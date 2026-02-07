Đường tình lận đận của nam NSND U80 nhập viện gần đây, bị con trai chia sẻ chuyện “đòi lấy vợ”

Mới đây, đạo diễn Trần Bình Trọng gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh bố ruột là NSND Trần Nhượng đang điều trị tại bệnh viện. Trước sự quan tâm, thăm hỏi của bạn bè và khán giả, nam đạo diễn liên tục để lại những bình luận hài hước như: "Đòi lấy vợ nhưng anh chưa duyệt, dỗi", "Anh không cho lấy vợ… dỗi", "Đòi đi bước nữa"… khiến nhiều người vừa bật cười vừa tò mò về nam nghệ sĩ gạo cội.

Vậy bố Trần Bình Trọng – NSND Trần Nhượng là ai và cuộc sống, đường tình của ông ra sao ở tuổi xế chiều?

NSND Trần Nhượng và con trai đạo diễn Trần Bình Trọng.

NSND Trần Nhượng sinh năm 1952 tại Hải Dương là một trong những nghệ sĩ kỳ cựu của sân khấu, truyền hình và điện ảnh Việt Nam. Ông có hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, ghi dấu ấn với hàng loạt vai diễn đa dạng, đặc biệt là những vai phản diện, nhân vật có số phận gai góc, nội tâm phức tạp. Các bộ phim ông từng góp mặt như Vệt sáng ngược, Ai giận ai thương, Đêm hội Long Trì, Chủ tịch tỉnh, Sinh tử, Đấu trí, Bão ngầm…

Năm 2015, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân nhờ những cống hiến bền bỉ cho nghệ thuật. Ngoài diễn xuất, NSND Trần Nhượng còn từng giữ quân hàm Đại tá khi công tác trong lực lượng vũ trang, là một trong số ít nghệ sĩ vừa hoạt động nghệ thuật vừa có quá trình công tác đặc biệt.

NSND Trần Nhượng được con trai chăm sóc khi nhập viện.

Về đời tư, NSND Trần Nhượng khá lận đận. Theo Vietnamnet, ông trải qua 3 lần hôn nhân. Hôn nhân đầu tiên của nam nghệ sĩ vào năm ông 21 tuổi và kéo dài 22 năm. Trái ngọt là 3 người con ra đời trong đó có đạo diễn, nghệ sĩ Trần Bình Trọng.

Sau này, NSND Trần Nhượng tái hôn với một doanh nhân kém 23 tuổi cũng từng đổ vỡ hôn nhân. Cặp đôi có 1 con chung và chính thức xác nhận "đường ai nấy đi" vào năm 2019 sau 9 năm chung sống. Về người vợ thứ 3, NSND Trần Nhượng kín tiếng chưa từng chia sẻ.

Liên tục đổ vỡ hôn nhân, NSND Trần Nhượng những năm qua sống một mình không thích làm phiền con cái. Đạo diễn Trần Bình Trọng từng chia sẻ, anh ủng hộ bố đi thêm bước nữa: "Động viên suốt đấy nhưng mà bảo tao hết duyên. Bảo cái cô ngày xưa ấy cô này ổn này thì ông bảo "ừ tao đang tính". Lúc hỏi tính xong chưa thì bảo là "chắc hết duyên rồi".