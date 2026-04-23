Đường đua phim Việt dịp lễ 30/4: Kinh dị thắng thế, đạo diễn trăm tỷ ngã ngựa?

Năm ngoái, 30/4 là cuộc đua song mã giữa Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu và Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng. Kết quả cả hai phim đều vượt mốc 200 tỷ, cho thấy sức mua của khán giả trong thời điểm này không hề yếu. 30/4 nghỉ dài ngày khiến cuộc chiến trở nên khốc liệt hơn với Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, Đại Tiệc Trăng Máu 8, Heo 5 Móng, Anh Hùng và Trùm Sò góp mặt. Tất cả tạo nên một cục diện khó đoán.

Đa dạng đề tài và nội dung

Chiến thắng của Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu trước Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng và thành công vang dội của những bộ phim T18 như Mai (2024) và Thỏ Ơi!!! năm nay cho thấy thị hiếu khán giả có sự thay đổi rõ rệt. Dịp lễ Tết không còn là sân chơi riêng cho dòng phim tình cảm gia đình. Do đó mà cả 5 tác phẩm ra mắt vào 30/4 năm nay có đề tài lẫn nội dung vô cùng đa dạng, mới mẻ.

Anh Hùng thuộc đề tài tâm lý xã hội, xoay quanh câu chuyện người cha tên Hùng (Thái Hòa) dàn dựng một vụ cứu người để trục lợi từ thiện từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, anh vì muốn kiếm số tiền lớn để phẫu thuật cho con nên mới làm liều. Đây là tác phẩm mang nhiều yếu tố gia đình nhất nhưng chủ yếu vẫn nhấn mạnh tình trạng kêu gọi từ thiện tràn lan, không kiểm chứng mang tính thời sự.

Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng và Heo 5 Móng đều thuộc thể loại kinh dị nhưng theo hai màu sắc hoàn toàn khác nhau. Bộ phim của đạo diễn Đỗ Quốc Trung chọn đề tài về một loài ma cà rồng trong truyền thuyết dân gian của người Tây Bắc. Buổi sáng, chúng sống giữa bản làng nhưng đêm đến lại đi hút máu, ăn thịt vật nuôi và cả con người. Trong khi đó, Heo 5 Móng lại khai thác truyền thuyết Cô Năm Hợi nổi tiếng. Đây là bộ phim mang đậm bản sắc văn hoá Việt, nhất là ở khu vực miền Tây có sự giao thoa giữa người Kinh và người Khmer ít được tôn vinh trên màn ảnh Việt.

Trùm Sò là bộ phim thuộc thể loại hài hước, lấy cảm hứng từ điển tích dân gian và vở cải lương Nghêu Sò Ốc Hến nổi tiếng. Cuối cùng, Đại Tiệc Trăng Máu 8 là phim remake từ One Cut of the Dead (2017) của Nhật Bản. Tác phẩm gốc được đánh giá rất cao, đạt điểm số 100% trên Rotten Tomatoes suốt nhiều năm liền và có doanh thu kỷ lục gấp hàng nghìn lần kinh phí sản xuất.

Cuộc chiến giữa các ngôi sao

Không chỉ có đề tài mới lạ, các bộ phim lễ năm nay còn có sự đầu tư đúng mực và hầu hết đều đều quy tụ dàn sao hùng hậu. Trùm Sò đánh dấu sự trở lại của Đức Thịnh sau nhiều năm vắng bóng. Anh đạo diễn, kim luôn cả vai chính Trùm Sò. Phim còn có sự góp mặt của dàn sao gồm Phương Nam, Hoa hậu Mai Phương, Doãn Quốc Đam và Hoàng Tóc Dài - hai cái tên vừa ghi dấu ấn qua Truy Tìm Long Diên Hương (2025).

