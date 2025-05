EB-5 năm 2025: Kiến tạo chiến lược định cư bền vững và dài hạn

Nắm vững luật lệ để đi đúng hướng - kim chỉ nam cho nhà đầu tư EB-5 2025

"Bối cảnh chính sách hiện tại đòi hỏi sự tỉnh táo và tìm hiểu kỹ lưỡng. Áp lực thời gian có thể chi phối quyết định nhưng việc nắm vững luật lệ sẽ giúp chúng ta đi đúng hướng", một nhà đầu tư EB-5 thành công chia sẻ.

Khởi xướng từ năm 1990, EB-5 đã trở thành cầu nối quan trọng, hiện thực hóa kế hoạch định cư Mỹ cho nhiều nhà đầu tư nước ngoài cùng gia đình thông qua việc đầu tư vào các dự án kinh tế tạo việc làm trên đất Mỹ. Dù đã trải qua nhiều thay đổi và điều chỉnh, chương trình này vẫn giữ vững vị thế là một lựa chọn đáng cân nhắc cho nhà đầu tư mong muốn đặt chân đến Hoa Kỳ. Tuy nhiên, năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt với những yếu tố phức tạp mới khiến nhà đầu tư phải có một cái nhìn toàn diện cùng chiến lược đầu tư dài hạn, được xây dựng trên nền tảng thông tin vững chắc.

Sự đồng hành của những đơn vị tư vấn di trú quốc tế chuyên nghiệp là yếu tố then chốt khi chọn chương trình EB-5

Năm 2025 chứng kiến sự đan xen của nhiều yếu tố chính trị và kinh tế toàn cầu, tạo ra những tác động không nhỏ đến các chương trình đầu tư định cư, trong đó có EB-5. Những thay đổi tiềm ẩn trong chính sách nhập cư, căng thẳng thương mại leo thang và sự bất ổn của kinh tế vĩ mô yêu cầu các nhà đầu tư phải liên tục cập nhật thông tin và cẩn trọng đánh giá rủi ro. Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 năm 2022 (RIA 2022) đã mang đến những quy định mới và quan trọng về khu vực TEA và tính toàn vẹn của dự án, đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc từ phía nhà đầu tư.

Tuy nhiên, sức hấp dẫn của chương trình đ ị nh cư EB-5 vẫn được duy trì nhờ những lợi ích lâu dài mà nó mang lại. Quyền thường trú vĩnh viễn tại Hoa Kỳ mở ra cơ hội về kinh tế và giáo dục, đồng thời mang đến môi trường sống lý tưởng cho cả gia đình. Đề cập đến điều này, một nhà đầu tư EB-5 đang chờ kết quả cho biết: "Chúng tôi xem EB-5 là một sự đầu tư cho tương lai của cả gia đình. Dù có thể mất thời gian và công sức, nhưng những gì chúng tôi kỳ vọng nhận được là vô cùng giá trị".

EB-5 là con đường được nhiều nhà đầu tư chọn để xây dựng một tương lai ổn định và thịnh vượng

EB-5: bước ngoặt cuộc đời và những lưu ý "sống còn"

Trong năm 2025, nhà đầu tư EB-5 cần đặc biệt chú trọng đến nhiều yếu tố then chốt. Đầu tiên và quan trọng nhất là việc thẩm định dự án một cách kỹ lưỡng, ưu tiên lựa chọn những dự án có uy tín cao, hoạt động minh bạch và chứng minh được khả năng tạo ra đủ số lượng việc làm thực tế theo yêu cầu của chương trình. Bên cạnh đó, việc nắm vững các quy định mới về Khu vực Việc làm Mục tiêu (TEA) là điều không thể bỏ qua, bởi theo lưu ý của các nhà đầu tư EB-5 thành công, TEA có ảnh hưởng trực tiếp đến mức đầu tư và tiến trình xử lý hồ sơ.

Quản lý kỳ vọng về thời gian cũng là một yếu tố cần được nhà đầu tư chuẩn bị, bởi thời gian xét duyệt hồ sơ EB-5 có thể kéo dài, sự kiên nhẫn cùng việc duy trì liên lạc chặt chẽ với đơn vị tư vấn đóng vai trò vô cùng quan trọng. Cuối cùng, việc lựa chọn một đối tác tư vấn uy tín và giàu kinh nghiệm sẽ mang lại sự hỗ trợ chuyên nghiệp và tăng cơ hội thành công cho hồ sơ đầu tư định cư EB-5.

Worldwide Path - Đơn vị đồng hành định cư quốc tế

Là một trong những thương hiệu được tin cậy trong lĩnh vực tư vấn đầu tư định cư, Worldwide Path đã khẳng định năng lực và sự tận tâm qua nhiều năm hoạt động. Sở hữu đội ngũ chuyên gia am hiểu sâu sắc thị trường quốc tế cùng mạng lưới đối tác chiến lược rộng khắp, Worldwide Path cam kết mang đến cho khách hàng những giải pháp định cư tối ưu, dựa trên thông tin cập nhật và sự thấu hiểu nhu cầu cá nhân.

Trong quý đầu tiên của năm 2025, Worldwide Path triển khai thành công chuỗi hội thảo chuyên sâu, thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư. Nổi bật là sự kiện được tổ chức tại TP.HCM vào giữa tháng 3, tiếp nối thành công từ hội thảo trước đó ở Đà Nẵng. Năm 2024, đơn vị đã vinh dự nhận giải thưởng "Thương hiệu Việt Nam ưu tiên tin dùng 2024", cùng với sự vinh danh bà Jaclyn Do, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành, là "Doanh nhân Việt Nam xuất sắc 2024" – Giải thưởng do Tạp chí Doanh nghiệp & Thương mại tổ chức thường niên.

Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và mang đến những cơ hội đầu tư tốt nhất cho khách hàng, Worldwide Path đã tích cực tham gia Hội thảo EB-5 Quốc tế IIUSA 2025 tại Houston, Hoa Kỳ diễn ra vào đầu tháng 5/2025.

Tham gia IIUSA 2025, Worldwide Path khẳng định vai trò cầu nối, chủ động tìm kiếm cơ hội EB-5 chất lượng và thông tin thị trường toàn cầu cho khách hàng Việt Nam

Hội thảo quy tụ các lãnh đạo hàng đầu trong lĩnh vực EB-5 trên toàn thế giới. Tại sự kiện, thương hiệu đóng vai trò là một cầu nối chiến lược, chủ động trao đổi với các trung tâm vùng, đơn vị quản lý dự án và các luật sư chuyên ngành. Việc cập nhật những xu hướng mới nhất của thị trường và xây dựng các mối quan hệ đối tác chiến lược tại sự kiện quốc tế này một lần nữa khẳng định cam kết của Worldwide Path trong việc mang đến cho nhà đầu tư Việt Nam những dự án EB-5 chất lượng, được thẩm định kỹ lưỡng, cùng nguồn thông tin thị trường toàn cầu một cách nhanh chóng và chính xác.