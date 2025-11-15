Đường kẹt cứng, khách sạn 'cháy' phòng mùa hoa tam giác mạch

Chia sẻ với PV Tiền Phong, anh Huy Mạnh sinh sống ở khu vực Đồng Văn cho biết, lượng khách lê gần đây tăng theo từng tuần và dự kiến sẽ đạt đỉnh vào thời điểm khai mạc Lễ hội hoa Tam Giác Mạch 29/11. Ảnh: NVCC.

Tuyến Quốc lộ 4C đoạn qua dốc Thẩm Mã, cung đường nổi tiếng dẫn vào cao nguyên đá Đồng Văn, rơi vào tình trạng quá tải. Hàng dài ô tô, xe máy ken đặc từ chân dốc đến những khúc cua tay áo, tạo thành cảnh ùn tắc kéo dài. Tại một số đoạn, xe gần như “chôn chân”, nhiều du khách phải xuống đi bộ để quan sát tình hình.

Dòng phương tiện chen nhau nhích từng chút một. Các khúc cua hẹp vốn đã khó di chuyển nay càng chật chội khi lượng xe con, xe du lịch 29-45 chỗ, xe tải nhỏ dồn về cùng lúc. Không ít người đi phượt bằng xe máy phải xuống dắt bộ, len lỏi qua khoảng trống hẹp giữa hai làn xe.

Ở các vị trí đang sửa chữa taluy, mặt đường bị thu hẹp, vật liệu tập kết hai bên khiến xe cộ chỉ có thể đi một chiều luân phiên.

Ông Phạm Đức Nam - Chủ tịch UBND xã Đồng Văn - xác nhận, Quốc lộ 4C đang thi công một số điểm, trong đó dốc Thẩm Mã là nơi xảy ra ách tắc.

“Do cuối tuần, lượng khách tăng đột biến khiến giao thông quá tải. Lực lượng chức năng đang phân luồng, hướng dẫn xe di chuyển theo từng đợt để giảm ùn ứ”, ông Nam cho biết.

Dù chưa vào cuối tuần, nhiều đơn vị du lịch hết xe máy cho thuê, các tour dành cho khách quốc tế cũng gần như không còn xe trống. Thời tiết nắng đẹp, lạnh nhẹ về đêm càng khiến nhu cầu tăng mạnh. Ảnh: NVCC.

Các tuyến đường lên Đồng Văn, Mèo Vạc, Lũng Cú - đặc biệt quốc lộ 4C - ghi nhận tình trạng ùn ứ phương tiện tại các đoạn cua hẹp, đèo dốc. Ảnh: NVCC.

Tại Đồng Văn và Lô Lô Chải - ngôi làng vừa được UN Tourism vinh danh Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025 - nhiều khách sạn và homestay đã cháy phòng trên các nền tảng đặt phòng. Ảnh: NVCC.

“Các cơ sở lưu trú tốt tại Đồng Văn và Lô Lô Chải﻿ đều kín phòng”, ông Huy Mạnh chia sẻ và nhấn mạnh rằng việc đặt phòng sát ngày gần như không khả thi. Ảnh: NVCC

Một số chủ homestay tại Đồng Văn lưu ý, cùng với nhu cầu tăng, tình trạng mạo danh homestay - khách sạn để lừa đặt phòng có thể xuất hiện nhiều hơn. Tình trạng phổ biến là các đối tượng lập website, fanpage giả mạo, dùng tài khoản Facebook cá nhân xưng là chủ cơ sở, yêu cầu khách chuyển khoản cọc với lý do “còn đúng một phòng”. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện bị lừa khi đến nơi nhưng cơ sở lưu trú không hề nhận đặt phòng﻿.

Từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 12, tam giác mạch nở đồng loạt nhuộm hồng các sườn đồi, thung lũng và thôn bản. Những điểm hút khách như cổng trời Quản Bạ, dốc Thẩm Mã, Sủng Là, Mã Pì Lèng, cột cờ Lũng Cú… đều đang bước vào thời điểm rực rỡ nhất. Ảnh: NVCC.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, lễ hội Hoa Tam Giác Mạch 2025 sẽ diễn ra từ 29/11 đến cuối tháng 12, với hoạt động văn hóa - trải nghiệm tại các điểm trồng hoa như Quản Bạ, Lũng Cẩm, Nhà Vương, Lô Lô Chải, bến thuyền Nho Quế… Ảnh: Lộc Liên.

Để có chuyến đi trọn vẹn, du khách được khuyến cáo: Đặt phòng và thuê xe sớm; Khởi hành sớm để hạn chế ùn tắc; Giữ an toàn đường đèo, đặc biệt khi có sương mù hoặc di chuyển buổi tối; Bảo vệ môi trường, không giẫm đạp lên ruộng hoa, không xả rác. Ảnh: NVCC.