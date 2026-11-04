Duy nhất trong lịch sử Đường lên đỉnh Olympia: Có 2 thí sinh là mẹ con ruột

Trải qua 25 năm, Đường lên đỉnh Olympia đã trở thành sân chơi tri thức gắn bó với nhiều thế hệ học sinh Việt Nam. Với không ít gia đình, chương trình còn lưu giữ những kỷ niệm đặc biệt và trở thành nơi tiếp nối niềm đam mê học hỏi giữa các thế hệ. Câu chuyện của hai mẹ con chị Nguyễn Thúy Hà và Đỗ Anh Minh là một ví dụ.

Hai thế hệ của gia đình đã cùng chung niềm đam mê tri thức và tinh thần chinh phục thử thách tại Đường lên đỉnh Olympia. (Ảnh cap màn hình)

Chị Nguyễn Thúy Hà từng là thí sinh của Đường lên đỉnh Olympia mùa đầu tiên. Khi đó, chị là học sinh trường THPT Phú Xuyên A, Hà Tây, tham gia cuộc thi Tuần 1, Tháng 2, Quý 4.

25 năm sau, con trai chị là Đỗ Anh Minh, học sinh trường TH, THCS và THPT Vinschool (Hà Nội), cũng bước lên sân khấu Olympia mùa thứ 25.

Hai mẹ con đã cùng xuất hiện trong chương trình Gala kỷ niệm 25 năm Đường lên đỉnh Olympia để chia sẻ về câu chuyện đặc biệt này. Chứng kiến con đứng tại vị trí mà mình từng có mặt cách đây 25 năm, chị Hà không giấu được sự xúc động. Chị cho biết khoảnh khắc ấy khiến bản thân vừa nhớ lại những ngày tham gia cuộc thi, vừa cảm thấy tự hào khi con trai thực hiện được mục tiêu đứng trên sân khấu Olympia. Với chị, đây còn là sự tiếp nối đầy ý nghĩa giữa hai thế hệ trong gia đình.

Hình ảnh chị Thúy Hà khi thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2000

Tại cuộc thi Tuần 3, Tháng 3, Quý 3, Anh Minh giành vị trí thứ hai. Theo dõi con từ hàng ghế khán giả, chị Thúy Hà nhận thấy con có đôi chút tiếc nuối, song bản thân chị đánh giá đây vẫn là một kết quả tích cực.

Chị cho rằng việc luôn đứng ở vị trí dẫn đầu khi còn trẻ đôi khi dễ khiến các thí sinh nảy sinh tâm lý chủ quan. Ngược lại, những lần chưa đạt được thành tích cao nhất cũng có thể trở thành trải nghiệm giúp các em trưởng thành hơn.

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Từng trải qua những áp lực và cảm xúc khi thi Olympia, chị Hà hiểu rằng thứ đáng quan tâm không chỉ là thứ hạng cuối cùng. Điều chị mong muốn ở con là khả năng đối diện với thất bại, chấp nhận kết quả và tiếp tục nỗ lực. Với chị, thái độ sau cuộc thi quan trọng hơn vị trí mà con đạt được.

Về phía Anh Minh, cậu cho rằng vị trí dẫn đầu cũng đi kèm áp lực không nhỏ. Trong khi đó, việc về nhì giúp bản thân có thêm cơ hội nhìn nhận lại những điểm còn thiếu sót và đặt mục tiêu cố gắng trong tương lai.

(Ảnh cap màn hình)

Chia sẻ về lý do tham gia chương trình, Anh Minh cho biết những câu chuyện mẹ kể về quãng thời gian thi Olympia đã truyền thêm động lực cho mình. Dù phải trải qua những giây phút căng thẳng, mẹ vẫn giữ được sự tự tin và từng tiến vào vòng thi tháng. Điều đó khiến cậu càng muốn thử sức tại sân chơi này.

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Được mẹ đồng hành và khích lệ, Anh Minh ngày càng mạnh dạn tham gia nhiều sân chơi trí tuệ khác. Dù còn tiếc nuối với kết quả ở cuộc thi tuần, cậu vẫn hài lòng vì đã cố gắng hết mình. Hai mẹ con cũng có dịp bật cười khi chị Hà nhắc lại rằng ngày trước mình cũng từng dừng lại ở vị trí thứ hai.

Câu chuyện của chị Nguyễn Thúy Hà và Đỗ Anh Minh là một trong những lát cắt đặc biệt trong hành trình 25 năm của Đường lên đỉnh Olympia. Qua hai thế hệ cùng tham gia chương trình, cuộc thi cho thấy sức lan tỏa của niềm đam mê tri thức, khi những trải nghiệm và tinh thần ham học hỏi được truyền lại từ mẹ sang con.

(Tổng hợp / Ảnh: Internet)