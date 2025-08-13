Eat Clean Hong - Thu Nhi trở thành Đại sứ Thương hiệu Joyoung tại Việt Nam

Thu Nhi, được cộng đồng mạng biết đến với kênh Eat Clean Hong, hiện sở hữu hơn 3,8 triệu người theo dõi và nhiều video đạt triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Cô ghi dấu ấn bằng phong cách dẫn chuyện gần gũi, hài hước, kết hợp với những chia sẻ chân thực về hành trình ăn uống lành mạnh, luyện tập và nấu nướng hằng ngày.

Trước khi đảm nhận vai trò đại sứ, Thu Nhi đã có thời gian dài trải nghiệm nhiều sản phẩm của Joyoung. Cô cho biết bản thân ấn tượng với thiết kế tiện dụng và tính năng của các sản phẩm, đặc biệt là sự thấu hiểu nhu cầu người làm bếp. Từ trải nghiệm thực tế, cô đánh giá Joyoung là thương hiệu lớn với hơn 30 năm phát triển, khẳng định được uy tín và chất lượng trên thị trường.

Trong vai trò Đại sứ Thương hiệu, Thu Nhi sẽ đồng hành cùng Joyoung tại các sự kiện, chia sẻ trải nghiệm sử dụng sản phẩm và truyền cảm hứng về lối sống lành mạnh tới cộng đồng người theo dõi. Ngay trong tháng 8 và tháng 9/2025, Joyoung Việt Nam và Thu Nhi sẽ tổ chức chuỗi sự kiện mừng sinh nhật lần thứ 31 của thương hiệu, quy tụ nhiều nhà sáng tạo nội dung và đơn vị truyền thông, kèm theo các chương trình khuyến mãi trên các sàn thương mại điện tử.

Joyoung được thành lập năm 1994 tại Trung Quốc và là thương hiệu đầu tiên phát minh máy làm sữa đậu nành trên thế giới¹. Sau 31 năm phát triển, Joyoung mở rộng danh mục sản phẩm gồm máy làm sữa hạt, máy ép trái cây, nồi chiên không dầu, nồi áp suất, nồi nấu chậm… Trong đó, nổi bật là Joyoung JSCB-K7 Pro – máy làm sữa hạt cao cấp tích hợp công nghệ giảm ồn, tự làm sạch, giao diện cảm ứng, trợ lý giọng nói và khả năng giảm tới 56%² hàm lượng purin trong đậu nành.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Joyoung cũng triển khai nhiều chương trình cộng đồng, như cung cấp bữa ăn dinh dưỡng cho hơn 2,2 triệu học sinh và giáo viên tại các vùng khó khăn ở Trung Quốc, hay xây dựng hơn 1.500 ngôi trường tiểu học thuộc dự án "Ngôi Trường Tiểu Học Hy Vọng" từ năm 2010.

Tại Việt Nam, Joyoung được phân phối chính hãng bởi Smart-Link Việt Nam, đơn vị cung cấp các sản phẩm công nghệ và điện gia dụng chất lượng cao, hợp tác cùng nhiều thương hiệu quốc tế khác như Dreame, Mova, Bear, Amazfit, Soundcore, Eufy…

Việc hợp tác cùng Thu Nhi được Joyoung kỳ vọng sẽ tạo thêm sức lan tỏa cho thông điệp sống lành mạnh, đồng thời đưa các sản phẩm bếp tiện dụng đến gần hơn với người tiêu dùng Việt.

¹ Joyoung được cấp bằng sáng chế máy làm sữa đậu nành năm 1994.

² Số liệu so sánh giữa sản phẩm Joyoung JSCB-K7 Pro và mẫu thông thường, được kiểm nghiệm bởi đơn vị độc lập (Mã báo cáo: 2310958753).