Mới đây, fanpage chính thức của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia đã đăng tải thông báo điều chỉnh giờ phát sóng trong hai tuần liên tiếp, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Theo đó, fanpage Đường Lên Đỉnh Olympia đăng tải bài viết hài hước:

"Olympia tuần này và tuần sau quyết định gia nhập khối nghỉ trưa 30 phút, trước đó có xem bóng đá hay không thì tùy. Vì chúng tôi cũng là một chương trình thư giãn".

Hiện phía chương trình không đưa ra lý do cụ thể cho việc điều chỉnh giờ phát sóng. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng sự thay đổi này nhiều khả năng liên quan đến lịch phát sóng các trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2026 được VTV3 truyền hình trực tiếp cũng như các chương trình đồng hành, bình luận và cổ vũ bên lề World Cup 2026 trên sóng truyền hình.

World Cup 2026 đang diễn ra với sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Các khung giờ cuối tuần cũng là thời điểm nhiều nội dung liên quan đến giải đấu được ưu tiên sắp xếp trên sóng truyền hình. Dù vậy, đây mới chỉ là suy đoán từ phía khán giả bởi Đường Lên Đỉnh Olympia và Đài Truyền hình Việt Nam chưa xác nhận nguyên nhân chính thức.

Kèm theo đó, chương trình cho biết theo kế hoạch của Đài Truyền hình Việt Nam, Đường Lên Đỉnh Olympia phát sóng trên kênh VTV3 vào các ngày 14/6/2026 và 21/6/2026 sẽ điều chỉnh giờ lên sóng từ 13h00 sang 13h30, tức muộn hơn 30 phút so với khung giờ quen thuộc.

Trong nhiều năm qua, Đường Lên Đỉnh Olympia duy trì lịch phát sóng cố định vào lúc 13h00 Chủ nhật hàng tuần trên VTV3. Chính vì vậy, việc thay đổi giờ phát sóng dù chỉ 30 phút cũng nhanh chóng được cộng đồng người xem chú ý.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận hài hước, cho rằng đây là lần hiếm hoi chương trình "leo núi" phải nhường sóng cho những sự kiện lớn khác. Một số ý kiến còn đùa rằng việc lùi giờ phát sóng giúp người xem có thêm thời gian nghỉ ngơi sau bữa trưa hoặc tranh thủ theo dõi các trận cầu hấp dẫn trước khi tiếp tục đồng hành cùng hành trình chinh phục vòng nguyệt quế.

Thông báo của Olympia cũng được đưa ra ngay sau khi hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào các ngày 11 và 12/6.

Là chương trình gắn bó với nhiều thế hệ học sinh Việt Nam suốt hơn 2 thập kỷ, Đường Lên Đỉnh Olympia đến nay vẫn duy trì sức hút đặc biệt đối với khán giả trẻ. Mỗi thay đổi nhỏ liên quan đến lịch phát sóng hay các cuộc thi tuần, tháng, quý đều nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng người xem.

Theo lịch mới, các số Olympia phát sóng ngày 14/6 và 21/6 sẽ được bắt đầu lúc 13h30 trên VTV3. Sau 2 tuần điều chỉnh này, chương trình sẽ tiếp tục cập nhật nếu có thay đổi về lịch phát sóng trong thời gian tới.