Đứt lìa hoàn toàn cẳng tay do tai nạn lao động, người đàn ông 31 tuổi được bác sĩ nối lại thành công sau hơn 6 giờ phẫu thuật

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa mới đây thông tin, bệnh viện vừa phẫu thuật nối thành công cẳng tay phải bị đứt lìa hoàn toàn do tai nạn lao động cho người bệnh Đ.Q.T. (sinh năm 1995). Đây là chấn thương rất nặng, đòi hỏi cấp cứu khẩn trương, phẫu thuật chuyên sâu và quá trình theo dõi, phục hồi chức năng lâu dài sau mổ.

Theo thông tin từ bệnh viện, ngày 10/8/2026, anh T. được đưa đến cấp cứu trong tình trạng cẳng tay phải bị đứt lìa hoàn toàn sau tai nạn lao động. Tổn thương này gây mất hoàn toàn sự liên tục giải phẫu của cẳng tay, nguy cơ mất chi và có thể ảnh hưởng đến tính mạng nếu không được hồi sức và phẫu thuật kịp thời.

Nhận định đây là ca chấn thương đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và khả năng vận động của người bệnh, bệnh viện đã nhanh chóng huy động các ê-kíp Cấp cứu, Chấn thương chỉnh hình và Phẫu thuật - Gây mê hồi sức để hội chẩn và chuẩn bị phẫu thuật trong thời gian sớm nhất.

Ê-kíp thực hiện ca vi phẫu phức tạp, tái lập tuần hoàn và bảo tồn cẳng tay phải đứt lìa cho người bệnh. (Ảnh: BV)

Theo bệnh viện, hai ê-kíp phẫu thuật được triển khai đồng thời để xử trí các tổn thương xương, gân - cơ, thần kinh và mạch máu. Đáng chú ý, một đoạn tĩnh mạch ở chân của người bệnh đã được sử dụng làm đoạn ghép nhằm tái lập tuần hoàn tĩnh mạch cho chi thể.

Sau hơn 6 giờ phẫu thuật, các cấu trúc quan trọng của cẳng tay được phục hồi và tuần hoàn chi thể được tái lập thành công. Trong quá trình mổ, người bệnh đã được truyền 8 đơn vị máu. Ca phẫu thuật bước đầu đạt kết quả thuận lợi, tuần hoàn cẳng tay được tái lập, bàn tay hồng ấm và có dấu hiệu tưới máu tốt.

Tuy nhiên, theo các bác sĩ, nối lại chi thể mới chỉ là bước đầu của quá trình điều trị. Sau phẫu thuật, người bệnh cần được theo dõi sát tình trạng tưới máu, vết mổ, quá trình liền xương cũng như sự phục hồi của gân và thần kinh để phát hiện và xử trí kịp thời các biến chứng. Khi tình trạng ổn định, người bệnh sẽ được phục hồi chức năng từng bước nhằm tối ưu hóa khả năng vận động của cánh tay.

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa thông tin thêm, mỗi phút trong cấp cứu đứt lìa chi thể đều rất quan trọng. Ca bệnh này cho thấy hiệu quả của việc cấp cứu kịp thời, phối hợp liên chuyên khoa và ứng dụng các kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị chấn thương nặng ngay tại địa phương.

Khuyến cáo sơ cứu khi bị đứt lìa chi thể

Bệnh viện lưu ý người dân cần sơ cứu đúng cách để tăng cơ hội bảo tồn chi thể:

- Không rửa hoặc ngâm trực tiếp phần chi bị đứt vào nước.

- Bọc phần chi bằng gạc hoặc vải sạch, cho vào túi nilon kín.

- Đặt túi nilon này trong môi trường có nước đá để giữ lạnh gián tiếp.

- Đồng thời đưa người bệnh và phần chi thể đến cơ sở y tế có khả năng phẫu thuật càng sớm càng tốt.