Một đạo diễn khác cũng tái xuất sau thời gian dài “ở ẩn” là Phan Gia Nhật Linh của Đại Tiệc Trăng Máu 8. Phim quy tụ nhiều cái tên đình đám, từng cùng anh tạo nên nhiều tác phẩm trăm tỷ trước đây là NSƯT Đức Khuê, Lê Khánh, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Miu Lê, Quốc Khánh, Quỳnh Lý cùng Liên Bỉnh Phát và bộ đôi hài hải ngoại nổi tiếng một thời là Vân Sơn và Quang Minh. Ngoài ra, Hồng Ánh còn xuất hiện trong một bộ phim nữa là Anh Hùng, đóng cùng “ông hoàng phòng vé” Thái Hòa, Đoàn Thế Vinh, Võ Tấn Phát…

Không chỉ Hồng Ánh, Võ Tấn Phát cũng xuất hiện trong hai phim ra mắt cùng thời điểm. Anh có vai chính trong Heo 5 Móng, bên cạnh NSƯT Ốc Thanh Vân, Trần Ngọc Vàng, Thanh Thủy… Cuối cùng, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đánh dấu màn tái hợp của Kiều Minh Tuấn và Đỗ Quốc Trung sau Con Kể Ba Nghe cách đây ít lâu. Ngoài ra, phim còn có sự xuất hiện của Đoàn Minh Anh, Diệp Bảo Ngọc, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Hạnh Thúy cùng ngôi sao Thái Lan Nina Nutthacha Padovan - nữ diễn viên nhí trong loạt Quỷ Ăn Tạng đình đám.

Mức độ đầu tư cho các bộ phim lễ năm nay cũng khá hoành tráng. Ê-kíp Phí Phông lên tận vùng rừng núi Tây Bắc để ghi hình, tái hiện hình ảnh cả một bản làng với các bộ trang phục truyền thống độc đáo. Đại Tiệc Trăng Máu 8 kỳ công thực hiện cú máy one-shot dài 35 phút của bản gốc. Trùm Sò có nhiều yếu tố huyền ảo, quay chủ yếu ở Phan Rang (Ninh Thuận).

Anh Hùng lại có nhiều cảnh quay nguy hiểm xoay quanh quá trình dàn dựng vụ tai nạn rồi cứu người của nam chính. Cuối cùng, Heo 5 Móng là bộ phim có thời gian ấp ủ và lên kịch bản dài nhất khi được Võ Thanh Hòa và Lưu Thành Luân nhen nhóm từ 4 năm trước. Ê-kíp có định hướng lâu dài, nghiên cứu sâu, kỹ càng, chỉn chu văn hóa của người Khmer lẫn truyền thuyết Cô Năm Hợi. Phim cũng có có thời gian quay và hậu kỳ dài hơn cả 4 tác phẩm còn lại.

Kinh dị thắng thế, hài lép vế?

5 phim lễ năm nay có thể được chia vào 3 thể loại chính là tâm lý, kinh dị và hài hước. Trong đó, tâm lý, kinh dị đang có ưu thế so với hài. Sau Quỷ Nhập Tràng 2, phòng vé Việt do Hẹn Em Ngày Nhật Thực thống trị nhiều tuần liền. Bộ phim thuộc thể loại tình cảm lãng mạn lấy nước mắt người xem. Do đó mà khán giả dường như đang “khát” một màu sắc mới lạ. Nắm bắt tâm lý đó, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đã có nước đi sáng suốt là đẩy lên chiếu sớm một tuần.

Kết quả là bộ phim đang phá nhiều kỷ lục, trở thành phim kinh dị có lượng vé đặt trước cao nhất mọi thời đại và phim kinh dị có doanh thu ngày đầu công chiếu cao nhất mọi thời đại. Kịch bản nhiều nút thắt, quay dựng đẹp cùng kinh dị ấn tượng của tác phẩm đang nhận về nhiều lời khen. Nếu duy trì phong độ ổn định, phim vẫn sẽ được giữ nhiều suất cho đến tuần tiếp theo, trong khi 4 tác phẩm còn lại cần thời gian để khán giả truyền miệng.

Heo 5 Móng cùng thể loại kinh dị với Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Song, hai bộ phim hướng đến tệp khách hàng khác nhau. Tác phẩm của Đỗ Quốc Trung phù hợp với màu sắc của phía Bắc - nơi đã quen với những câu chuyện dân gian về Phí Phông. Trong khi đó, thị trường miền Tây sẽ là của Heo 5 Móng khi truyền thuyết Cô Năm Hợi đã quá nổi tiếng. Phim cũng có lợi thế là tác phẩm Việt duy nhất dựa trên một thương hiệu là chuỗi linh dị dân gian có đầu tư nhiều về thời gian, chất xám gồm Quỷ Cẩu (2023) và Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng (2024).

