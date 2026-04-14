Hương Tràm, Hoàng Hải cùng dàn sao "đổ bộ" sự kiện âm nhạc "Giao hưởng Non Sông"

Vào lúc 19h00 ngày 25/4, tại không gian mở của phố đi bộ Trần Nhân Tông (Công viên Thống Nhất, Hà Nội), công chúng Thủ đô sẽ có cơ hội thưởng thức một sự kiện nghệ thuật đặc biệt mang tên Giao hưởng Non Sông. Đây là chương trình nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, do Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (MSO) sản xuất và biểu diễn.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo

Điểm nhấn gây chú ý nhất của chương trình chính là việc đưa âm nhạc giao hưởng vốn mặc định thuộc về những khán phòng nhà hát sang trọng – ra giữa lòng đường phố. Với sự tham gia của gần 200 nghệ sĩ, nhạc công và lực lượng quân nhạc, đây được xem là một trong những lần hiếm hoi tại Việt Nam một dàn nhạc giao hưởng biểu diễn ngoài trời với quy mô hoành tráng như vậy.

Không chỉ dừng lại ở những bản nhạc cổ điển thuần túy, Giao hưởng Non Sông hứa hẹn "làm mới" khẩu vị của khán giả bằng sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đa màu sắc. Những giọng ca nội lực như Hương Tràm, "Hoàng tử tình ca" Hoàng Hải, cùng Vũ Thắng Lợi, Hồng Duyên và nhóm nhạc Áo lính sẽ mang đến những màn trình diễn giao thoa đầy cảm xúc.

Theo tiết lộ từ Ban tổ chức, chương trình sẽ có những bản phối độc đáo, kết hợp giữa chất liệu giao hưởng hàn lâm với các dòng nhạc đương đại như Pop và Rap. Việc làm mới những ca khúc quen thuộc như Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây hay Bước chân trên dải Trường Sơn dưới hình thức tổ khúc, mashup sẽ tạo nên một hơi thở thời đại, giúp âm nhạc bác học trở nên gần gũi và dễ cảm thụ hơn đối với mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế giới trẻ.

Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của Đại tá, Nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn và bàn tay dàn dựng của Nhạc trưởng Lê Phi Phi cùng Nhạc sĩ Đỗ Quốc Bảo, chương trình được xây dựng chặt chẽ qua 5 chương: Nhắc nhớ và tự hào; Tình yêu quê hương; Chúng ta; Tôi; và Việt Nam vươn mình.

Nhạc sĩ Vũ Thắng Lợi

Chia sẻ về sự kiện, NSND Xuân Bắc, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cho biết: "Việc đưa dàn nhạc ra không gian công cộng giúp xóa nhòa khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả. Đây là bước đi quan trọng để nghệ thuật hàn lâm thực sự sống trong lòng đời sống xã hội".

Đồng hành cùng sự kiện ý nghĩa này là Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và Tổ chức thẻ quốc tế JCB. Sự chung tay từ các đơn vị lớn không chỉ khẳng định trách nhiệm xã hội mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu mang nghệ thuật cao cấp đến gần hơn với nhân dân, lan tỏa tinh thần yêu nước và khát vọng hội nhập của Việt Nam.

Với sự đầu tư công phu và dàn nghệ sĩ tên tuổi, Giao hưởng Non Sông được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn văn hóa khó quên, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong những ngày tháng Tư lịch sử.



