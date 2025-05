Diễn viên Bảo Thanh và ông xã mặc áo phông in chữ Độc lập, Việt Nam check-in Nhà hát Lớn, hòa vào niềm vui chung của cả nước dịp đại lễ. Những ngày này, áo phông in hình cờ đỏ sao vàng hay tiêu ngữ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc bán đắt hàng.