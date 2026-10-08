Dưỡng lão bán trú "sáng đi, chiều về": Nơi thu 100.000 đồng/ngày, nhiều điểm ở Hà Nội đang "cháy chỗ"

Không cần phải chuyển hẳn vào viện dưỡng lão, người cao tuổi hiện nay có thêm lựa chọn linh hoạt: Ban ngày đến cơ sở chăm sóc, chiều tối lại trở về quây quần bên con cháu.

Viện dưỡng lão công lập: Nơi thu 100.000 đồng/ngày, nơi tính trọn gói 5 triệu đồng/tháng

Mô hình dưỡng lão bán trú đáp ứng đúng tâm lý của nhiều gia đình mong muốn ông bà được chăm sóc chu đáo trong giờ hành chính nhưng vẫn giữ được không khí ấm áp bên gia đình vào buổi tối. Tại đây, người cao tuổi được theo dõi sức khỏe, ăn uống, vận động và giao lưu cộng đồng mà không phải lưu trú qua đêm.

Nhiều cơ sở dưỡng lão bán trú 'cháy chỗ' vì nhu cầu tăng cao - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Tại Hà Nội, mô hình này đang được mở rộng ở cả khối công lập lẫn tư nhân và triển khai thí điểm tại nhiều địa phương như Long Biên, Đống Đa, Quốc Oai, Tây Hồ, Việt Hưng hay Bồ Đề. Nhu cầu lớn khiến nhiều điểm chăm sóc rơi vào tình trạng kín chỗ, người dân phải đăng ký xếp hàng chờ.

Tuy nhiên, khảo sát cho thấy mức thu giữa các cơ sở công lập hiện chưa có sự thống nhất, dao động từ 100.000 đồng/ngày cho tới hơn 5 triệu đồng/tháng.

Tại Tây Hồ, người tham gia đang đóng 100.000 đồng/ngày. Bồ Đề dự kiến mức 2,5 triệu đồng/tháng. Cơ sở Long Biên hạch toán khoảng 5,5 triệu đồng/tháng, tương đương khoảng 250.000 đồng/ngày làm việc; khoản này phục vụ ăn uống, sinh hoạt, giường nghỉ, cơ sở vật chất và hoạt động chăm sóc. Trong khi đó, Quốc Oai không tổ chức ăn bán trú nên chưa thu phí, nhưng được ghi nhận gặp khó về vật tư tiêu hao.

Người cao tuổi được theo dõi sức khỏe và giao lưu cộng đồng - Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Sự chênh lệch này cho thấy 100.000 đồng/ngày không phải mức giá chung của mô hình dưỡng lão bán trú công lập tại Hà Nội. Nếu muốn sử dụng dịch vụ này, gia đình cần hỏi cụ thể cơ sở hiện thu tiền theo ngày hay theo tháng và khoản thu đã bao gồm những gì.

Viện dưỡng lão tư nhân: Chi phí linh hoạt từ vài trăm nghìn đồng mỗi ngày

Ở khu vực tư nhân, bảng giá dịch vụ dưỡng lão bán trú dao động khá rộng tùy thuộc vào nhu cầu. Đơn cử như Viện Dưỡng lão Thanh Xuân niêm yết mức phí chăm sóc ban ngày từ 400.000 đến 600.000 đồng/ngày, trong đó chưa bao gồm thuốc điều trị, bỉm, vật tư tiêu hao hay một số dịch vụ hỗ trợ đặc biệt.

Trong khi đó, trung tâm Tổ Dịu Êm áp dụng các gói dịch vụ đa dạng hơn, từ gói trải nghiệm 200.000 đồng/ngày đến gói tuần 499.000 đồng/ngày và gói tháng 449.000 đồng/ngày, chưa tính phụ phí đưa đón hay tắm gội.

Sức khỏe người cao tuổi quyết định số tiền gia đình cần chi trả - Ảnh: Viện Dưỡng lão Thanh Xuân

Thực tế cho thấy, cùng tên gọi "chăm sóc ban ngày", số tiền gia đình phải trả chưa phản ánh đầy đủ mức độ chăm sóc. Có nơi thiên về sinh hoạt, giao lưu và theo dõi sức khỏe cơ bản; có nơi kết hợp phục hồi chức năng hoặc hỗ trợ sinh hoạt chuyên sâu. Mức độ tự chủ cũng như tình trạng sức khỏe thực tế của người cao tuổi chính là yếu tố trực tiếp quyết định tổng chi phí mà gia đình cần chi trả.

Đừng chỉ so sánh báo giá theo ngày, hỏi rõ dịch vụ trọn gói trước khi quyết định

Cân nhắc lựa chọn giải pháp "sáng đưa đi, chiều đón về", câu hỏi đầu tiên không nên là "nơi nào rẻ nhất". Điều cần làm rõ trước tiên là khung giờ đón trả, chế độ dinh dưỡng, quy trình theo dõi thuốc men, năng lực của đội ngũ y tế, phương án xử lý sự cố cấp cứu, các bài tập phục hồi chức năng cùng phụ phí đưa đón đi lại.

Thực tế, nhu cầu tìm kiếm mô hình chăm sóc ban ngày đã xuất hiện từ nhiều năm trước. Một nghiên cứu khảo sát năm 2021 tại khu đô thị ở Hà Nội cho thấy 68,2% trong 201 chủ hộ sẵn sàng chi trả cho mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày có tích hợp phục hồi chức năng ngay gần nơi sinh sống. Với mức giả định 200.000 đồng/ngày cho dịch vụ vui chơi, giải trí, chưa gồm ăn uống, đi lại và chăm sóc sức khỏe, 45,8% chấp nhận mức này.

Dưỡng lão bán trú chính là mảnh ghép có thể lấp đầy khoảng trống giữa hai lựa chọn quen thuộc: Để cha mẹ ở nhà tự xoay xở một mình hoặc chuyển hẳn ông bà vào cơ sở nội trú. Tuy nhiên, trước khi đăng ký, các gia đình nên so sánh nhu cầu chăm sóc thực tế của người thân với tổng chi phí sau khi đã cộng gộp các khoản phát sinh.