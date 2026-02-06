Bộ sưu tập gia dụng Elmich Harmony: Khi phong cách sống giao hòa cùng giá trị bền vững

Câu chuyện Harmony: Ra đời từ nhu cầu mới của gian bếp hiện đại

Trong nhịp sống hiện đại, gian bếp không chỉ để nấu ăn mà đã trở thành trái tim của ngôi nhà – nơi thể hiện phong cách sống và ý thức bảo vệ môi trường. Người tiêu dùng không còn tìm kiếm sự tiện lợi đơn thuần, mà mong muốn những sản phẩm vừa đẹp, an toàn, vừa bền vững. Họ mua không chỉ một chiếc nồi hay chảo, mà mua cả tuyên ngôn sống xanh và có trách nhiệm.

Từ nhu cầu đó, Harmony ra đời như lời đáp trọn vẹn. Theo đại diện Elmich, cái tên Harmony thể hiện sự cân bằng giữa phong cách hiện đại và giá trị bền vững, giữa công năng và thẩm mỹ, giữa công nghệ châu Âu và thói quen nấu nướng của người Việt.

BST Elmich Harmony không chỉ là dụng cụ nấu ăn mà còn là biểu tượng cho phong cách sống xanh, sống đẹp và sống có trách nhiệm trong gian bếp hiện đại.

Thiết kế của Harmony được khơi nguồn từ hình ảnh rừng thông Bắc Âu, biểu tượng của sự thanh khiết và sang trọng. Từng chi tiết trên sản phẩm được chăm chút tỉ mỉ, không chỉ tạo nên vẻ đẹp tinh tế mà còn an toàn cho người Việt, trở thành một tác phẩm nghệ thuật, góp phần làm đẹp thêm không gian bếp.

Đi cùng với thiết kế tinh tế là sự bảo đảm tuyệt đối về sức khỏe. BST gia dụng cao cấp Elmich Harmony sử dụng lớp chống dính Ceramic Elmich thế hệ mới, đạt tiêu chuẩn an toàn châu Âu SGS, giúp người dùng yên tâm trong từng bựa ăn.. Với độ bền gấp 33 lần thông thường và khả năng chịu 101.000 lần chà rửa, sản phẩm đồng hành bền bỉ cùng gia đình qua nhiều năm.

Bên cạnh đó, đáy từ thế hệ 4 bắt từ tới 98% giúp tiết kiệm năng lượng và giữ trọn dinh dưỡng. Nắp vung thông minh tối ưu trải nghiệm nấu nướng, tạo nên bộ sưu tập chuẩn châu Âu, hướng tới tiêu dùng bền vững và hạn chế rác thải gia dụng.

Trách nhiệm môi trường được gửi trọn trong sản phẩm

Điểm khác biệt lớn nhất của bộ sưu tập gia dụng cao cấp Harmony nằm ở trách nhiệm với môi trường. Không chỉ lấy cảm hứng từ thiên nhiên, bộ sưu tập còn tích hợp giá trị bền vững trong nguyên liệu và quy trình sản xuất.

Cụ thể, nguyên liệu chống dính Ceramic của Elmich được làm từ đá và cát tự nhiên, thân thiện với môi trường, không chứa PFAS độc hại. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe và hành tinh. Bên cạnh đó, Elmich áp dụng quy trình sản xuất xanh khi sử dụng năng lượng mặt trời, và chuyển đổi sang 100% bao bì giấy cùng vật liệu phân hủy sinh học để giảm rác thải nhựa từ năm 2024. Đồng thời chú trọng xử lý chất thải theo báo cáo ESG chuẩn quốc tế.

Đại diện Elmich chia sẻ: Trong bức tranh tiêu dùng hiện đại, BST Harmony không chỉ là một dòng sản phẩm gia dụng thông thường, mà là sự tích hợp của triết lý sống xanh ngay từ khâu sản xuất. Quy trình được thiết kế để giảm tối đa tác động môi trường, kéo dài tuổi thọ sản phẩm, từ đó giảm rác thải gia dụng – cách thiết thực nhất để hạn chế lãng phí.

Với sự đồng hành và truyền cảm hứng từ chị Phan Anh – admin Cộng đồng yêu bếp, Harmony trở thành biểu tượng cho phong cách sống giao hòa cùng giá trị bền vững.

Chị Phan Anh - Admin Cộng đồng yêu bếp chia sẻ: "Ấn tượng nhất với tôi chính là đích thân ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân nhà máy đã chia sẻ và chứng minh được với mình về việc họ đã hành động thế nào vì môi trường, vì sự bền vững trong chính quá trình xây dựng, hoạt động của nhà máy cũng như trong từng sản phẩm, từng linh kiện dù là nhỏ nhất!"

Suốt hơn 30 năm, Elmich đã theo đuổi triết lý kinh doanh bền vững, mang chuẩn châu Âu vào từng gian bếp Việt. Harmony là bước đi tiếp nối hành trình ấy, khẳng định gia dụng xanh phải bắt đầu từ chất lượng thật, không chỉ là khẩu hiệu. Mỗi sản phẩm là sự kết hợp giữa công nghệ châu Âu và thói quen nấu nướng Việt, hài hòa giữa tiện ích và trách nhiệm.

Với Phương Phương, chọn sản phẩm Elmich thân thiện môi trường cũng là cách góp phần nhỏ bảo vệ hành tinh xanh.

Phương Phương cho biết sau khi tham quan nhà máy, chị càng tin tưởng vào sự chỉn chu từ nguyên liệu đến quy trình hiện đại và định hướng xanh của Elmich. Chị cũng cho rằng việc chọn lựa một sản phẩm thân thiện môi trường ngay từ đầu cũng là cách góp phần nhỏ bảo vệ môi trường.

Đặt Harmony trong gian bếp không chỉ là đầu tư cho một sản phẩm bền bỉ, mà còn là lựa chọn đồng hành cùng Elmich trong hành trình kiến tạo phong cách sống xanh. Cùng Elmich, mỗi bữa cơm trở thành minh chứng cho sự gắn kết giữa con người, gia đình và môi trường.