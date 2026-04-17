Dyson ra mắt 2 giải pháp làm sạch mới tại Việt Nam: Từ máy lau siêu nhẹ đến robot AI tự xử lý vết bẩn khó nhìn thấy

Máy lau nhà Dyson Clean+Wash Hygiene: nhẹ, gọn và ưu tiên vệ sinh

Dyson Clean+Wash Hygiene được giới thiệu là một trong những dòng máy lau nhà nhẹ nhất của hãng, với trọng lượng chỉ 3,82kg, giúp người dùng dễ thao tác ngay cả khi lau diện tích lớn hoặc khu vực khó tiếp cận như gầm sofa, giường hay tủ thấp.

Thiết kế không sử dụng bộ lọc – vốn là bộ phận dễ tích tụ vi khuẩn ở nhiều dòng máy lau sàn truyền thống – giúp hạn chế mùi khó chịu và giảm nguy cơ tắc nghẽn trong quá trình sử dụng lâu dài.

Đầu lăn microfiber có mật độ sợi cao giúp xử lý đồng thời bụi khô, tóc và vết bẩn ướt chỉ trong một lần lau. Hệ thống cấp nước liên tục đảm bảo bề mặt sàn luôn được làm sạch bằng nước sạch, giúp sàn khô nhanh và hạn chế vệt nước.

Máy cũng được tích hợp chế độ tự làm sạch và sấy khô con lăn bằng khí nóng 85°C, giúp giảm công đoạn vệ sinh thủ công sau khi lau nhà. Theo công bố, thiết bị có thể làm sạch diện tích lên tới 350m² trong một lần sử dụng.

Với thiết kế mỏng chỉ 113mm khi đặt nằm, Clean+Wash Hygiene phù hợp với các không gian nội thất hiện đại – nơi khoảng trống dưới đồ nội thất ngày càng thấp.

Robot Dyson Spot+Scrub™ AI: tự phát hiện vết bẩn bằng trí tuệ nhân tạo

Song song với dòng máy lau thủ công, Dyson cũng ra mắt robot hút bụi lau nhà Spot+Scrub™ AI – thiết bị tích hợp công nghệ thị giác AI nhằm phát hiện và xử lý các vết bẩn khó nhìn thấy bằng mắt thường.

Robot sử dụng camera độ phân giải cao kết hợp ánh sáng xanh để nhận diện gần 200 loại vật thể và chất bẩn phổ biến trong gia đình. Khi phát hiện khu vực bẩn, robot có thể tự động làm sạch lặp lại nhiều lần cho đến khi đạt kết quả mong muốn.

Công nghệ LiDAR giúp thiết bị lập bản đồ không gian sống, nhận diện từng phòng và tối ưu đường di chuyển. Người dùng có thể theo dõi quá trình làm sạch hoặc thiết lập khu vực cần dọn qua ứng dụng MyDyson™.

Robot cũng được trang bị đầu lau microfiber tự làm sạch bằng nước nóng, đồng thời có khả năng mở rộng con lăn để làm sạch sát mép tường – khu vực thường tích tụ bụi bẩn nhưng khó xử lý bằng robot thông thường.

Trạm sạc tích hợp hệ thống tự đổ rác với dung tích chứa bụi lên tới 100 ngày, giúp giảm tần suất vệ sinh thủ công.

Xu hướng thiết bị làm sạch: tự động hóa nhưng vẫn đảm bảo vệ sinh

Việc Dyson đồng thời giới thiệu cả thiết bị lau thủ công lẫn robot AI cho thấy xu hướng tiêu dùng đang dịch chuyển theo hai hướng song song: tối ưu thao tác thủ công và tự động hóa hoàn toàn quá trình dọn dẹp.

Clean+Wash Hygiene phù hợp với người muốn chủ động kiểm soát việc lau sàn nhưng vẫn cần thiết bị gọn nhẹ, vệ sinh. Trong khi đó, Spot+Scrub™ AI hướng tới nhóm người dùng ưu tiên tự động hóa, giảm thời gian dọn dẹp hằng ngày.

Theo công bố, Dyson Clean+Wash Hygiene có giá bán lẻ 18,990,000 đồng và Spot+Scrub™ AI có giá 35,990,000 đồng tại thị trường Việt Nam.

Sự kết hợp giữa công nghệ AI, thiết kế tối giản và yếu tố vệ sinh cho thấy cuộc cạnh tranh trong ngành thiết bị gia dụng đang chuyển từ “làm sạch mạnh hơn” sang “làm sạch thông minh và sạch khuẩn hơn” – một tiêu chí ngày càng được người tiêu dùng quan tâm trong bối cảnh nhà ở hiện đại ưu tiên sự tiện nghi và an toàn sức khỏe.