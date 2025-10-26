Đương kim vô địch Olympia và dàn cựu thí sinh 'tiếp lửa' cho 4 nhà leo núi trước giờ G

VÕ QUANG PHÚ ĐỨC - QUÁN QUÂN ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA NĂM THỨ 24:

Không nên đặt hai chữ "thành tích" trong đầu trước khi thi

Võ Quang Phú Đức - nam sinh đến từ trường THPT chuyên Quốc học Huế - giành vòng nguyệt quế trong trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2024, luôn dành rất nhiều sự quan tâm tới cuộc thi năm thứ 25, đặc biệt là trận Chung kết. "Đương kim nhà vô địch" đã có những chia sẻ và lời nhắn gửi chân thành tới các thí sinh năm nay.

"Một năm trước, mình cũng ở trong vị trí như các bạn bây giờ - đó là một thí sinh của trận Chung kết năm. Lời khuyên hữu ích nhất mình muốn dành cho các bạn là hãy giữ cho mình một tâm lý thật thoải mái, thả lỏng mọi thứ sau khi đã chuẩn bị thật kĩ về mặt kiến thức để có được trận đấu tốt nhất" - Phú Đức chia sẻ.

"Thực ra ai đến với trận Chung kết đều cũng có một chút run trước khi bước vào trận đấu đó, và mình cũng không phải ngoại lệ. Cho nên, để có được trạng thái tinh thần tốt nhất, điều duy nhất mình muốn chia sẻ với các bạn là đừng đặt 2 chữ thành tích trong đầu trước khi thi, dù sao bước vào một trận Chung kết năm đã là một thành công rất lớn. Mình hi vọng các bạn sẽ đem tâm thế "không còn gì để mất đấy" để thi đấu thoải mái nhất trong trận đấu sắp tới", Quán quân năm thứ 24 chia sẻ từ trải nghiệm của bản thân.

Phú Đức giành chiến thắng trong trận Chung kết năm thứ 24, ngày 13/10/2024

Võ Quang Phú Đức (Quán quân năm thứ 24) và Đặng Lê Nguyên Vũ (Quán quân năm thứ 22).

Theo Phú Đức, vào đến Chung kết, tức là các bạn thí sinh đã vượt qua chính bản thân mình của quá khứ, và đó cũng có thể xem là một chiến thắng. Ngoài ra, chiến thắng của các bạn ở Olympia còn ở chỗ các bạn có thể khai phá ra những mặt mới của chính mình mà đôi khi các bạn không biết. Thế nên, có rất nhiều chiến thắng dành cho các bạn ở Olympia, không chỉ giới hạn bởi 2 chữ "danh hiệu".

NGUYỄN HOÀNG KHÁNH - QUÁN QUÂN ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA NĂM THỨ 21

Hãy ngủ đủ giấc!

"Ngủ thật đủ giấc" là lời nhắn gửi của nhà vô địch Nguyễn Hoàng Khánh đến các thí sinh trước trận Chung kết năm nay. "Nếu buổi chiều trước Chung kết có tổng duyệt, mình nghĩ sau đó các bạn nên thư giãn nhẹ, rồi cố gắng ngủ sớm… Khi đó, cơ thể đã mệt và dễ ngủ ngon nhất. Mất ngủ trước đêm chung kết cực kì tai hại - không khác nào đốn củi 3 năm, đốt trong vài giờ.", Hoàng Khánh chia sẻ.

Từ trải nghiệm của bản thân, Hoàng Khánh cho rằng sự điềm tĩnh và tự tin luôn là hai điểm mạnh cần có trong trận Chung kết. "Bản thân mình luôn coi trọng sự điềm tĩnh, vì thế giới bên ngoài luôn biến động, nếu không làm chủ được chính tâm của mình thì dễ bị sự xao nhãng xung quanh ảnh hưởng.", Khánh bật mí đã đi xin chữ "Tĩnh" trước trận Chung kết và luôn để mảnh giấy đỏ đó trong người trong suốt cuộc thi.

Về sự tự tin, Quán quân đến từ Quảng Ninh khẳng định tự tin luôn phải song hành với năng lực - không thể chỉ khuyên ai đó tự tin lên là họ sẽ tự nhiên tự tin xuất thần. Sự tự tin bản chất là tin vào năng lực của chính mình - nên nếu bạn bước vào cuộc thi với sự chuẩn bị kĩ lưỡng nhất có thể thì sự tự tin với bạn gần như là mặc định, là lẽ dĩ nhiên.

