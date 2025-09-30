RM (BTS) và Dương Tử Quỳnh cùng dàn sao gây bão tại Milan

Một lần nữa, show diễn Xuân/Hè 2026 của Bottega Veneta tại Tuần lễ Thời trang Milan đã biến sàn runway thành điểm hẹn của những ngôi sao hạng A. Không chỉ giới thiệu bộ sưu tập đầu tiên dưới thời tân Giám đốc Sáng tạo Louise Trotter, sự kiện còn khẳng định sức hút của thương hiệu Ý với dàn khách mời danh tiếng đến từ nhiều lĩnh vực nghệ thuật.

RM (BTS)

Nhắc đến Bottega Veneta, công chúng nghĩ ngay đến tinh hoa thủ công Ý – di sản đã làm nên vị thế khác biệt của nhà mốt. Chính vì vậy, bộ sưu tập mới không chỉ được kỳ vọng ở sự sáng tạo trong chất liệu và cấu trúc, mà còn ở phong cách của những nghệ sĩ tham dự, vốn phản ánh tầm nhìn mới của Trotter.

Yuta Tamamori

Trong số đó, RM (BTS) gây chú ý khi lựa chọn phong cách “Less is more” tối giản tuyệt đối: bỏ qua phục trang cầu kỳ để xuất hiện trong bộ cánh đơn sắc, toát lên vẻ thoải mái tựa “chill guy” thực thụ. I.N (Stray Kids) chọn blazer đen oversize kết hợp quần jeans đứng dáng, tạo cảm giác “giàu ngầm” đầy quyền lực. Cùng thế hệ idol mới, Sooin (MEOVV) diện trang phục tối giản nhưng tinh xảo trong từng đường xử lý cấu trúc, thể hiện gu thẩm mỹ trẻ trung mà sang trọng.

Sooin từ nhóm nhạc tân binh MEOVV

I.N (Stray Kids)

Không chỉ các idol Hàn, sự kiện còn quy tụ minh tinh Hollywood và Á châu. Dương Tử Quỳnh lựa chọn nguyên set đen liền mạch, nhấn nhá bằng chiếc túi Intrecciato trắng mang tính biểu tượng. Uma Thurman khẳng định phong thái “cô dâu đại chiến” trong áo khoác da dài cổ điển, trong khi Julianne Moore tạo bất ngờ với công thức denim-on-denim giản dị mà tinh tế. Ở phía Nhật Bản, Yuta Tamamori thể hiện chất “timeless” với áo khoác tối giản, jeans và giày da cổ điển, còn nữ diễn viên Thanaerng chọn quần da và túi Andiamo mới nhất từ nhà mốt.

Nữ diễn viên Thanaerng

Trên sàn diễn, Louise Trotter trình làng loạt thiết kế khai thác triệt để kỹ thuật thủ công: áo khoác intrecciato mô phỏng vảy rắn, váy tầng tua rua từ dải da siêu mảnh hay váy lụa parachute bay bổng. Mỗi bước catwalk tựa một vũ điệu của ánh sáng và chất liệu, mở ra chương mới cho Bottega Veneta dưới bàn tay nữ đạo diễn sáng tạo hiếm hoi trong làng mốt đương đại.

Chủ nhân tượng vàng Oscar – Dương Tử Quỳnh đến với sự kiện trong một bộ trang phục liền mạch sắc đen, tạo nên điểm nhấn tinh nghịch với túi trắng đan kiểu Intreciatto

Sự kiện lần này không chỉ khẳng định sức sáng tạo của Trotter mà còn chứng minh Bottega Veneta tiếp tục là “thánh đường” để nghệ sĩ toàn cầu thể hiện cá tính, phong cách và khí chất thương hiệu – sang trọng nhưng tinh giản, hiện đại mà vẫn bền vững.

PV