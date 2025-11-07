Ấn tượng với phở và bánh mì của Việt Nam

Ngay khi đến Việt Nam để tham dự Gala điện ảnh Hong Kong: Trạm Việt Nam, 2 cái tên đình đám của nền điện ảnh Hong Kong đã nhớ đến ẩm thực Việt Nam và nhắc đến 2 món nổi tiếng là phở và bánh mì.

Cổ Thiên Lạc và Hồng Kim Bảo chia sẻ về món ăn Việt Nam

Cổ Thiên Lạc bày tỏ rằng đây là lần thứ 2 qua Việt Nam nhưng trước đó anh sang vì công việc nên chưa có dịp thăm qua nhiều. Nam tài tử cho biết bản thân rất ấn tượng với món bánh mì - món ăn đường phố nổi tiếng.

Trong khi đó, Hồng Kim Bảo lại nhiều lần bày tỏ sự yêu thích với món phở. Nam diễn viên gạo cội cho biết bản thân dù đi đến Australia, Mỹ nhưng vẫn muốn tìm đến những quán bán món phở.

Hồng Kim Bảo còn tiết lộ bản thân từng đến Đà Nẵng và bất ngờ khi phát hiện ra Việt Nam cũng ăn Tết Âm lịch như ở Hong Kong (Trung Quốc). Vì đi vào dịp lễ nên nhiều hàng quán đóng cửa nên ông chưa tìm được quán phở ưng ý.

Lần này quay trở lại Việt Nam, Hồng Kim Bảo gặp một số vấn đề về đầu gối khiến việc đi lại khó khăn như nam nghệ sĩ khẳng định bản thân vẫn khỏe và tiếp tục cống hiến cho điện ảnh.

AI chỉ hỗ trợ, không thay được “phiên bản chính”

Hồng Kim Bảo cho biết Cửu Long Thành Trại: Vây Thành không dùng AI cho các cảnh quay hành động. Bản thân Cổ Thiên Lạc cũng tự mình thực hiện những cảnh bay trên không, hành động kịch tính.

Cổ Thiên Lạc nêu rõ: "AI có thể tiết kiệm chi phí sản xuất và tạo ra bối cảnh, nhưng rất khó để tái hiện cảm xúc thật của con người".

Cổ Thiên Lạc và Hồng Kim Bảo chia sẻ về vai trò của AI trong nền công nghiệp điện ảnh

Riêng bản thân Hồng Kim Bảo cho rằng AI cũng có nhiều tác dụng và việc của người sản xuất là làm sao ứng dụng điều đó vào những cảnh quay. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định AI không thể hoàn toàn thay thế được con người.

Ông cho biết: “AI không thể làm được một Hồng Kim Bảo hay một Cổ Thiên Lạc”.

Bản thân Cổ Thiên Lạc cho rằng AI có thể tiết kiệm được giá thành sản xuất phim, giúp đỡ thực hiện những background hay chi tiết về khung hình còn về diễn xuất thì AI vẫn không thể thay thế được.

Nhắc đến vấn đề chi phí và doanh thu phim, Cổ Thiên Lạc cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn khi những bộ phim của anh bị thua lỗ, không đạt được số vé như kỳ vọng dù tập hợp nhiều tên tuổi lớn.

Khi chia sẻ về vấn đề này, nam diễn viên nói: “Việc làm ra 1 bộ phim bán chạy hay làm ra 1 bộ phim không bán chạy thì chuyện đó cũng bình thường. Mình phải chấp nhận nó nhưng tất nhiên sau đó thì mình cũng phải tìm nguyên nhân rằng tại sao lại như vậy”.

Cổ Thiên Lạc chia sẻ về màn tái hợp với Lý Nhược Đồng

Cổ Thiên Lạc chia sẻ về Lý Nhược Đồng

Tại Việt Nam, bộ đôi Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng đã ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả thông qua tác phẩm Thần Điêu Đại Hiệp phiên bản 1995.

Vào năm 2024, cả 2 đã có màn tái hợp trong clip quảng cáo và khiến khán giả phấn khích, hy vọng họ sẽ tái hợp trong một dự án mới.

Cổ Thiên Lạc chia sẻ về điều này: “Trước hết là cảm ơn mọi người đã thích cặp đôi điện ảnh của bọn tôi. Tôi và Lý Nhược Đồng năm ngoái đã đóng chung quảng cáo và được mọi người yêu thích. Về chuyện hợp tác tiếp trong phim điện ảnh hay phim truyền hình thì hiện tại chúng tôi chưa có kế hoạch”.

Đồng thời, Cổ Thiên Lạc cho biết dự án điện ảnh Cỗ Máy Thời Gian của anh sắp ra mắt. Trước đó, tác phẩm này đã hoàn thiện phần ghi hình và rất được trông chờ khi có sự góp mặt của những tên tuổi từng làm nên thành công của phiên bản truyền hình như Tuyên Huyên, Lâm Phong, Quách Thiện Ni,...