Elmich và BST gia dụng ceramic cao cấp "Chạm vào Xanh": Hơi thở hiện đại trong căn bếp Việt ngày xuân

Mang phong cách sống xanh vào từng mâm cơm Tết sum vầy

Trong nhịp sống hiện đại, căn bếp đã trở thành nơi gắn kết cảm xúc và lưu giữ những trải nghiệm chung của gia đình. Mỗi bữa ăn không chỉ mang hương vị ngon miệng mà còn chứa đựng tiếng cười, sự sẻ chia và tình thân giữa các thế hệ. Với những dụng cụ gọn gàng, hiện đại và thân thiện môi trường, việc nấu ăn trở thành niềm vui, là cách cha mẹ dạy con trẻ về sự sẻ chia và giá trị sống xanh.

Sắc xanh hiện đại và sang trọng của bộ sưu tập "Chạm vào Xanh" từ Elmich.

"Với tôi, căn bếp không chỉ để nấu ăn mà là nơi cả gia đình quây quần mỗi ngày. Tôi ưu tiên những sản phẩm dễ dùng, gọn gàng và quan trọng nhất là an toàn cho sức khỏe . Khi nấu ăn bằng những sản phẩm thân thiện với môi trường, tôi cảm thấy yên tâm hơn, và bữa cơm gia đình cũng vì thế mà ấm áp hơn", chị Lan Phương (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.

Elmich: Gắn kết hương vị Tết cùng phong cách sống bền vững

Elmich " là minh chứng cho cam kết của Elmich trong việc theo đuổi phong cách sống xanh, nơi hiệu năng nấu nướng, tính thẩm mỹ và sức khỏe người dùng được đặt song hành. Tất cả giúp người dùng "chạm" đến sự an yên, gần gũi thiên nhiên ngay trong căn bếp của mình.y phong cách. Elmich mang tinh thần châu Âu hiện đại kết hợp với sự thấu hiểu người Việt. Mỗi sản phẩm vừa tinh tế trong thiết kế, vừa bền bỉ trong chất liệu, trở thành biểu tượng của phong cách sống xanh. Bộ sưu tập gia dụng ceramic cao cấp "Chạm vào Xanh" là minh chứng cho cam kết của Elmich trong việc theo đuổi giá trị bền vững, nơi hiệu năng nấu nướng, tính thẩm mỹ và sức khỏe được đặt song hành. Giúp người dùng "chạm" đến sự an yên, gần gũi thiên nhiên ngay trong căn bếp của mình.

Được phát triển theo các tiêu chuẩn châu Âu khắt khe về an toàn và chất lượng, các sản phẩm Elmich đạt chứng chỉ an toàn SGS châu Âu – một trong những hệ thống kiểm định nghiêm ngặt hàng đầu thế giới. Đây không chỉ là bảo chứng đáng tin cậy cho sức khỏe người tiêu dùng Việt, mà còn thể hiện vai trò tiên phong của Elmich trong việc định hình xu hướng gia dụng xanh, an toàn và bền vững.

Các sản phẩm Elmich đạt tiêu chuẩn an toàn SGS khắt khe của Châu Âu, khẳng định chất lượng cao cấp, bền vững, thân thiện với môi trường và được công nhận quốc tế.

Điểm nhấn của bộ sưu tập nằm ở lớp phủ Ceramic Elmich cao cấp, không chứa PFAS, an toàn tuyệt đối cho sức khỏe. Đáy từ thế hệ mới giúp người dùng tiết kiệm điện năng lên đến 98%, vừa tiện lợi vừa góp phần giảm tác động môi trường.

Với thiết kế tinh tế, tối giản, lấy cảm hứng từ thiên nhiên châu Âu, "Chạm vào Xanh" tạo cảm giác thư thái cho người dùng trong từng thao tác nấu nướng. Elmich còn áp dụng chương trình "30 ngày xài vô tư – không thích hoàn tiền" để người dùng hoàn toàn yên tâm lựa chọn.

Elmich đồng hành để biến căn bếp thành không gian của tình thân và cảm hứng sống xanh, hiện đại.

"Không chỉ đơn giản là thương hiệu gia dụng, Elmich mang đến một phong cách sống: bền vững, tiện nghi và đầy cảm xúc. Trong từng sản phẩm, Elmich gửi gắm tinh thần châu Âu hiện đại, từ thiết kế tinh tế, chất liệu an toàn đến công nghệ thông minh, nhưng vẫn thấu hiểu sâu sắc thói quen và tâm tình của người Việt. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa chuẩn mực Âu châu và nét ấm áp Á Đông, để căn bếp Việt trở thành nơi gia đình tìm thấy niềm vui. Đây cũng chính là cách Elmich hiện thực hóa định hướng phát triển bền vững của mình, bằng cách bắt đầu từ những giá trị gần gũi nhất với mỗi gia đình", đại diện Elmich cho hay.

Nhiều gia đình đã chia sẻ sự hài lòng khi trải nghiệm bộ sưu tập gia dụng ceramic cao cấp "Chạm vào Xanh". Với họ, Elmich không chỉ dừng lại ở sản phẩm, mà còn thể hiện vai trò của một doanh nghiệp gắn liền với trách nhiệm xã hội, khi đồng hành cùng cộng đồng lan tỏa lối sống xanh và bền vững. Anh Thanh Hiếu (Cầu Giấy, Hà Nội) tâm sự: "Tôi chọn Elmich vì sự tiện lợi, nhưng hơn hết là cảm giác yên tâm khi biết mình đang góp phần bảo vệ môi trường. Ngày Tết, nhìn con trẻ ríu rít bên mâm cơm, tôi thấy rõ rằng lựa chọn này đã mang lại niềm hạnh phúc bền vững và trọn vẹn cho cả gia đình".

Ngày Tết, khi ta cùng nhau quây quần bên mâm cơm, cùng nâng chén trà nóng, cùng kể lại những câu chuyện cũ và mơ về những điều mới, căn bếp trở thành nơi lưu giữ ký ức. Elmich đã và đang đồng hành để mỗi căn bếp không chỉ là nơi nấu ăn, mà là nơi khởi nguồn của hạnh phúc. Trong tiếng cười rộn ràng, trong hương thơm của món ăn, trong ánh mắt lấp lánh của người thân, ta thấy rõ rằng căn bếp chính là trái tim của gia đình, và Elmich là nhịp cầu nối để trái tim ấy luôn đập rộn ràng trong niềm hân hoan ngày Tết.