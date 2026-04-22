Đang có 1 phim Việt bị tố đạo nhái ở Trung Quốc: Giống 97% chứ có nhiêu đâu, xấu hổ quá đi mất

Mới đây, bộ phim ngắn của Việt Nam Tri Huyện Đại Nhân trở thành tiêu điểm chú ý của khán giả Trung Quốc, khi poster phim khá giống với tác phẩm cổ trang Nhập Thanh Vâ n do Hầu Minh Hạo và Lư Dục Hiểu đóng chính.

Vì cùng thể loại cổ trang, có thể thấy trang phục của phim Việt có nhiều nét tương đồng với phim Nhập Thanh Vân, cách trang điểm tạo kiểu tóc cũng có nhiều nét tương tự. Tuy nhiên, bản Việt bị đánh giá trang phục đơn sơ hơn, vì vậy, khán giả Trung Quốc bình luận đây là bản sao chép kém chất lượng.

Khán giả Trung Quốc cho rằng phim Tri Huyện Đại Nhân đã đạo nhái poster phim Nhập Thanh Vân

Khán giả Việt Nam cũng cho rằng poster Tri Huyện Đại Nhân giống phim Nhập Thanh Vân tới 97%. Trên mạng xã hội, khán giả bày tỏ: "Trừ 3 điểm nhân vật, đồ họa và ngôn ngữ, hai poster giống nhau tới 97% thôi chứ nhiêu", "Trung Quốc không kiện tụng gì nếu thấy đạo nhái ý tưởng đâu, họ xem thường thôi", "1 bên cầm quạt 1 bên cần kiếm, khác nhau mà", "Quen đạo nhái rồi, có gì lạ đâu", "Làm nhiều cái riết mắc cỡ quá trời", "Đoàn phim Việt nghĩ phim Nhập Thanh Vân không hot nên muốn làm gì thì làm hả", "Mượn ý tưởng bị lộ liễu quá ấy",...

Có thể thấy 2 tấm poster giống nhau từ bố cục, hình ảnh cho đến màu sắc

Tri Huyện Đại Nhân thuộc thể loại cổ trang phá án kết hợp xuyên không. Phim theo chân nữ chính An Nhiên (Lê Thu đóng), vốn là một nhà văn mạng vô tình đọc một tiểu thuyết có nhân vật nữ phản diện trùng tên mình. Vì thấy nhân vật này quá ngu ngốc và kết cục bi thảm, cô để lại bình luận góp ý cho tác giả. Không ngờ, sau khi bấm vào đường link "tham gia xây dựng nhân vật", An Nhiên xuyên không vào chính câu chuyện và trở thành ác nữ An Nhiên.

An Nhiên không muốn đi theo vết xe đổ của nữ phụ độc ác nên muốn thay đổi cốt truyện. Cô tác thành cho tình cảm của chị gái Ngọc Dung và nam phụ Trí Minh, đồng thời chủ động thú nhận với Tịnh Lâm mọi chuyện để hóa giải hiểu lầm.

An Nhiên xuyên không vào truyện trở thành ác nữ

Tuy nhiên, mọi thứ không đi đúng hướng. Tịnh Lâm – vốn được đồn là "ác quỷ đêm trăng" vì quá khứ đẫm máu và năng lực biến đổi kỳ dị mỗi đêm trăng tròn – lại tuyên bố người hắn muốn cưới không phải Ngọc Dung mà là An Nhiên. Điều này khiến mọi thứ đảo lộn.

Trong lúc tìm cách tháo gỡ những hiểu lầm, An Nhiên bất ngờ bị cuốn vào một vụ án kỳ bí mang tên "Cô dâu của quỷ", trở thành nhân chứng duy nhất và buộc phải ở dưới sự bảo vệ của chính Tịnh Lâm. Từ đây, mối quan hệ giữa An Nhiên và Tịnh Lâm bắt đầu tiến triển, kéo theo đó là hàng loạt bí mật được hé lộ.

Bộ phim không được đánh giá cao vì diễn xuất và đài từ của dàn cast không được tốt

Phim có sự tham gia của các diễn viên Nguyễn Đình Mạnh, Lê Thu, Trần Nhật Hào, Đào Phương Anh, Mã Trung, Quốc Tân, Phúc An, Cao Hoàng, Đạt Nguyễn, Hồng Tươi, Thanh Trúc, Phương Hà, Tùng Kang, Tạ Quỳnh Anh.

Nam chính được khen điển trai