Hoàng Khánh giành chiến thắng trong trận Chung kết năm thứ 21 (trái) và sinh viên Hoàng Khánh hiện tại (phải).

NGUYỄN ĐÌNH DUY ANH - GIẢI BA CHUNG KẾT ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA NĂM THỨ 21:

Hãy mỉm cười với sự thể hiện của mình dù kết quả ra sao

Khán giả yêu thích Đường lên đỉnh Olympia chắc chắn sẽ vẫn nhớ Nguyễn Đình Duy Anh, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An - một trong 4 thí sinh của trận Chung kết năm thứ 21. Với chương trình năm nay, Duy Anh vẫn theo dõi các trận đấu quan trọng.

Nhận xét về 4 thí sinh của trận Chung kết năm thứ 25 sắp diễn ra, Duy Anh thẳng thắn bày tỏ: "Nhựt Lam là bạn thí sinh duy nhất không đến từ trường chuyên. Mình rất thích sự chắc chắn của bạn ấy. Thanh Tùng gợi lại cho mình về chính bản thân mình lúc đi thi Olympia, vì bạn ấy cũng có phong độ ở những phần thi đầu tốt hơn phần Về đích. Quốc học Huế từ lâu đã là ngôi trường có thành tích cao ở các mùa Olympia nên mình tin Duy Khoa có một nền tảng tốt và sẽ có sự thể hiện ấn tượng trong trận Chung kết sắp tới. Còn về Bảo Khánh, chàng trai vừa mới trải qua một cuộc thi Quý rất đặc biệt khi có 5 thí sinh, mình thấy bạn là một thí sinh xuất sắc và bản lĩnh. Mình ấn tượng với cả 4 bạn thí sinh và mong chờ phần thể hiện của 4 bạn ở trận Chung kết".

Duy Anh tin rằng khi đã lọt tới trận Chung kết, cả 4 bạn đều có kinh nghiệm thi đấu và hơn hết các bạn chính là những thí sinh xuất sắc. "Mong rằng các bạn sẽ thi đấu thật hết mình và có thể mỉm cười mãn nguyện với sự thể hiện của mình, dù kết quả có ra sao" - Duy Anh chia sẻ.

"Thú thực là chính bản thân mình trong trận chung kết của 4 năm trước cũng gặp phải những hồi hộp và phần nào bị khớp trong trận Chung kết, nhưng những cảm xúc đó là một phần tất yếu của các cuộc thi, đặc biệt là trong một cuộc thi có tính chất quan trọng như trận Chung kết năm. Mình mong các bạn cũng trân trọng những cảm xúc đó, xem đó là một yếu tố giúp cho hành trình của các bạn với Olympia trở nên đẹp hơn, trọn vẹn và ý nghĩa hơn", chàng trai xứ Nghệ bộc bạch.

"Việc các bạn đến với Olympia, thi đấu hết mình và có những kỉ niệm đẹp ở đây đã là một chiến thắng cho bản thân các bạn. Sau cuộc thi chung kết sắp tới, các bạn sẽ lại trở về đi học, tiếp tục những dự định xa hơn trong tương lai, tiếp tục gặt hái những thành tựu mới. Mình hy vọng Olympia sẽ là một kỷ niệm đẹp và có thể là một bệ phóng cho những ước mơ và thành công của các bạn trong tương lai".

Duy Anh trong trận Chung kết năm thứ 21.

Duy Anh tin rằng 4 bạn thí sinh đã có những sự chuẩn bị tốt nhất để bước vào cuộc thi sắp tới. "Đàn anh" gửi lời chúc tới 4 thí sinh thể hiện được những gì tốt nhất mà các bạn đã chuẩn bị, thể hiện được ước mơ và nỗ lực của bản thân và quan trọng hơn là có những kỷ niệm thật đẹp với Olympia.

VŨ NGUYÊN SƠN - GIẢI NHÌ CHUNG KẾT ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA NĂM THỨ 22:

Hãy tận hưởng thật trọn vẹn cuộc chơi này

Trước trận Chung kết năm thứ 25, Nguyên Sơn nhắn gửi tới Bảo Khánh - thí sinh đến từ trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, nơi Sơn từng theo học - cùng 3 bạn thí sinh còn lại: "Hãy tận hưởng thật trọn vẹn cuộc chơi này. Bằng việc vào tới trận Chung kết, các bạn đã chạm tới giấc mơ chung của hàng vạn bạn học sinh trên cả nước. Vì vậy, mình mong các bạn sẽ chơi thật bùng nổ để trận thi cuối cùng này trở thành kỷ niệm thật đẹp, không chỉ với riêng 4 bạn mà cả cho ngôi trường, quê hương của các bạn và cho khán giả cả nước đang mong chờ".

