Ê chề tại Cannes 2026: 2 mỹ nữ chiêu trò “xé luật” bị bảo vệ thẳng mặt đuổi khỏi thảm đỏ!

Cannes 2026 đang diễn ra tại Pháp và chứng kiến sự đổ bộ của nhiều nghệ sĩ đến từ showbiz Hoa ngữ. Không lâu sau khi Trương Nghệ Hưng và dàn sao vô danh bị đuổi khỏi thảm đỏ vì bát nháo và ồn ào ở ngày khai mạc, nay đến lượt Thích Vy và Viên San San làm dân tình xứ tỷ dân ngán ngẩm khi bất chấp "phạm luật". Đoạn clip họ bị bảo vệ Cannes cảnh báo, đuổi khỏi thảm đỏ được lan truyền khắp MXH.

Theo đó, Thích Vy là nghệ sĩ tham dự Cannes ngày 3. Cô xuất hiện trên thảm đỏ với bộ đầm kín trước hở sau để khoe 1 phần mảng lưng trần gợi cảm. Tuy nhiên, ở khu vực cầu thang thảm đỏ, do nấn ná tương tác với ống kính fan và đứng chôn chân tại chỗ tạo dáng quá lâu, Thích Vy đã 1 nhân viên bảo an ra tận nơi đuổi. Trước tình huống xấu hổ này, cô chỉ biết cười trừ cho đỡ ngượng và vội di chuyển.

Thích Vy bị bảo vệ Cannes ra tận nơi nhắc nhở và yêu cầu nhanh chóng di chuyển.

Trong đó, Viên San San lại được phát hiện bị nhân viên Cannes đuổi khỏi thảm đỏ trong cả 2 ngày tham dự cũng vì tạo dáng quá lâu không chịu di chuyển. Không chỉ vậy, khi đổ bộ sự kiện vào ngày 3, Viên San San còn "xé luật" ăn mặc sexy, đi ngược hoàn toàn với yêu cầu "thanh lịch, trang trọng" của BTC Cannes. Dù đã lên đồ táo bạo, nữ diễn viên Trung Quốc vẫn bị truyền thông quốc tế ngó lơ. Ảnh chụp tại sự kiện cho thấy hầu hết các phóng viên đều buông máy, chẳng buồn ghi lại khoảnh khắc tạo dáng của Viên San San.

Viên San San bị bảo vệ Cannes lùa khỏi thảm đỏ vì lên tới cửa hội trường vẫn còn cố tạo dáng.

Sang ngày 2 tham dự, fan đã quay được cảnh 1 nhân viên bảo vệ chuẩn bị ra đuổi người đẹp Cbiz vì nấn ná quá lâu ở đoạn giữa cầu thang thảm đỏ.

Sau hôm đầu tiên mặc kín đáo không được chú ý....

... sang ngày 2, Viên San San quyết định lên đồ táo bạo. Tuy nhiên, cô vẫn không được truyền thông quốc tế để mắt. Ảnh: Weibo.

Thích Vy - Viên San San là ai?

Thích Vy sinh năm 1984, là nữ diễn viên nổi tiếng với các phim Mỹ Nhân Tâm Kế, Phồn Tinh Tứ Nguyệt, Hồi Mã Thương... Năm 2024, cô tham gia Đạp Gió (hay còn gọi là Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng) và là 1 trong những "chị đẹp" được yêu thích bậc nhất chương trình. Thích Vy vốn nổi tiếng với nhan sắc như búp bê và làn da trắng sứ. Tuy nhiên, có 1 đoạn thời gian vào năm ngoái, nhan sắc cô lao dốc vì giảm cân quá đà, tiêm botox lỗi dẫn tới biến dạng mặt, mắt xếch lên kỳ lạ và bị công chúng ví trông như "người ngoài hành tinh".

Về đời tư, Thích Vy có cuộc hôn nhân hạnh phúc với nam diễn viên Lee Seung Hyun. Cặp sao tổ chức lễ cưới tại Las Vegas (Mỹ) vào tháng 9/2014 sau màn cầu hôn lãng mạn tại đảo Saipan. Vợ chồng Thích Vy - Lee Seung Hyun rất đắt show ở Trung Quốc.

Năm 2025, cô bị biến dạng gương mặt vì tiêm botox quá lố. Đôi mắt xếch kỳ lạ, gương mặt sưng phù của nữ diễn viên gây bàn tán xôn xao trên MXH. Nhan sắc của cô bị ví như "người ngoài hành tinh".

Viên San San sinh năm 1987, từng là hoa khôi của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2005. Cô là diễn viên 8X từng được "biên kịch vàng" Vu Chính ra sức lăng xê để thành sao hạng A, cùng Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên, không giống như 2 đồng nghiệp "đồng niên", Viên San San chẳng thể thoát khỏi vòng sao hạng B vì diễn xuất kém cỏi. Cô từng hứng chỉ trích dữ dội, thậm chí bị yêu cầu rời showbiz vì phá nát hình tượng "Thánh cô" Nhậm Doanh Doanh khi đảm nhận trong Tiếu Ngạo Giang Hồ năm 2013.

Không chỉ vậy, Viên San San còn bị công chúng ghét bỏ vì hành xử kém duyên với đồng nghiệp. Người đẹp này từng bới móc chuyện bạn cùng phòng Trương Tiểu Phỉ ngủ ngáy mặc cho đồng nghiệp ra sức phủ nhận. Trước thái độ khó chịu của Trương Tiểu Phỉ, Viên San San vẫn không ngừng châm chọc: "Có sao đâu, sau này tìm một anh bạn trai ngáy to hơn là được". Năm 2020, Viên San San tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 2, nhưng lại gây mất thiện cảm với khán giả khi thẳng thừng chỉ tay vào mặt, chê bai Trương Hinh Dư thậm tệ trên sóng. Do đó, khán giả Trung Quốc xếp Viên San San vào nhóm sao nữ vô duyên bậc nhất Cbiz, thở thôi cũng thấy ghét.

Nguồn: Weibo, Sina