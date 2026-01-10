ECOVACS - Thương hiệu có cú bắt tay với Sơn Tùng M-TP đạt doanh thu kỷ lục, rinh “cơn mưa” giải thưởng năm 2025

Chất riêng của Sơn Tùng M-TP và doanh thu kỷ lục của ECOVACS chỉ sau 1 tuần mở bán

Không phải ngẫu nhiên mà ECOVACS lựa chọn Sơn Tùng M-TP trở thành Đại sứ thương hiệu đầu tiên của hãng tại Viêt Nam. Chất riêng, tinh thần tiên phong, liên tục làm mới mình trong âm nhạc của nam nghệ sĩ được xem là “bản sao” hoàn hảo cho triết lý công nghệ của ECOVACS - thương hiệu luôn theo đuổi những trải nghiệm “extra”: thêm tiện nghi, thêm thời gian, thêm chất lượng sống cho người dùng.

Chính sự đồng điệu này giúp thông điệp thương hiệu trở nên tự nhiên, không gượng ép: một bên mang đến “extra trải nghiệm” trên sân khấu, một bên giúp người dùng có thêm “extra thời gian” cho cuộc sống nhờ công nghệ dọn dẹp thông minh.

“Quả ngọt” rõ nét nhất từ cú bắt tay này đến ngay sau khi DEEBOT X11 OmniCyclone - sản phẩm đầu tiên được Sơn Tùng M-TP quảng bá trong vai trò Đại sứ thương hiệu - chính thức lên kệ. Chỉ sau 1 tuần mở bán, DEEBOT X11 OmniCyclone ghi nhận doanh thu vượt mốc 1 triệu USD, giúp phân khúc robot hút bụi cao cấp của ECOVACS tăng trưởng gấp 3 lần so với thế hệ tiền nhiệm.

Đây cũng là mức doanh thu cao nhất từ trước đến nay của dòng robot hút bụi cao cấp ECOVACS tại Việt Nam - một con số cho thấy sức hút không chỉ đến từ truyền thông, mà còn từ chính trải nghiệm sản phẩm.

Từ Better Choice Awards đến Tech Awards, ECOVACS rinh “mưa” giải thưởng năm 2025

Song song với doanh số, năm 2025 còn chứng kiến ECOVACS liên tục được vinh danh tại các giải thưởng công nghệ uy tín.

Ecovacs được trao danh hiệu “Thương hiệu robot hút bụi cao cấp được yêu thích nhất” tại VnExpress Tech Awards 2025 - giải thưởng phản ánh trực tiếp sự yêu mến và lựa chọn của người tiêu dùng Việt.

Trước đó, DEEBOT X11 OmniCyclone cũng được xướng tên tại Better Choice Awards 2025, khi giành danh hiệu “Thiết bị gia dụng thế hệ mới xuất sắc” trong hạng mục KOC Better List - một bảo chứng cho vị thế sản phẩm ở phân khúc cao cấp.

Chiếm trọn spotlight trong cuộc đua robot hút bụi tại thị trường Việt Nam

Ông Đào Hải Đăng đại diện Ecovacs Việt Nam cho biết, năm 2025 đánh dấu hành trình tăng tốc với hàng loạt cột mốc tăng trưởng mới. Trong năm qua, hãng ra mắt 8 sản phẩm chiến lược, thiết lập tiêu chuẩn mới về lực hút, trạm vệ sinh tự động, AI điều hướng, đặc biệt là công nghệ lau Ozmo Roller (cuộn lăn).

Doanh số bán ra trên 70.000 sản phẩm, tăng 67% so với năm 2024, phản ánh nhu cầu ngày càng lớn của người tiêu dùng đối với các giải pháp làm sạch thông minh. Riêng tháng 12/2025 ghi nhận mức doanh số cao nhất trong năm, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Hai thị trường trọng điểm tiếp tục là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, việc nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP đồng hành cùng Ecovacs Việt Nam trên cương vị Đại sứ thương hiệu đã tạo nên sự bùng nổ mạnh mẽ trên mọi mặt, lan tỏa sâu rộng chuẩn sống hiện đại, thời thượng và tinh tế, không chỉ trong nước mà còn vươn tầm quốc tế.

Với ECOVACS, sự hợp tác cùng Sơn Tùng M-TP không đơn thuần là “gắn mặt đại sứ”, mà là cách xây dựng cầu nối cảm xúc dài hạn với người tiêu dùng trẻ, hiện đại. Khi công nghệ cao cấp song hành cùng biểu tượng văn hóa đại chúng, thương hiệu không chỉ được nhớ đến, mà còn được yêu thích.

Năm 2025 khép lại bằng một từ khóa rõ ràng dành cho ECOVACS: bùng nổ. Và với những gì đã diễn ra, hành trình phía trước của cú bắt tay ECOVACS & Sơn Tùng M-TP dường như vẫn còn rất nhiều điều đáng chờ đợi.