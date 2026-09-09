Eleganz Furniture Vietnam: 20 năm hành trình và chương trình ưu đãi đặc biệt nhân dịp sinh nhật

Hai thập kỷ mang nội thất Đức về Việt Nam

Được thành lập năm 2006, Eleganz Furniture là thương hiệu phân phối nội thất cao cấp nhập khẩu từ CHLB Đức, với showroom tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Là concept cao cấp thuộc tập đoàn Garant Gruppe, Eleganz chọn lọc từng thương hiệu, từng bộ sưu tập theo tiêu chuẩn khắt khe nhất châu Âu, đảm bảo không gian sống thực sự an toàn và bền vững cho gia chủ.

Trong suốt hai thập kỷ, Eleganz đã đưa về Việt Nam những tên tuổi hàng đầu của ngành nội thất Đức: tủ bếp Nolte Küchen, phòng thay đồ Raumplus, nội thất phòng ngủ Thielemeyer, sofa Tommy M, Himolla, nội thất phòng khách, phòng ăn Venjakob, cùng nhiều thương hiệu khác. Mỗi sản phẩm đều mang triết lý "Made in Germany" - thiết kế có chủ đích, vật liệu được chọn lọc kỹ lưỡng và chất lượng bền vững theo thời gian.

Tủ bếp Nolte Küchen

Phòng thay đồ Raumplus

Sofa Himolla

Phòng ngủ Thielemeyer

Tủ tivi Venjakob

Phòng ăn Venjakob

Chương trình Tháng Sinh nhật - Ưu đãi chưa từng có

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm, Eleganz triển khai Chương trình Tháng Sinh nhật với mức giảm giá 20% áp dụng cho toàn bộ đơn hàng. Đây là mức ưu đãi cao nhất trong lịch sử hoạt động của thương hiệu.

Chương trình là lời cảm ơn của Eleganz gửi đến những khách hàng đã tin tưởng và đồng hành suốt 20 năm qua, đồng thời, là cơ hội hiếm có để sở hữu nội thất Đức cao cấp với mức đầu tư hợp lý hơn bao giờ hết.

Thông tin chương trình

Chương trình sẽ diễn ra từ 9/9/2026 đến 10/10/2026.

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