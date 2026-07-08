Duy Khánh: Từ "bé dâu" được yêu thích đến làm gì cũng gây phẫn nộ, vì đâu nên nỗi?

Chuyện gì đang xảy ra với Duy Khánh?

Những ai theo dõi Gia đình Haha đều thiện cảm với hình ảnh một "bé Dâu", "em út quốc dân" của Duy Khánh. Anh ghi điểm bởi sự hoạt ngôn, hài hước, những màn tung hứng tự nhiên cùng nhiều khoảnh khắc giàu cảm xúc. Không ít khán giả cho rằng chính Duy Khánh là một trong những nhân tố góp phần tạo nên sức hút của chương trình, giúp anh nhận sự yêu thích lớn từ công chúng.

Thế nhưng, khi trở lại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, không khí xung quanh Duy Khánh lại hoàn toàn khác. Ngay từ những tập đầu, nam diễn viên liên tục trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội. Một số khán giả cho rằng cách giao tiếp của anh trong chương trình chưa thực sự tinh tế, từ đó xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều về chỉ số EQ. Không dừng lại ở đó, cư dân mạng còn "đào" lại một số khoảnh khắc như việc Duy Khánh chia sẻ mang theo hình các Anh Tài mùa 2024 vì "sợ lạc lõng", hay cách anh tương tác với các thành viên mới.

Duy Khánh từng được công chúng dành sự yêu mến khi xuất hiện trong Gia đình Haha

Làn sóng tranh luận ngày càng lớn đến mức Duy Khánh phải chính thức lên tiếng. Nam diễn viên khẳng định không có chuyện rút khỏi chương trình như những tin đồn lan truyền. Anh cho biết Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là hành trình mang đến cho mình rất nhiều cảm xúc và trải nghiệm đáng nhớ, đồng thời luôn dành sự biết ơn, tôn trọng đối với ê-kíp sản xuất cũng như tất cả các Anh Tài đồng hành. Duy Khánh chia sẻ rằng hơn một tháng ghi hình vừa qua, anh có cơ hội gặp gỡ nhiều người anh, người em và những người bạn mới, cảm nhận được sự gắn kết như một gia đình. Nam diễn viên cũng khẳng định mình vẫn tiếp tục ghi hình bình thường và không có ý định bỏ cuộc giữa chừng.

Dẫu vậy, những tranh luận xoay quanh Duy Khánh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Từ một nghệ sĩ từng được yêu mến nhờ sự gần gũi và nguồn năng lượng tích cực, anh đang đối diện với giai đoạn mà mọi phát ngôn, hành động đều được công chúng quan sát và bàn luận kỹ lưỡng hơn. Đây cũng là bối cảnh tạo nên câu hỏi đáng suy ngẫm, điều gì đã khiến hình ảnh của Duy Khánh thay đổi nhanh đến vậy trong mắt một bộ phận khán giả?

Khi trở lại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Duy Khánh làm gì cũng gây tranh cãi, bức xúc

Duy Khánh bị quay lưng, vì sao nên nỗi?

Ở Gia đình Haha, Duy Khánh là một "ẩn số". Chương trình đề cao trải nghiệm, đời sống thường nhật và sự kết nối giữa nghệ sĩ với người dân. Không có yếu tố loại trừ hay cạnh tranh quá rõ ràng. Chính vì vậy, những điểm mạnh của Duy Khánh như sự hoạt ngôn, hài hước, giàu cảm xúc và khả năng khuấy động không khí trở thành lợi thế. Ngược lại, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là một gameshow có tính cạnh tranh. Mỗi chiến thắng đều kéo theo một đội khác thất bại. Khi nhóm nghệ sĩ mùa đầu trở lại và giành lợi thế trước những gương mặt mới, một bộ phận khán giả không còn nhìn câu chuyện ở góc độ cá nhân mà bắt đầu đặt câu hỏi về sự công bằng của cuộc chơi.

Một yếu tố khác cũng khiến Duy Khánh dễ trở thành tâm điểm tranh luận là sự chênh lệch giữa thế mạnh cá nhân và định dạng chương trình. Thực tế, Duy Khánh vốn được biết đến với vai trò diễn viên, nghệ sĩ giải trí và cây hài. Điểm mạnh của anh nằm ở khả năng tung hứng, làm chủ sân khấu, tạo năng lượng tích cực và kết nối cảm xúc với khán giả, thay vì kỹ năng thanh nhạc. Chính Duy Khánh cũng nhiều lần thừa nhận ca hát không phải sở trường của mình.

Công chúng cho rằng việc Duy Khánh xây dựng hình ảnh hoài niệm về quá khứ, sợ lạc lõng giữ Anh Tài K26 trong khi vai trò mình trở lại là để gắn kết, kết nối các Anh tài là không phù hợp

Trong khi đó, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lại là sân chơi mà yếu tố biểu diễn, đặc biệt là hát live, luôn được khán giả đặt lên hàng đầu. Khi đứng chung sân khấu với nhiều ca sĩ chuyên nghiệp, nhạc sĩ hay vocal có nhiều năm kinh nghiệm, việc Duy Khánh bị đặt lên bàn cân so sánh gần như là điều khó tránh khỏi. Một nghệ sĩ có thể rất duyên ở gameshow thực tế, nhưng bước vào một chương trình thiên về âm nhạc, tiêu chí đánh giá của khán giả cũng sẽ khắt khe hơn. Những ý kiến trái chiều vì thế cũng là hệ quả dễ hiểu của áp lực kỳ vọng.

