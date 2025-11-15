Đường kẹt cứng, khách sạn 'cháy' phòng mùa hoa tam giác mạch

Mùa hoa tam giác mạch đang vào giai đoạn đẹp nhất, kéo theo lượng du khách đổ về Đồng Văn tỉnh Tuyên Quang tăng nhanh từng ngày. Ngay từ giữa tháng 11, nhiều tuyến đường đã xuất hiện ùn tắc cục bộ, dịch vụ lưu trú và phương tiện cho thuê rơi vào tình trạng quá tải.
Tuyến Quốc lộ 4C đoạn qua dốc Thẩm Mã, cung đường nổi tiếng dẫn vào cao nguyên đá Đồng Văn, rơi vào tình trạng quá tải. Hàng dài ô tô, xe máy ken đặc từ chân dốc đến những khúc cua tay áo, tạo thành cảnh ùn tắc kéo dài. Tại một số đoạn, xe gần như “chôn chân”, nhiều du khách phải xuống đi bộ để quan sát tình hình.
Dòng phương tiện chen nhau nhích từng chút một. Các khúc cua hẹp vốn đã khó di chuyển nay càng chật chội khi lượng xe con, xe du lịch 29-45 chỗ, xe tải nhỏ dồn về cùng lúc. Không ít người đi phượt bằng xe máy phải xuống dắt bộ, len lỏi qua khoảng trống hẹp giữa hai làn xe.
Ở các vị trí đang sửa chữa taluy, mặt đường bị thu hẹp, vật liệu tập kết hai bên khiến xe cộ chỉ có thể đi một chiều luân phiên.
Ông Phạm Đức Nam - Chủ tịch UBND xã Đồng Văn - xác nhận, Quốc lộ 4C đang thi công một số điểm, trong đó dốc Thẩm Mã là nơi xảy ra ách tắc.
“Do cuối tuần, lượng khách tăng đột biến khiến giao thông quá tải. Lực lượng chức năng đang phân luồng, hướng dẫn xe di chuyển theo từng đợt để giảm ùn ứ”, ông Nam cho biết.
