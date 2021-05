Dương Tử đứng chung sân khấu với Lưu Vũ Hân, nhan sắc xinh đẹp nhưng vô tình để lộ "eo bánh mì" quá khổ

Dương Tử và Lưu Vũ Hân vừa tham gia ghi hình cho 1 chương trình truyền hình sẽ lên sóng vào ngày 4/5 tới. Xuất hiện trên sân khấu cùng Lưu Vũ Hân, Dương Tử gây ấn tượng bởi bộ váy trắng thanh tao. Cô trang điểm nhẹ nhàng và búi tóc sau gáy, gương mặt hiện rõ sự tươi tắn, rạng rỡ dù phải chạy show làm việc liên tục.

Dương Tử và Lưu Vũ Hân.

So với mấy tháng trước đây, ở thời điểm hiện tại, Dương Tử đã sụt cân khá nhiều. Điều này được thể hiện qua vùng xương quai xanh trên cổ mỹ nhân Hương mật tựa khói sương. Dẫu vậy, do tạng người Dương Tử không được lý tưởng nên dù có gầy đi thì nữ diễn viên vẫn bị chê bai bởi "eo bánh mì" thô kệch. Khi diện chiếc váy trắng, khuyết điểm lưng ngắn eo to của Dương Tử hiện lên quá rõ. Xem ra, Dương Tử cần tập luyện, đồng thời chọn trang phục thích hợp hơn để che giấu khuyết điểm này.

Ở 1 diễn biến khác, biểu hiện đáng yêu của Dương Tử khi tiếp xúc với Lưu Vũ Hân cũng gây chú ý. Dương Tử nổi tiếng là người thân thiện, vui tính, đôi khi "quá lố" trong cách thể hiện cảm xúc mà cô bị chỉ trích là vô duyên, EQ kém. Nhưng có 1 điều khó lòng chối bỏ là Dương Tử rất được lòng các đồng nghiệp nam ở CBiz. Đa phần bạn diễn sau khi hợp tác cùng Dương Tử đều khen cô hài hước, dễ gần.

Nữ diễn viên bị chê bai là có vòng eo quá to, eo của Dương Tử thậm chí còn to hơn Lưu Vũ Hân rất nhiều.

Dương Tử sinh năm 1992 tại Trung Quốc, cô còn có tên gọi khác là Andy Dương. Nhờ gương mặt xinh xắn, rạng rỡ, Dương Tử dễ dàng lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất khi còn khá bé. 10 tuổi cô nàng này đã đóng phim và có dịp làm việc cùng Thư Sướng - người đẹp từng đình đám một thời ở Cbiz với các phim cổ trang ăn khách.

Năm 2018, nhờ bộ phim Hương mật tựa khói sương đóng cùng Đặng Luân mà Dương Tử nổi đình nổi đám.

Hương mật tựa khói sương lấy bối cảnh của một thế giới thần tiên, trong thế giới đó Dương Tử hóa thân thành một quả bồ đào tinh tên Cẩm Mịch tu luyện suốt hơn 4000 năm. Vốn là ái nữ của Hoa Thần nhưng vì không muốn con gái chịu đau khổ vì tình nên Cẩm Mịch bị Hoa Thần dùng thuốc tuyệt tình khiến cô trải qua quãng thời gian 4000 năm trong sự cô đơn. Giai đoạn này, Cẩm Mịch từng nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ biết được thế thái nhân tình là gì!

Cẩm Mịch được 2 người yêu thương say đắm là Dạ Thần Nhuận Ngọc và Hỏa Thần Húc Phượng. Tuy nhiên, người khiến Cẩm Mịch sống chết vì yêu lại chỉ có duy nhất Húc Phượng. Câu chuyện tình của 2 người trải qua những khó khăn, khổ ải và khiến khán giả phải khóc hết nước mắt vì thương xót.