Với Anh Hùng, khán giả vô cùng tin tưởng vào diễn xuất và khả năng chọn kịch bản của Thái Hòa. Đề tài của phim cũng vô cùng thời sự khi nhiều vụ lừa đảo từ thiện gây bức xúc dư luận thời gian qua bị đưa ra ánh sáng. Tác phẩm của Võ Thạch Thảo khả năng cao sẽ tạo được thành tích giống như Thiên Đường Máu hồi năm ngoái khi cũng khai thác một đề tài rất nóng là nạn lừa đảo ở các khu tự trị.

Trùm Sò và Đại Tiệc Trăng Máu 8 là hai cái tên đối mặt với nhiều nghi vấn nhất. Dù hài là sở trường, Đức Thịnh đã lâu không làm phim nên các mảng miếng có thể không theo kịp thời đại. Điển tích Nghêu Sò Ốc Hến cũng đã xưa cũ và khó tiếp cận khán giả trẻ. Tác phẩm dễ dàng bị gắn mác là hài nhảm khi đặt lên bàn cân so với những bộ phim còn lại.

Đại Tiệc Trăng Máu 8 lại là một trường hợp khá thú vị. Bản gốc One Cut of the Dead vốn dĩ là một phim độc lập kinh phí thấp chỉ 25.000 USD (~650 triệu VND). Nếu ở Nhật Bản thì con số này… chỉ gần như là một phim làm cho vui của nhóm bạn. Tuy nhiên, tác phẩm có nút thắt ấn tượng khi là phim trong phim, tất cả những gì diễn ra ở hơn 30 phút đầu như một cách “đá xéo” tài tình lối làm phim cẩu thả, chụp giật. Dàn diễn viên cũng là những cái tên xa lạ, gần như vô danh. Phim thắng nhờ yếu tố truyền miệng và sự bất ngờ vì không hề được quảng bá rầm rộ.

Thế nhưng, bản remake lại biến thành một “bom tấn” có kinh phí lớn, quy tụ nhiều ngôi sao lớn. Độ nổi tiếng của bản gốc khiến ai nấy đều biết hết những gì sẽ diễn ra trong Đại Tiệc Trăng Máu 8. Không những thế, cấu trúc đặc biệt của bộ phim buộc khán giả phải “chịu đựng” gần 1 tiếng đầu nhàm chán mới được giải trí ở phía sau, đồng thời liên kết các tình tiết và có độ hiểu biết về điện ảnh Việt nhất định. Điều này khiến phim khó lòng mà tiếp cận khán giả đại chúng. Đồng thời, ê-kíp cũng không rõ phải định hướng đây là phim kinh dị hay hài vì tất cả đều… nửa vời.

Đại Tiệc Trăng Máu 8 có thể sẽ được giới phê bình khen ngợi bởi có nhiều tình tiết “đá xéo” phim Việt cùng dàn diễn viên tên tuổi nhưng sẽ khó mà vượt được 3 “con tướng” Anh Hùng, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng và Heo 5 Móng. Trong khi đó, tác phẩm nào giải trí hơn, gây cười nhiều hơn sẽ quyết định thắng thua giữa Phan Gia Nhật Linh và Đức Thịnh.

Nhìn vào cục diện hiện tại, đường đua phòng vé 30/4 năm nay khó lòng có một kẻ “một mình một ngựa”. Khi mỗi tác phẩm đều sở hữu lợi thế riêng về đề tài, ngôi sao lẫn tệp khán giả, thắng bại cuối cùng có lẽ chỉ ngã ngũ sau kỳ nghỉ lễ, khi hiệu ứng truyền miệng bắt đầu phát huy sức mạnh. Trong bối cảnh thị hiếu khán giả ngày càng thay đổi, mùa phim năm nay cũng sẽ là phép thử rõ ràng: tác phẩm nào đủ mới, đủ hấp dẫn và đủ khác biệt mới có thể trụ lại lâu dài trên đường đua phòng vé khốc liệt này.