Không chỉ khác về chuyên môn, vai trò của Duy Khánh trong chương trình cũng đã thay đổi. Ở mùa đầu, anh gần như là "em út" của dàn cast. Hình ảnh một Duy Khánh nhõng nhẽo, hoạt náo, thường xuyên được các anh lớn chăm sóc đã trở thành "đặc sản" và giúp anh ghi điểm nhờ sự hồn nhiên, đáng yêu. Khán giả dễ chấp nhận những màn tung hứng hay những khoảnh khắc vụng về vì chúng phù hợp với vị trí "em bé" trong tập thể. Sang mùa hai, bối cảnh đã khác. Khi nhiều gương mặt trẻ hơn xuất hiện, Duy Khánh không còn là người nhỏ tuổi để được "bao bọc" như trước mà dần trở thành một trong những thành viên có nhiều kinh nghiệm hơn. Điều đó cũng kéo theo sự thay đổi trong kỳ vọng của khán giả. Công chúng không chỉ chờ đợi sự hoạt ngôn hay những mảng miếng giải trí, mà còn kỳ vọng anh thể hiện sự trưởng thành, bản lĩnh và đóng góp nhiều hơn về chuyên môn. Khi hình ảnh cũ không còn hoàn toàn phù hợp với vai trò mới, những tranh luận là điều khó tránh khỏi.

Câu chuyện của Duy Khánh giống như hiệu ứng con lắc dư luận. Hiệu ứng này mô tả xu hướng dư luận, thái độ xã hội, hoặc chính trị dao động mạnh mẽ qua lại giữa hai thái cực hoàn toàn đối lập. Giống như nguyên lý hoạt động của một chiếc quả lắc đồng hồ, khi một luồng tư tưởng lên đến đỉnh điểm, nó sẽ chững lại và dần kéo theo một làn sóng phản ứng ngược chiều. Sau Gia đình Haha, Duy Khánh bước vào giai đoạn có độ nhận diện rất lớn. Chính điều đó khiến mỗi lần xuất hiện, anh được chú ý nhiều hơn trước. Khi được yêu mến, những hành động nhỏ cũng dễ trở thành khoảnh khắc đáng yêu. Nhưng khi dư luận đổi chiều, chính những chi tiết tương tự lại có thể bị soi xét kỹ hơn.

Không ai cấm cản Duy Khánh xây dựng hình ảnh "bé dâu" nhưng phải đúng với ngữ cảnh và tính chất mỗi chương trình

Khi "bé dâu" cần phải trưởng thành

Có một quy luật khá thú vị trong truyền hình thực tế, khán giả không chỉ theo dõi một nghệ sĩ, họ còn theo dõi vai trò mà nghệ sĩ ấy đảm nhận trong một tập thể. Cùng một con người, nhưng chỉ cần thay đổi bối cảnh, cách công chúng nhìn nhận cũng sẽ thay đổi. Ở Gia đình Haha , Duy Khánh gần như là em bé của cả nhóm. Anh được nhớ đến bởi sự nhõng nhẽo, những màn tung hứng tự nhiên và nguồn năng lượng luôn khiến không khí trở nên vui vẻ. Hình tượng ấy phát huy hiệu quả bởi chương trình được xây dựng trên tinh thần trải nghiệm, đời sống và sự gắn kết. Khán giả không đặt nặng chuyện ai giỏi hơn ai, mà yêu mến một Duy Khánh chân thật, giàu cảm xúc và mang đến tiếng cười rất đời.

Nhưng khi bước sang Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai , "chiếc áo" ấy dường như không còn vừa vặn. Đây là một sân chơi có tính cạnh tranh, nơi mỗi nghệ sĩ đều phải chứng minh năng lực và bản lĩnh của mình. Khi dàn cast thay đổi, anh trở thành một trong những gương mặt có nhiều kinh nghiệm hơn, đồng nghĩa với việc khán giả cũng vô thức đặt lên anh những kỳ vọng khác. Công chúng không còn nhìn Duy Khánh như một người cần được chở che, mà chờ đợi anh thể hiện sự trưởng thành, khả năng dẫn dắt và thích nghi với một vai trò mới. Đó cũng là lý do vì sao những hành động từng được xem là đáng yêu trong quá khứ, khi đặt vào một bối cảnh khác, lại dễ tạo ra những cách hiểu khác nhau. Điều thay đổi có thể không phải bản thân Duy Khánh, mà là lăng kính của khán giả sau khi vị trí của anh trong tập thể đã khác.

Đã đến lúc Duy Khánh thể hiện, chinh phục khán giả bằng những tài năng và sự trưởng thành của mình

Trong ngành giải trí, một hình tượng có thể giúp nghệ sĩ nổi tiếng rất nhanh, nhưng hiếm khi trở thành "tấm vé thông hành" cho cả sự nghiệp. Công chúng ngày nay không chỉ yêu thích một hình ảnh, họ còn muốn nhìn thấy sự phát triển của nghệ sĩ qua từng chặng đường. Họ chấp nhận một "bé dâu" ở thời điểm phù hợp, nhưng cũng kỳ vọng người nghệ sĩ ấy sẽ biết bước sang một phiên bản mới khi hoàn cảnh thay đổi.

Có lẽ, bài toán lớn nhất của Duy Khánh lúc này không nằm ở việc lấy lại thiện cảm bằng những lời giải thích, mà là tìm ra phiên bản tiếp theo của chính mình. Bởi trong showbiz, không ai có thể đi đường dài chỉ bằng một hình tượng từng thành công. Điều giữ chân khán giả sau cùng vẫn là sự trưởng thành, khả năng làm mới bản thân và cảm giác chân thật mà nghệ sĩ mang lại, dù đứng ở bất kỳ vai trò nào. Đây mới là thử thách khó nhất, nhưng cũng là điều quyết định sức bền của một nghệ sĩ trong mắt công chúng.

Ảnh: FBNV