Trong trận Chung kết được truyền hình trực tiếp, mỗi bạn thí sinh đều nhận được sự quan tâm và cổ vũ to lớn từ tỉnh nhà, mình mong các bạn sẽ biến những tình cảm nồng cháy đó thành "chất xúc tác" cho quyết tâm của các bạn trong chặng leo núi đặc biệt này.

"Với mình, Đường lên đỉnh Olympia từ lâu đã hơn cả một cuộc thi, đó là một cộng đồng đoàn kết, một dấu mốc tuổi thanh xuân, một cơ hội để vượt qua vòng tròn an toàn của chính mình. Vì vậy, mình tin rằng cả 4 bạn đều có thể tự hào về hành trình Olympia mà các bạn đã đi được rất xa. Hơn cả chiếc vòng nguyệt quế, phần thưởng mà các bạn có được từ Olympia chính là những trải nghiệm quý báu, những mối quan hệ vô giá, và cả những bài học cuộc sống sâu sắc. Nhờ những hành trang này, mình tin các bạn sẽ ngày càng trưởng thành và vững vàng hơn, từ đó tiếp tục chinh phục các đỉnh cao tiếp theo của bản thân.", Nguyên Sơn bày tỏ.

Các bạn cũng không nên đặt nặng thành tích mà quên đi rằng, đây là sân chơi để giao lưu, học hỏi tri thức lẫn nhau, do đó hãy tự tin thể hiện cá tính, vốn hiểu biết mà các bạn đã xây dựng từ rất lâu, để đến cuối cùng, các bạn sẽ không còn điều gì phải nuối tiếc vì đã bỏ lỡ. Vũ Nguyên Sơn

Nguyên Sơn trong trận Chung kết năm thứ 22.

Nhận xét về 4 thí sinh năm 2025, Nguyên Sơn ấn tượng điểm chung ở cả 4 bạn là khả năng bứt phá ở những khoảnh khắc chốt hạ nhất. "Mình xin chúc trận Chung kết sắp tới, các bạn sẽ có thật nhiều câu trả lời đột phá để làm nên trận thi kịch tính, gay cấn nhất".

VŨ BÙI ĐÌNH TÙNG - GIẢI BA CHUNG KẾT ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA NĂM THỨ 22:

Nên dành thời gian luyện tập phản xạ

Theo dõi cả 4 trận thi Quý của năm thứ 25, Đình Tùng ấn tượng về kiến thức, bản lĩnh cũng như tinh thần rất tuyệt vời của các thí sinh. "Các em đều có những chiến thắng rất thuyết phục trong các cuộc thi trước đó. Cả 4 bạn em đều có những ấn tượng riêng và đến được vòng thi cuối cùng thì các em đều đã thể hiện được sự trưởng thành của mình sau từng vòng thi rồi.", cựu thí sinh Olympia đến từ Hải Phòng nhận xét.

Tới ngày cận kề trận Chung kết, Đình Tùng tin rằng các bạn thí sinh hiện tại cũng đã dành rất nhiều thời gian cho mình để tích lũy kiến thức cũng như kinh nghiệm rồi. Theo Tùng, để tham dự trận Chung kết với kết quả tốt nhất thì điều quan trọng lúc này các bạn thí sinh nên dành thời gian luyện tập phản xạ, tổng hợp lại những nội dung mà các bạn đã chuẩn bị, đặc biệt là các nội dung mang tính thời sự cao chắc chắn sẽ xuất hiện trong trận chung kết, và cuối cùng là hãy cố gắng để có một tinh thần tốt nhất.

Đình Tùng trong trận Chung kết năm thứ 22 (trái) và sinh viên Đình Tùng hiện tại (phải).

Với mình, những cảm xúc trong trận chung kết chắc chắn sẽ rất đặc biệt, bởi khi được rất nhiều người theo dõi, từ mọi người ở điểm cầu cho đến các khán giả xem truyền hình, đó vừa là cảm xúc tự hào, hạnh phúc nhưng chắc chắn cũng mang lại phần nào căng thẳng cho các bạn thí sinh. "Mình có lời khuyên rằng các bạn có thể rinh cho mình những món đồ may mắn đến từ những người thân yêu, hoặc tại những địa điểm tâm linh nơi quê hương mình để mang đến trường quay. Mình tin điều đó sẽ tiếp thêm động lực cho các bạn rất nhiều", Đình Tùng nhắn nhủ.