Ties cùng người bạn thân Ben Affleck và các diễn viên như Brendan Fraser, Chris O'Donnell.

Dù dành nhiều thời gian cho diễn xuất, Damon lại đặc biệt yêu thích các môn học về Ngữ văn Anh. Tuy vậy, anh hiếm khi tham gia các buổi diễn kịch do trường tổ chức. Năm 1992 - thời điểm lẽ ra anh sẽ tốt nghiệp đại học, Damon lại quyết định bỏ học giữa chừng khi vẫn còn thiếu 12 tín chỉ để theo đuổi con đường diễn xuất tại Los Angeles.

Thời gian đầu tại Hollywood, Damon nhận được một vai diễn trong bộ phim Geronimo: Huyền Thoại Nước Mỹ. Tuy nhiên, phải đến năm 1997, anh mới thực sự nổi danh với bộ phim Good Will Hunting (Chàng Will tốt bụng). Tác phẩm này do Damon và Ben Affleck cùng viết kịch bản và nhanh chóng gây tiếng vang lớn tại Hollywood.

Bộ phim kể câu chuyện về một thiên tài toán học làm lao công tại MIT nhưng phải đối mặt với những vấn đề tâm lý và quá khứ phức tạp. Tại lễ trao giải Oscar năm 1998, Damon và Affleck đã giành giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất khi Damon mới 27 tuổi. Bộ phim cũng mang về tượng vàng Oscar cho Robin Williams ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Sau bước ngoặt này, Damon nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao lớn của Hollywood. Anh tham gia nhiều dự án điện ảnh nổi bật như Saving Private Ryan của đạo diễn Steven Spielberg, trước khi ghi dấu ấn mạnh mẽ với loạt phim hành động bắt đầu từ The Bourne Identity. Theo dữ liệu từ trang thống kê phòng vé Box Office Mojo, loạt phim Bourne đã thu về hàng tỷ USD trên toàn cầu và trở thành một trong những thương hiệu hành động thành công nhất Hollywood.

Trong những năm sau đó, Damon tiếp tục tham gia nhiều dự án lớn, trong đó có bộ phim The Martian của đạo diễn Ridley Scott. Vai diễn trong phim đã giúp anh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Golden Globe Awards.

Theo Harvard Magazine, dù không hoàn thành chương trình học tại Harvard, Damon vẫn coi quãng thời gian ở trường là nền tảng quan trọng cho sự nghiệp. Chính tại đây, anh đã viết những trang đầu tiên của kịch bản Good Will Hunting - tác phẩm đưa anh đến với tượng vàng Oscar.

Điều thú vị là dù nhập học tại Harvard từ năm 1988, phải đến tận năm 2013 Damon mới được trường trao Huân chương nghệ thuật danh dự và xem như đã “tốt nghiệp” Harvard nhờ những đóng góp cho nền điện ảnh thế giới. Với sự nghiệp điện ảnh thành công cùng hàng loạt bộ phim đạt doanh thu khổng lồ, Matt Damon được truyền thông ưu ái gọi là “chàng trai tỷ đô” của Hollywood.